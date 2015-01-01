Mahmut Görgen und ELINAKEY vereinen Türkei und Russland mit ‚Nefes Çektim (Vdoh)‘

Der türkische DJ und Produzent Mahmut Görgen veröffentlicht gemeinsam mit der russischen Künstlerin ELINAKEY die internationale Afro-R&B-Single ‚Nefes Çektim (Vdoh)“ auf allen digitalen Plattformen

Der türkische Produzent, Arrangeur und DJ Mahmut Görgen erweitert seine internationale Karriere um ein weiteres spannendes Projekt. Gemeinsam mit der russischen Sängerin und Content Creatorin ELINAKEY veröffentlicht er die neue Single ‚Nefes Çektim (Vdoh)“, die ab sofort auf allen digitalen Musikplattformen verfügbar ist.

Die unter dem Label WM Music erschienene Produktion verbindet türkische und russische Songtexte in einem einzigen Titel und schafft damit eine musikalische Brücke zwischen zwei Kulturen. Mit modernen Afro-R&B-Klängen, eingängigen Melodien und energiegeladenen Rhythmen präsentiert sich der Song als internationale Produktion mit hohem Wiedererkennungswert.

ELINAKEY gehört zu den aufstrebenden Künstlerinnen Russlands und erreicht mit ihren Musik- und Performance-Inhalten auf Social-Media-Plattformen Millionen von Aufrufen. Durch ihre unverwechselbare Stimme und ihre dynamische Ausstrahlung verleiht sie dem Projekt eine besondere Note. Die Zusammenarbeit mit Mahmut Görgen markiert einen weiteren wichtigen Schritt in ihrer internationalen musikalischen Entwicklung.

Für die Produktion von „Nefes Çektim (Vdoh)“ zeichnet Mahmut Görgen verantwortlich. Der Titel verbindet Afro-R&B-Elemente mit modernen Pop-Einflüssen und vereint türkische sowie russische Vocals in einem zeitgemäßen Soundkonzept. Die Mischung aus tanzbaren Beats und melodischer Atmosphäre macht den Song für ein internationales Publikum besonders attraktiv.

Auch das Musikvideo setzt auf Authentizität. Gedreht wurde es in den MAP Production Studios unter der Regie von Fatih Dogukan Yilmaz. Statt einer klassischen Inszenierung zeigt der Clip echte Einblicke in den kreativen Entstehungsprozess des Songs – von den Studioaufnahmen über die Arrangement-Arbeiten bis hin zu den gemeinsamen Sessions von Mahmut Görgen und ELINAKEY.

Mit „Nefes Çektim (Vdoh)“ beweisen die beiden Künstler, dass Musik kulturelle Grenzen überwinden kann. Die Produktion vereint unterschiedliche musikalische Hintergründe zu einem modernen, internationalen Sound und zählt bereits jetzt zu den bemerkenswerten grenzüberschreitenden Musikprojekten dieses Sommers.

Nefes Çektim (Vdoh) von Mahmut Görgen und ELINAKEY ist ab sofort auf allen digitalen Musikplattformen erhältlich.

Über Mahmut Görgen

Mahmut Görgen zählt zu den erfolgreichen Vertretern der türkischen elektronischen Musikszene. Als DJ, Produzent und Arrangeur hat er zahlreiche nationale und internationale Projekte realisiert und sich mit modernen Dance-, House- und Afro-inspirierten Produktionen einen Namen gemacht.

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