Hantermann startet mit neuem Online-Shop

Servietten und Speisekarten online und intuitiv gestalten sowie Inspirationen in über 230 Kategorien vermitteln ein neues Einkaufserlebnis

Emmerich: Hantermann – Tischkultur aus Leidenschaft – präsentiert am 15.06.2020 seinen neuen, intuitiven Online-Shop. Servietten, Einwegtischwäsche und auch Speisekarten können nun kinderleicht online konfiguriert und bestellt werden.

„Es war uns bei der Gestaltung des neuen Online-Shops wichtig, dass der gewerbliche wie auch der private Kunde eine übersichtliche Struktur vorfindet, in der es sich intuitiv zurecht findet und entsprechend schnell selektieren kann“, sagt Artur Müller als Projektverantwortlicher bei Hantermann.

Zu den Highlights des Shops zählt auch der neue Konfigurator, welcher ebenfalls nach der Devise „Keep it simple“ aufgesetzt wurde. Auch der Laie kommt sofort mit dem neuen Konfigurator zurecht und kann sich die für ihn interessanten Produkte wie Servietten, Speisekarten & Co. individuell gestalten.

Optional kann man gegen kleines Endgeld auch Muster andrucken lassen.

Auch was die Abnahmemengen angeht zeigt sich der neue Shop noch kundenfreundlicher als bisher. Motivservietten und Servietten ohne Werbedruck sind nun bereits ab ca. 50 Stück bestellbar. Dies ist für den Gastronomen mit einer einer kleinen Privat- oder Firmenfeier genauso interessant wie für den Endverbraucher.

Integriert wurde zudem ein neues Filtersystem, welches aus ca. 230 Kategorien das richtige Produkt zum entsprechenden Anlass leichter auswählen lässt.

Ein Besuch des neuen Online-Shops ist also unbedingt empfehlenswert. Sie finden den Shop unter www.hantermann.eu. Natürlich ist man auch gerne persönlich für Sie unter der Rufnummer 02822/699-500 erreichbar. Per Mail erreichen Sie Hantermann bequem unter service@hantermann.eu.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hantermann – Tischkultur aus Leidenschaft GmbH & Co. KG

Herr Artur Müller

Rotterdamer Straße 9-11

46446 Emmerich am Rhein

Deutschland

fon ..: 02822/699-361

fax ..: 02822/699-326

web ..: http://www.hantermann.eu

email : service@hantermann.eu

1957 und somit vor rund 6 Jahrzehnten wurde das Unternehmen Hantermann durch Franz Josef Hantermann gegründet und ist bis heute ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Die Zentrale und Produktion des Unternehmens befindet sich an zwei Standorten in Emmerich am Rhein. Auslandsniederlassungen und exklusive Vertriebspartner finden Sie heute in Österreich und der Schweiz.

Damals wie heute liegt die Kernkompetenz des Unternehmens in der individuellen Gestaltung und Produktion von „gastlicher“ Einwegtischwäsche. Angefangen bei Servietten in verschiedenen Qualitäten, Farben und Größen über Mitteldecken, Tischdecken und Rollenware produzieren wir für die Gastronomie, Hotellerie und Industrie individuelle Produkte, welche sowohl den Markenauftritt als auch die gewünschte Gastlichkeit transportieren.

Um eine optimale Kundenbetreuung und Beratung zu gewährleisten unterhält die Unternehmensgruppe einen eigenen, festangestellten und flächendeckenden Außendienst.

Zu unseren Kunden zählen u.a. erfolgreiche Gastronomen & Caterer, inhabergeführte Hotels und Hotelgruppen, Fluglinien, Schifffahrtsgesellschaften, Bäckereien & Konditoreien, Werbeagenturen und Industriebetriebe aus verschiedensten Branchen.

