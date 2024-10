Audiencly gewinnt Mario Lohe als Head of Operations

Mario Lohe, neuer Head of Operations bei Audiencly.

Düsseldorf, 11. Oktober 2024 | Audiencly, ein führender Anbieter im Influencer Marketing, freut sich, Mario Lohe als neuen Head of Operations begrüßen zu dürfen. In dieser Position wird Lohe wesentlich dazu beitragen, die Weichen für das zukünftige Wachstum des Unternehmens zu stellen. Der 44-jährige Düsseldorfer bringt umfangreiche Erfahrung in der operativen Führung und digitalen Transformation mit, insbesondere in der Implementierung disruptiver Technologien und agiler Arbeitsweisen. Zuletzt war er als Director Operations, Germany bei Havas tätig und verantwortete dort umfangreiche Umstrukturierungen mit Fokus auf abteilungsübergreifende Prozessoptimierung und effiziente KI- und Toolnutzung.

Mit seiner interdisziplinären Expertise in Kommunikation, Projektmanagement und Produktverantwortung wird Mario Lohe bei Audiencly die gesamte Organisationsstruktur evaluieren und weiterentwickeln, basierend auf seiner erfolgreichen Umsetzung globaler Transformationen und abteilungsübergreifender Effizienzsteigerungen. Die Implementierung eines agilen Mindsets und einer iterativen Arbeitsweise war bereits ein Schwerpunkt in seiner vorherigen Position, unter anderem in Zusammenarbeit mit Großkunden aus der Automobilbranche.

Ab sofort wird Mario Lohe seine Fähigkeiten einsetzen, um Audiencly bei der Skalierung vom Start-up zum marktführenden Player im Bereich Influencer Marketing zu unterstützen. Zu seinen Hauptaufgaben gehört es, die Prozesse zu optimieren und zu straffen, unter Einsatz moderner KI-gestützter Technologien und agiler Methoden, um den Übergang von einem agilen Start-up zu einem skalierten Unternehmen reibungslos zu gestalten.

„Mit Mario haben wir genau den richtigen Mann an Bord, um das Team gezielt zu vergrößern, gleichzeitig sämtliche Workflows zu streamlinen und uns in der Branche als die Nummer 1 im Influencer Marketing zu etablieren“, sagt Adrian Kotowski, Gründer und CEO von Audiencly.

Mario Lohe ergänzt: „Audiencly hat sich in kurzer Zeit eine beeindruckende Position im Markt erarbeitet. Jetzt gilt es, die Strukturen strategisch weiterzuentwickeln, um sowohl unsere Agilität als auch unsere Innovationskraft zu bewahren, während wir systematisch auf das nächste Level skalieren.“ Im Vergleich zu den großen Netzwerkagenturen sei Audiencly ein Speedboat, das sofort auf neue Trends reagieren könne. „Das ist ein entscheidender Vorteil, den wir mit einer klaren, zukunftsorientierten Strategie langfristig sichern werden“, betont der neue Head of Operations. „Ich freue mich darauf, das Team in dieser wichtigen Unternehmensphase zu begleiten und die Weiterentwicklung der Agentur nach besten Kräften zu unterstützen.“

Über Audiencly

Audiencly wurde 2018 gegründet und betreibt ein Netzwerk von mehr als 10.000 Influencern. Mehr als 2.000 Kampagnen für mehr als 250 Kunden wie Tencent, Social Point und NetEase wurden bereits erfolgreich umgesetzt. Das Unternehmen ist Teil der Flexion Mobile PLC, einem an der Nasdaq First North notierten Games Marketing-Unternehmen, dessen Mission es ist, den Umsatz und die Reichweite von Spieleentwicklern durch Vertriebs- und Marketingdienstleistungen zu steigern.

