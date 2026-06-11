  • Auduro Schweiz erweitert Portfolio um neue Produktlinie „Auduro Heroes“

    Auduro Schweiz lanciert mit „Auduro Heroes“ eine neue Pflegelinie, die professionelle Autoreinigung mit markanten Charakteren und einem spielerischen Markenerlebnis verbindet.

    BildSchweiz, 11. Juni 2026 – Auduro GmbH, das schweizbasierte Unternehmen, präsentiert hocherfreut seine neueste Innovation: Die Produktlinie „Auduro Heroes“ – eine Sammlung von neun hochmodernen Fahrzeugpflegeprodukten. Diese Lancierung wird das Einkaufserlebnis und die Erwartungen von Autopflegebegeisterten neu definieren.

    Auduro Heroes: Effizienz auf heroisches Level gebracht

    Die neue Produktlinie „Auduro Heroes“ wurde am 1. Juni in ihrem Onlineshop auduro.ch eingeführt. Sie besteht aus neun essenziellen Fahrzeug-Fensterreinigungs- und Pflegeprodukten. Zum Kernsortiment zählen Felgenreiniger „Burnout Bro“, Allzweckreiniger „Multi Max“, Lederpflege „Leather Lexi“, Carnauba Sprühwachs Keramikversiegelung „Shiny Sherrif“, Insektenentferner „Bugsy Ben“, Innenraumreiniger „Dusty Daisy“, Glasreiniger „Glassy Greg“, Reifenreiniger „Wheeli Wanda“ und Snow Foam Aktivschaum „Snowy Stella“. Diese hochmodernen Pflegeprodukte sind das Resultat der unternehmenseigenen Forschung und Spitzentechnologie. Die Linie zielt darauf ab, den Nutzern ein professionelles Pflegeerlebnis zu ermöglichen.

    Das Universum der Autopflege neu interpretiert

    Die Auduro Heroes Sammlung verleiht Fahrzeugreinigungs- und Pflegeprodukten eine revolutionäre Perspektive. Jedes Produkt wird durch einen einzigartigen Charakter oder „Helden“ repräsentiert, die das Auduro-Universum, eine Autopflegewelt im comicartigen Stil, widerspiegeln. Ziel ist es, den Kunden nicht nur äußerste Effizienz, sondern auch ein unvergleichliches und unterhaltsames Produkterlebnis zu bieten. Ausgehend vom Erfolg von Auduro als vertrauenswürdigem Online-Anbieter professioneller Fahrzeugpflegeprodukte in der Schweiz, reagiert das Unternehmen auf den Mangel an zentralen, unkomplizierten Online-Angeboten für Fahrzeugpflegeprodukte und Autozubehör. Auduros Mission ist es, Autopflegeprodukte in Profiqualität für alle verfügbar zu machen – und die Helden Produktlinie unterstreicht genau das. Die Produkte der Auduro Heroes Linie sind bereits auf auduro.ch erhältlich und Kunden können exklusiv einen Rabatt von 10% mit dem Code ‚Audurianer‘ genießen. „Mit der Einführung der Auduro Heroes Linie wollen wir zeigen, dass in jedem der Reiniger und Pflegeprodukte ein wahrer Held steckt. Durch die eigenwillige Charakterisierung und die Hochwertigkeit unserer Produkte, wollen wir die Welt der Autopflege aufmischen“, sagten die Geschäftsführer Agan Ramadani und Sven Betschart.

    Link zur Kollektion: http://auduro.ch/collections/auduro

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Auduro GmbH
    Herr Agan Ramadani
    Tennmattstrasse 1
    6410 Goldau
    Schweiz

    fon ..: +41 79 848 71 77
    web ..: https://www.auduro.ch
    email : info@auduro.ch

    Auduro ist die Antwort auf den Mangel an zentralen, unkomplizierten Online-Angeboten für professionelle Fahrzeugpflegeprodukte und praktisches Autozubehör in der Schweiz. Mit einer breiten Palette führender Hersteller und der Eigendarstellung von höchster Qualität wollen wir unseren Kunden ein modernes Einkaufserlebnis, schnelle Lieferung und kompetente Beratung bieten. Unsere Mission ist es, Autopflegeprodukte in Profiqualität für alle bereitzustellen.

    Pressekontakt:

    Auduro Gmbh
    Herr Agan Ramadani
    Tennmattstrasse 1
    6410 Goldau

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