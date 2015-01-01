30 Jahre Deutsches Ausschreibungsblatt digital: Kontinuierliche Innovation und KI

Das Deutsche Ausschreibungsblatt feiert Jubiläum: Seit 30 Jahren wird die Digitalisierung im Vergabewesen aktiv vorangetrieben. Der KI-Chat für Vergabeunterlagen ist die aktuelle Neuentwicklung.

Düsseldorf, Juni 2026 – Das Deutsches Ausschreibungsblatt feiert im Jahr 2026 ein besonderes Jubiläum: 30 Jahre Deutsches Ausschreibungsblatt digital.

Bereits 1996 wurde mit der bundesweiten, zentralen Auftragsplattform www.deutsches-ausschreibungsblatt.de (anfangs unter bundesausschreibungsblatt.de) ein entscheidender Meilenstein gesetzt. Die Datenbank bündelt Ausschreibungen der öffentlichen Hand und stellte damals als erste eine Recherchefunktion bereit, Damit eröffnete sie Unternehmen neue Wege zur Informationsbeschaffung und war einer der Vorreiter der digitalen Entwicklung im Vergabewesen.

Seither wurde das Deutsche Ausschreibungsblatt digital kontinuierlich weiterentwickelt. Zahlreiche Innovationen haben dazu beigetragen, die Vergabe durch öffentliche Auftraggeber sowie die Recherche und Nutzung öffentlicher Ausschreibungen für Unternehmen zunehmend effizienter, transparenter und nutzerfreundlicher zu gestalten.

So kam zum Beispiel 2001/2002die erste eVergabe-Lösung auf den Markt. 2009 wurde eine Vergabemanagement-Software eingeführt und das System um landesspezifische Besonderheiten, wie TvgG NRW und NTVerG, erweitert.

Im Jubiläumsjahr 2026 setzt das Unternehmen einen weiteren technologischen Meilenstein: Mit dem Start eines KI-gestützten Chats erweitert das Deutsche Ausschreibungsblatt seine zentrale Plattform um eine intelligente, dialogbasierte Funktion.

Die integrierte KI unterstützt Nutzer bei der Analyse von Vergabeunterlagen. So prüfen Unternehmen im Handumdrehen, ob eine Ausschreibung relevant ist und sich die Angebotsabgabe lohnt. Dies ermöglicht eine deutlich schnellere und zielgerichtete Teilnahme an öffentliche Ausschreibungen und erhöht die Gewinnchancen.

Damit reagiert das Unternehmen auf die wachsende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz in der öffentlichen Beschaffung und unterstreicht seinen Anspruch, das digitale Ausschreibungsmanagement aktiv weiterzuentwickeln.

„Seit 30 Jahren steht das Deutsche Ausschreibungsblatt digital für Fortschritt und Verlässlichkeit. Die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Angebots ist zentraler Bestandteil unseres Anspruchs. Mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz schaffen wir neue Möglichkeiten, Informationen schneller zu erfassen und fundierte Entscheidungen zu treffen“, so das Unternehmen.

Das Jubiläum unterstreicht die Rolle des Deutschen Ausschreibungsblatts als etablierte bundesweite Plattform für öffentliche Ausschreibungen und als verlässlicher Partner für Auftraggeber und Unternehmen.

Von der ersten Online-Datenbank bis zur KI-gestützten, intelligenten Ausschreibungsrecherche – 30 Jahre Deutsches Ausschreibungsblatt digital.

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Deutsches Ausschreibungsblatt GmbH

Frau Bettina Giemsa

Himmelgeister Straße 103-105

40225 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 0211 / 88 27 38-280

web ..: https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/

email : giemsa@deutsches-ausschreibungsblatt.de

Das Deutsche Ausschreibungsblatt ist eine der führenden zentralen Plattformen für öffentliche Ausschreibungen und Vergaben in Deutschland. Gegründet 1954 als Fachzeitschrift für Auftraggeber der öffentlichen Hand und seit 1996 als erste Online-Datenbank zur Ausschreibungsrecherche aktiv, verbindet das Deutsche Ausschreibungsblatt Tradition mit digitaler Innovationskraft.

Mit über 260.000 veröffentlichten Bekanntmachungen pro Jahr gehört es zu den größten Datenquellen für öffentliche Auftragsinformationen in Deutschland. Finden Sie topaktuelle Ausschreibungen aus allen Regionen und Branchen – ergänzt durch eVergabe, Fachakademie und eine kostenfreie Hotline. Durchschnittlich sind über 30.000 Bekanntmachungen gleichzeitig live und werden laufend aktualisiert – aus allen Bundesländern und für alle Branchen.

Ein starkes Team aus Spezialisten unterstützt Unternehmen bei der erfolgreichen Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen mit persönlicher Beratung, technischem Support und einem umfangreichen Schulungs-Portfolio.

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