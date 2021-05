Pressemitteilung: Provinzial mit neuem Online-Shop /Relaunch der Online-Plattform zur Brandschutzerziehung

SHOPMACHER relaunchen Plattform zur Brandschutzerziehung und -aufklärung sicherheiterziehung.de

Düsseldorf, Geschert, Münster, 10.05.2021 – Brandschutzerziehung und

-aufklärung sind wichtig. Davon können Feuerwehren, Eltern und Versicherer ein Lied singen. Informationen in einer Plattform zu bündeln, um Mittel und Wege für die wichtige Arbeit bereitzustellen, das haben sich der Verband der Feuerwehren in NRW und die Provinzial bereits vor einigen Jahren vorgenommen, als sie die Internetplattform sicherheitserziehung.de mit einem begleitenden Shop einrichteten. Die digitalen Ansprüche an komfortable Shopsysteme wachsen, so dass es an der Zeit war, dem Gemeinschaftsprojekt einem Relaunch zu unterziehen. Mit dieser nicht ganz einfachen Aufgabe wurde das Unternehmen Shopmacher beauftragt.

„Bereits bei Projektbeginn einigten sich alle Beteiligten auf eine agile, also sehr flexible und nutzerzentrierte Vorgehensweise. Das gab uns die Möglichkeit, auf Umstrukturierungen und veränderte Anforderungen im Projektverlauf ohne Reibungsverluste dynamisch zu reagieren“, erläutert Larissa Thesing, Projektmanagerin bei Shopmacher. Und Shopmacher-CEO André Roitzsch ergänzt: „Wir hatten einiges vor der Brust, die Zeit war knapp und der Lockdown hat uns durch das gesamte Projekt begleitet. Aber durch die gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe haben wir das sehr gut bewältigt.“

Anschluss an den neuesten Standard in der Onlinewelt

„Die neue Shop-Software gehört dank innovativer Technologie zu den modernsten im Markt und ermöglicht uns nun, das Angebot zur Sicherheitserziehung so professionell und effizient online anbieten zu können, wie etablierte E-Commerce-Händler“, zeigt sich Stephanie Demant als Projektleiterin der Abteilung Schadenverhütung im Provinzial Konzern begeistert. „Denn schnellere Ladezeiten bei gleichzeitig höchsten Standards in punkto Datenschutz und Sicherheit garantieren ein besseres Nutzererlebnis. Und wir haben Wert daraufgelegt, dass der Server mit wichtigen Kundendaten nicht in Übersee steht, sondern im Münsterland.“

Meilenstein in der Zusammenarbeit mit dem Verband

Der intuitive Aufbau des Backend ermöglichen dem VdF NRW und der Provinzial, weite Teile der Seiten redaktionell selbst editieren zu können. So kommen Anpassungen schneller als zuvor den Nutzern zugute. „Ein weiterer Meilenstein in der erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Verband der Feuerwehren in NRW“, ist Christoph Schöneborn, Landesgeschäftsführer des Verbandes, überzeugt. Die jetzige Downloadmöglichkeit von Filmen rund um den Brandschutz ist eine sehr sinnvolle Funktion für unsere Feuerwehrangehörigen, die in der Brandschutzerziehung und -aufklärung tätig sind“, so Schöneborn zu einem weiteren Benefit.

Aus zwei macht eins

Die Online-Plattform und der Shop zur Sicherheitserziehung sind nun nicht mehr auf zwei getrennten Seiten gehostet, sondern wurden unter sicherheitserziehung.de zusammengeführt. Alle wichtigen Informationen finden sich so an einem Ort.

Neu ist eine verbesserte Suche. Sie bietet einen hohen Komfort. Denn neben redaktionellem Inhalt können zeitgleich Produkte, wie beispielsweise Informations- und Aufklärungsmaterial, Spiele, Malbücher und Co. schnell gefunden werden. Mit seiner optimierten Benutzerführung und dem strukturierten Design wird ein intuitiver Umgang mit dem Shop ermöglicht. Eine Merkzettel-Funktion erlaubt es nun, interessante oder favorisierte Artikel zu markieren, sodass der Bestellprozess auch durch die enge Anbindung des Shopsystems an ein Logistik-Unternehmen vereinfacht und beschleunigt wird. Ebenfalls neu ist eine Vorschlagfunktion für weitere kompatible Produkte. Wird beispielsweise ein Malbuch ausgewählt, so werden unter „Weitere Produkte“, passende Buntstifte dazu empfohlen. Mit dieser Funktion gelingt es sehr individuell, den bestellenden Personen jene Aufmerksamkeit zuteilwerden zu lassen, die sie sich als Kundin oder Kunde wünschen.

Der Shop ist selbstverständlich responsiv umgesetzt, sodass eine gute Darstellung auf allen mobilen Endgeräten vom Desktop-PC über das Tablet bis hin zum Smartphone gewährleistet ist. Die mobile Optimierung macht den Bestellvorgang für Feuerwehren oder pädagogische Einrichtungen besonders komfortabel, weil er schnell mit dem Smartphone erledigt werden kann. Hierbei kommt den Nutzern die neue Bottom-Navigation zugute. Dazu Larissa Thesing, Projektmanagerin bei Shopmacher: „Die Bottom-Navigation hat den entscheidenden Vorteil, dass sie sich in der ´Daumenzone` befindet, wodurch sich die Website fast wie eine App bedienen lässt.“ „Der jetzige Go-Live des neuen Shops ist erst der Anfang. Im Rahmen kontinuierlicher Beobachtung und Weiterentwicklung der Seiten, werden wir diese für unsere Nutzerinnen und Nutzer fortwährend optimieren“, bekräftigt Stephanie Demant abschließend.

www.sicherheitserziehung.de

