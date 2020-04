Hygieneprodukte für den Restart in der Gastronomie von Hantermann

Desinfektionsmittel, Spender, Hygiene- und Community Masken, Mund- und Nasenschutzsmasken sowie Behelfsmasken sind nun verfügbar

Emmerich: Wer hätte das noch vor 6 Monaten gedacht? Der traditionsreiche Serviettenhersteller aus Emmerich produziert nun auch Behelfsmasken in verschiedenen Designs und auch mit individuellem Werbedruck. Verarbeitet wird hierzu ein reißfester BIO-Vliesstoff sowie das aus dem Serviettenbereich bekannte Airlaid-Material. “ Wir wollten eine leichte Behelfsmaske herstellen, welche auch bei sommerlichen Temperaturen noch angenehm zu tragen ist. Ein weiterer Anspruch war, dass Brillen durch das Tragen nicht beschlagen“, sagt Michael Hantermann und erläutert weitere Vorteile der sogenannten HanProtec WBF1: “ Die Maske ist selbst mit Werbedruck eine preiswerte Alternative und ein toller Serviceartikel für alle öffentlichen Bereiche wie Hotels, Restaurants, Autohäuser, Bäcker, Metzger oder den Einzelhandel im allgemeinen“.

Ergänzt wird das Angebot um Alltagsmasken, Community-Masken.

Bei Hantermann nimmt schon jetzt die Nachfrage nach Hygieneartikeln rasant zu und man rechnet mit einer wahren Bestellflut wenn bekannt gegeben wird wann die Gastronomie wieder eröffnen darf.

„Derzeit wird das Sortiment täglich ausgebaut und wir sind ständig auf der Suche nach neuen Ideen und Artikeln“, so Bettina Nitsche, Leitung Einkauf bei Hantermann.

Auch das Sortiment rund um das Thema Desinfektionsmittel ist im Aufbau und die Lagerbestände wurden entsprechend aufgebaut. Von der Tropfenschale, dem Desinfektionsmittel-Spender bis hin zu einer Säule mit integriertem Spender findet man bei Hantermann alles an Zubehör was man im Gewerbe eventuell heute und zukünftig benötigt. Das Desinfektionsmittel – natürlich mit Sicherheitsdatenblatt -gibt es in 0,5 Liter Gebinden und als 12 Liter Kanister.

