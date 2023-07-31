TOP-Produzent setzt seinen Wachstumskurs fort!

Mehr Produktion, Rekordumsatz, solide Kasse: Diese Firma zeigt im ersten Quartal 2026, dass die Wachstumsstrategie nach Start der neuen Mine sowie einer Übernahme sichtbar greift.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Endeavour Silver Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Endeavour Silver Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 11. Juni 2026, 5:34 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Ausgangslage bleibt anspruchsvoll: Fed eher auf Pause, Inflationsrisiken hoch, Geopolitik angespannt. Anfang Juni rechnete der Markt für die FOMC-Sitzung vom 17. Juni 2026 überwiegend mit unveränderten US-Leitzinsen bei 3,50 % bis 3,75 %.

In diesem Umfeld bleibt Gold trotz Korrekturen auf historisch hohem Niveau. Für Edelmetallproduzenten ist das wichtig: Hohe Metallpreise können Margen und Cashflow stützen – sofern Kosten, Produktion und Währungen mitspielen.

Auch Silber bleibt stark im Fokus. Nach der kräftigen Rally konsolidiert das Metall, liegt aber weiterhin deutlich über dem Vorjahresniveau. Für Produzenten zählt damit vor allem: Preisniveau hoch, Volatilität aber weiter präsent.

Der Kern der Silberstory bleibt eindeutig: Industrienachfrage, Investmentnachfrage und begrenztes Angebot. Laut Silver Institute dürfte 2026 das sechste Defizitjahr in Folge werden – mit einem erwarteten Marktminus von rund 46 Mio. Unzen.

Diese Angebotslücke ist ein wichtiger Stützfaktor für das langfristige Preisbild. Konkrete Prognosen bleiben jedoch abhängig von Konjunktur, Investitionsnachfrage, Lagerbeständen, Realzinsen und US-Dollar. Für Minenunternehmen entsteht damit ein positives…

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Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

1 https://www.ig.com/de/trading-strategien/die-groessten-silberproduzenten-der-welt-260224

CME Group FedWatch Tool, Morningstar, USA Today, The Silver Institute World Silver Survey 2026, Endeavour Silver Corp. Pressemitteilungen, MD&A und Unternehmenspräsentationen, Intro-Bild: Symbolbild, KI-generiert.

Methodik/Annahmen: Grundlage sind öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen, MD&A/Financial Statements und NI 43-101-Dokumente von Endeavour Silver sowie die im Quellenblock genannten Marktdaten. Es wurden keine eigenen Kursmodelle erstellt; die Einordnung ist qualitativ. Stichtag der verwendeten Unternehmensdaten: Q1 2026/31. März 2026; Marktdaten: Datenstand der jeweils eingebundenen Grafiken und Quellen. Update-Policy: kein regelmäßiges Update geplant.

Anzeige/Werbung / Marketingmitteilung: Dieser Beitrag wurde am 9. Juni 2026 um 06:45 Uhr Europa/Berlin durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Gemäß § 86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt. Diese Veröffentlichung ist eine entgeltliche Marketingmitteilung/Anzeige und keine unabhängige Finanzanalyse.

Vergütung und Auftrag: Der Artikel erscheint im Auftrag von Endeavour Silver Corp. SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Endeavour Silver Corp. JS Research GmbH erhält für die Erstellung und/oder Verbreitung dieser Veröffentlichung eine Vergütung von SRC. Dadurch besteht ein wirtschaftlicher Interessenkonflikt.

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Zukunftsgerichtete Aussagen und Kennzahlen: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Einschätzungen, die auf aktuellen Erwartungen, Annahmen und öffentlich verfügbaren Informationen beruhen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Genannte Produktions-, Kosten-, Cashflow-, Kurs- oder Preisentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Begriffe wie Cash-Kosten, All-in Sustaining Costs (AISC), EBITDA, Adjusted EBITDA, Working Capital und minen-operativer Cashflow vor Steuern können Non-IFRS-/Non-GAAP-Kennzahlen sein; sie sind ergänzend zu den IFRS-Abschlüssen des Unternehmens zu lesen und können zwischen Emittenten nur eingeschränkt vergleichbar sein.

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