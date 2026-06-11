Auduro Schweiz erweitert Portfolio um neue Produktlinie „Auduro Heroes“

Auduro Schweiz lanciert mit „Auduro Heroes“ eine neue Pflegelinie, die professionelle Autoreinigung mit markanten Charakteren und einem spielerischen Markenerlebnis verbindet.

Schweiz, 11. Juni 2026 – Auduro GmbH, das schweizbasierte Unternehmen, präsentiert hocherfreut seine neueste Innovation: Die Produktlinie „Auduro Heroes“ – eine Sammlung von neun hochmodernen Fahrzeugpflegeprodukten. Diese Lancierung wird das Einkaufserlebnis und die Erwartungen von Autopflegebegeisterten neu definieren.

Auduro Heroes: Effizienz auf heroisches Level gebracht

Die neue Produktlinie „Auduro Heroes“ wurde am 1. Juni in ihrem Onlineshop auduro.ch eingeführt. Sie besteht aus neun essenziellen Fahrzeug-Fensterreinigungs- und Pflegeprodukten. Zum Kernsortiment zählen Felgenreiniger „Burnout Bro“, Allzweckreiniger „Multi Max“, Lederpflege „Leather Lexi“, Carnauba Sprühwachs Keramikversiegelung „Shiny Sherrif“, Insektenentferner „Bugsy Ben“, Innenraumreiniger „Dusty Daisy“, Glasreiniger „Glassy Greg“, Reifenreiniger „Wheeli Wanda“ und Snow Foam Aktivschaum „Snowy Stella“. Diese hochmodernen Pflegeprodukte sind das Resultat der unternehmenseigenen Forschung und Spitzentechnologie. Die Linie zielt darauf ab, den Nutzern ein professionelles Pflegeerlebnis zu ermöglichen.

Das Universum der Autopflege neu interpretiert

Die Auduro Heroes Sammlung verleiht Fahrzeugreinigungs- und Pflegeprodukten eine revolutionäre Perspektive. Jedes Produkt wird durch einen einzigartigen Charakter oder „Helden“ repräsentiert, die das Auduro-Universum, eine Autopflegewelt im comicartigen Stil, widerspiegeln. Ziel ist es, den Kunden nicht nur äußerste Effizienz, sondern auch ein unvergleichliches und unterhaltsames Produkterlebnis zu bieten. Ausgehend vom Erfolg von Auduro als vertrauenswürdigem Online-Anbieter professioneller Fahrzeugpflegeprodukte in der Schweiz, reagiert das Unternehmen auf den Mangel an zentralen, unkomplizierten Online-Angeboten für Fahrzeugpflegeprodukte und Autozubehör. Auduros Mission ist es, Autopflegeprodukte in Profiqualität für alle verfügbar zu machen – und die Helden Produktlinie unterstreicht genau das. Die Produkte der Auduro Heroes Linie sind bereits auf auduro.ch erhältlich und Kunden können exklusiv einen Rabatt von 10% mit dem Code ‚Audurianer‘ genießen. „Mit der Einführung der Auduro Heroes Linie wollen wir zeigen, dass in jedem der Reiniger und Pflegeprodukte ein wahrer Held steckt. Durch die eigenwillige Charakterisierung und die Hochwertigkeit unserer Produkte, wollen wir die Welt der Autopflege aufmischen“, sagten die Geschäftsführer Agan Ramadani und Sven Betschart.

Link zur Kollektion: http://auduro.ch/collections/auduro

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Auduro GmbH

Herr Agan Ramadani

Tennmattstrasse 1

6410 Goldau

Schweiz

fon ..: +41 79 848 71 77

web ..: https://www.auduro.ch

email : info@auduro.ch

Auduro ist die Antwort auf den Mangel an zentralen, unkomplizierten Online-Angeboten für professionelle Fahrzeugpflegeprodukte und praktisches Autozubehör in der Schweiz. Mit einer breiten Palette führender Hersteller und der Eigendarstellung von höchster Qualität wollen wir unseren Kunden ein modernes Einkaufserlebnis, schnelle Lieferung und kompetente Beratung bieten. Unsere Mission ist es, Autopflegeprodukte in Profiqualität für alle bereitzustellen.

Pressekontakt:

Auduro Gmbh

Herr Agan Ramadani

Tennmattstrasse 1

6410 Goldau

fon ..: +41 79 848 71 77

email : info@auduro.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Das 911er-Treffen im SPA Hotel Jagdhof