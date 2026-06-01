  • Auduro Schweiz führt ein neues Produkt ein: Der leistungsstarke Burnout Bro Felgenreiniger

    Auduro Schweiz erweitert das Sortiment: Der neue Burnout Bro Felgenreiniger kombiniert Gel-Formel, starken Reinigungseffekt und Farbindikator für gepflegte Felgen zu einem top Preis.

    BildSchweiz, 01.06.2026 – Auduro GmbH, einer der Marktführer in Sachen Fahrzeugpflegeprodukte und Autozubehör in der Schweiz, bereichert seine Produktlinie mit dem innovativen Burnout Bro Felgenreiniger. Der neue violett wirkende, leistungsstarke und gelbasierte Felgenreiniger ist ab sofort im Onlineshop erhältlich.

    Expansion des Produktangebots von Auduro Schweiz

    Bei der Einführung des Burnout Bro Felgenreinigers handelt es sich nicht nur um ein neues Produkt, sondern um eine Erweiterung des hochwertigen Angebots, die die Position der Auduro GmbH im Bereich Fahrzeugpflegeprodukte weiter festigt. Dabei spiegelt das Produkt die Philosophie des Unternehmens wider, professionelle Autopflegeprodukte aus dem Herzen der Schweiz für jedermann zugänglich zu machen.

    Innovation trifft auf Qualität und Preiswürdigkeit

    Der innovative gelbasierte Burnout Bro Felgenreiniger erfüllt die Anforderungen eines hohen Reinigungsvermögens bei gleichzeitig fairen Preisen. Bei einem Preis von lediglich 19.90 CHF für eine 500 ml Flasche bietet der Reiniger einen hervorragenden Wert. Nebenbei sei angemerkt, dass das Produkt in unserem Nachbarland Deutschland gefertigt wird und somit eine hohe Qualität gewährleistet wird. Nach der Nutzung des Burnout Bro Felgenreinigers werden Kunden die erhöhte Reinigungsleistung und den unverkennbaren violetten Farbindikator zu schätzen wissen. Die Ergebnisse der Felgenreinigung werden überzeugend sein. Wie es der Geschäftsführer von Auduro, Agan Ramadani, so treffend ausdrückt: „Wir haben jeden Aspekt des Burnout Bro Felgenreinigers durchdacht, um unseren Kunden das bestmögliche Reinigungsergebnis und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten.“ Um den neuen Felgenreiniger bei einer breiteren Zielgruppe zu promoten, plant Auduro eine umfangreiche Marketingkampagne. Mit einbezogen werden soll die gesamte Palette der sozialen Medien mit speziellen Rabattaktionen, wie dem Code Audurianer, mit dem man 10% auf den ersten Kauf sparen kann.

    Link zum Produkt: Felgenreiniger Auduro Burnout Bro 500ml für die Autoreinigung – Auduro

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Auduro GmbH
    Herr Agan Ramadani
    Tennmattstrasse 1
    6410 Goldau
    Schweiz

    fon ..: +41 79 848 71 77
    web ..: https://www.auduro.ch
    email : support@auduro.ch

    Auduro ist die Antwort auf den Mangel an zentralen, unkomplizierten Online-Angeboten für professionelle Fahrzeugpflegeprodukte und praktisches Autozubehör in der Schweiz. Mit einer breiten Palette führender Hersteller und der Eigendarstellung von höchster Qualität wollen wir unseren Kunden ein modernes Einkaufserlebnis, schnelle Lieferung und kompetente Beratung bieten. Unsere Mission ist es, Autopflegeprodukte in Profiqualität für alle bereitzustellen.

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    Herr Agan Ramadani
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