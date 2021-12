Attraktiver Online Shop für Samahan Tee

samahan.shop ist ein führender Online Shop in Deutschland

Jeder Morgen ist eine Chance, den Tag zu nutzen und die Lücke zwischen Intention und Motivation zu überbrücken. Niemand verkörpert diese Mentalität besser als der Geschäftsführer Felix Streckfuß. Er ist ein wichtiger Partner bei der Einführung von Samahan Tee, ein konzentriertes, wasserlösliches Teegetränk, das speziell aus ausgewählten Heilkräutern und Gewürzen formuliert wurde, die den Morgen mit einem mentalen Schub, der Unterstützung des Immunsystems und null Gramm zugesetztem Zucker beginnen.

Von Samahan Shop, welcher vom Hersteller „Link Natural Products“ autorisiert ist, den Tee zu vertreiben, können jetzt Menschen in der DACH Region (Deutschland Österreich Schweiz) ganz einfach ihren Tee nach Hause bestellen. Felix Streckfuß möchte seinen Kunden aber nicht nur gesunde und nachhaltig hergestellte Samahan Tee bieten, sondern auch ein ganz besonderes Einkaufserlebnis vermitteln.

Was ist eigentlich Samahan Tee?

Samahan ist eine konzentrierte Kräuterkombination aus ausgewählten Heilkräutern, die seit Jahrhunderten in der Gesundheitspflege verwendet werden. Die Gewürzmischung ist so kombiniert, dass sie die beste Wirkung entfalten und eine Reihe von Aktivitäten abdecken, von denen einige als Synergismen und andere als Bio-Verstärker und natürliche Konservierungsmittel zur Stabilisierung des Produkts wirken. Die vorbeugende Wirkung von Samahan ist auf die Wirkung der Kombination von 14 Kräutern zurückzuführen. Samahan ist am effektivsten schmerzlindernd, fiebersenkend, schleimlösend und entzündungshemmend und sorgt so für eine sofortige Linderung.

Einnahme von Samahan

-Samahan hat keine Altersgrenze für die Einnahme. Es wurde getestet und hat sich als wirksam erwiesen, sogar für Kinder von drei Jahren.

-Samahan bietet einen kompletten Gesundheitsschutz, wenn es täglich eingenommen wird.

-Samahan kann mit Tee, Milch, Suppen oder einfach mit heißem Wasser eingenommen werden.

Samahan Tee – Für ein gesundes Leben….

Ein gesundes Leben ist wichtiger als die Wirtschaft. Unser Körper hat von Natur aus ein festes, sequentielles Wachstum während unserer gesamten Lebensspanne. In diesem industriellen Leben, in dem wir leben, scheint es so, als ob wir versuchen, unsere eigene Natur des Lebens zu verändern, die folgenden Faktoren spiegeln dies wider.

-Synthetische/Junk Food, die keine natürlichen Inhaltsstoffe haben.

-Unverarbeitete Lebensmittel.

-Überspringen von Nahrungsmitteln.

-Unkultivierte Schlafgewohnheiten.

-Häufiger Konsum von verunreinigtem Wasser.

Samahan Tee mit lange Tradition

Viele traditionelle Zubereitungen mit unterschiedlichen Kräuterkombinationen werden seit über 1500 Jahren zur Behandlung von Erkrankungen der oberen Atemwege und zur Verringerung ihrer Häufigkeit und Schwere verwendet. Das traditionelle Medizinsystem Sri Lankas hat sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt und wurde seit der Zeit von König Buddadasa von der königlichen Regierung gefördert. Im einheimischen System Sri Lankas ist eine Klasse von Rezepturen, die als PEYAWA bekannt sind und aus einem Aufguss in kochendem Wasser bestehen, eines der beliebtesten Heilmittel für virales Fieber und Grippe. In dieser Kräutermischung sind Pflanzen enthalten, die nachweislich ein breites Spektrum an biologischer Aktivität aufweisen. Jetzt bringt „Link Natural Products“ eine neue Formulierung mit dem Namen SAMAHAN auf den Markt, die eine bekannte und bewährte Wirkung als sofortiges Peyawa hat. Es kann prophylaktisch gegen Epidemien von viral verursachten Grippen eingenommen werden und wirkt durch die Stärkung des Immunsystems des Körpers. Dieses wasserlösliche Produkt wird unter Verwendung von getrockneten Pflanzen guter Qualität und der einzigartigen Technologie hergestellt, die auf einem wissenschaftlich optimierten Prozessprotokoll basiert. Dieses Protokoll ist nun das exklusive Eigentum von LINK Natural Products. Das Produkt Samahan wurde mit den modernsten wissenschaftlichen Analysemethoden getestet und qualitätsgeprüft. Daher ist es garantiert sicher und wirksam. Es enthält einen standardisierten Gesamtextrakt aus den vorgeschriebenen Kräutern und es sind KEINE ANDEREN aktiven Inhaltsstoffe hinzugefügt. Samahan besteht aus vierzehn verschiedenen natürlichen pflanzlichen Inhaltsstoffen, einschließlich Gewürzen und Würzmitteln, die in der täglichen kulinarischen Zubereitung verwendet werden.

Details zum Online SHop

Weitere Informationen sind unter dem Link https://www.samahan.shop/ verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BVH Black Forest Vertrieb und Handel GmbH

Herr Felix Streckfuß

Im Stöckacker 18

79224 Umkirch

Deutschland

fon ..: +4976659348060

web ..: https://www.samahan.shop

email : info@samahan.shop

