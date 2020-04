Neues Discount Konzept im Gastronomie Großhandel

Wie ein Online-Händler aus Baden-Württemberg den Discount Großhandel für die Gastronomie aufmischt. Die Girando GmbH treibt die Digitalisierung im Gastro Großhandel voran.

Bietigheim-Bissingen, 22.04.2020 – Girando macht Gastro-Szene digital

Flexible Auswahl, unkomplizierter Service, günstige Preise – der Gastro-Partner Girando hat die Vorteile der Digitalisierung erkannt und in ein zeitgemäßes Konzept verwandelt. Restaurants und Lieferdienste erhalten über den Online-Shop deutschlandweit frische Lebensmittel. Seit kurzem wird die Unternehmens-Gruppe durch die innovative Sparte Girando Dairy Broker ergänzt.

Wer als Discountgroßhandel für die Gastronomie erfolgreich sein will, muss die Herausforderungen der Lebensmittelbranche frühzeitig erkennen: Hier liegt das Erfolgsgeheimnis der Unternehmens-Gruppe Girando GmbH. Über seinen Onlinegroßhandel versorgt das Unternehmen mit Sitz in Bietigheim-Bissingen Gastronomen und Lebensmittelproduzenten mit frischer Ware zu günstigen Preisen und setzt dabei auf die Vorteile des E-Commerce. Im Online-Shop können die Kunden an sieben Tagen die Woche 24 Stunden am Tag selbstständig und unkompliziert bestellen. Dadurch sind die Gastronomen unabhängig von Öffnungs- und Geschäftszeiten. Auch über die gewünschte Abnahmemenge können die Kunden frei entscheiden.

Erstmals deutschlandweite Lieferung

Wo herkömmliche Großhändler scheitern, schließt der Gastro-Partner eine Marktlücke. Bisher fuhren Großhändler Lebensmittel nur in einem begrenzten Radius aus. Girando liefert als erster Discountgroßhandel für die Gastronomie seit 2018 deutschlandweit – ab einem Bestellwert von 500 Euro sogar kostenlos. Bereits 2.000 Kunden nutzen den Service aktiv, darunter vor allem Pizza-Lieferdienste und andere Großhändler.

Bei der Auswahl des Sortiments setzt der Online-Händler auf hochwertige Produkte und beliebte Basics in der Gastronomie. Dank der übersichtlichen Produktpalette finden die Kunden die gewünschten Waren ohne lange danach zu suchen. Lieferdienste und Restaurants erhalten im Discountgroßhandel für die Gastronomie neben Molkereiprodukten auch eine große Auswahl an frischen Wurstwaren. Daneben liegt der Schwerpunkt auf Produkten rund um die perfekte Pizza: Käse, geschälte Tomaten, Olivenöl, Oliven, Thunfisch, Artischocken und Ananas dürfen auf dem italienischen Klassiker auf keinen Fall fehlen. Daneben profitieren Sparfüchse im Online-Shop von Mengenrabatt und wechselnden Sonderposten.

Alle Infos zum Discountgroßhandel für die Gastronomie: gastro.girando.de

Lebensmittelbranche trifft Finanzmarkt: Girando Dairy Broker

Seit vergangenem Jahr wird die Unternehmens-Gruppe um eine weitere Sparte ergänzt. Girando Dairy Broker vertreibt nicht nur weltweit Käse, Butter und Milchpulver in vollen LKW- oder Container-Ladungen, sondern bietet auch Finanz-Derivate, die die Händler vor Risiken am Markt schützen sollen.

Zu den Hauptkunden zählen Hersteller und Produzenten von Milchprodukten, zum Beispiel Pizza-Lieferanten, Molkereien oder Großbäckereien. Sie alle fürchten sich vor plötzlichen Preisschwankungen auf dem Markt. Daran knüpft die Strategie des Unternehmens an: Als zugelassener Händler an der europäischen Rohstoffbörse EEX bietet Girando Dairy Broker seinen Kunden verschiedene Modelle, um den Kauf der Waren gegen steigende Preise abzusichern.

Alle Infos zur neuen Produktsparte: www.dairybroker.girando.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Girando GmbH

Herr Dennis Berberich

Pleidelsheimer Str. 27-29

74321 Bietigheim-Bissingen

Deutschland

fon ..: +49 (0)7142-972723

web ..: https://www.girando.de/

email : dennis.berberich@girando.de

Die Girando GmbH ist der erste Gastronomie Großhändler, der über einen interaktiven Onlineshop verfügt. Die Kunden können hier rund um die Uhr bestellen und erhalten ihre Waren schnell, frisch und vor allem zum Discountpreis. Aktuell verfügt Girando über 2.000 aktive Kunden, und baut seinen Kundenstamm stetig weiter aus. Das junge Unternehmen hat erst kürzlich eine weitere Sparte gegründet, den Girando Dairy Broker, mit dem Schwerpunkt auf Butter, Milchpulver und Blockkäse. Hier geht es um den Verkauf kompletter LKW- oder Container Ladungen an Hersteller, Weiterverarbeiter und Produzenten von Milchprodukten.

Pressekontakt:

Girando GmbH

Herr Dennis Berberich

Pleidelsheimer Str. 27-29

74321 Bietigheim-Bissingen

fon ..: +49 (0)7142-972723

web ..: https://www.girando.de/

email : dennis.berberich@girando.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Seidel Heizung und Bad für Großen Preis des Mittelstandes nominiert