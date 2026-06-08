Goldpreis fällt – Bestände aufbauen

Niedrige Goldpreise sind gut für einen Einstieg. Sie könnten auch vermehrt Fusionen anschieben.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von U.S. GoldMining Inc. und Fury Gold Mines Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 10.06.2026, 18:10 Uhr Zürich/Berlin

Es gibt viele Explorationsunternehmen, die kurz vor einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung oder einer Machbarkeitsstudie oder einer Vormachbarkeitsstudie stehen. Ihr Goldvorkommen wird aber oft noch mit einem sehr geringen Goldpreis bewertet, ähnlich wie in 2010 oder 2011. Dabei ist Gold heute ungefähr doppelt so teuer. So könnten Übernahmen und Fusionen zunehmen. Denn viele große Konzerne müssen ihre Reserven aufstocken. Da könnte es sich jetzt lohnen auf Goldgesellschaften in der zweiten Reihe den Blick zu lenken.

Der Goldpreis befindet sich zwischen widerstreitenden Szenarien. Einerseits stärken die Risiken rund um die Straße von Hormus die Attraktivität des Goldes als sicherer Hafen und Inflationsschutz. Andererseits ist mit einem hohen Ölpreis auch die Erwartung höherer Zinsen verbunden, was dem Goldpreis nicht zuträglich ist. Falls der nun anstehende Bericht zum Verbraucherpreisindex die Erwartung bestärkt, dass die Zinsen länger auf hohem Niveau bleiben, dann könnte dies den Goldpreis weiter belasten. Auch wäre mit einem stärkeren US-Dollar zu rechnen. Anleger sollten sich jedoch auf das Gesamtbild konzentrieren und das ist positiv.

Es ist die US-Geldpolitik, die maßgeblich über das Schicksal des Goldpreises entscheidet. Zumindest so lange keine besonderen geopolitischen Ereignisse eintreten. Am wahrscheinlichsten ist auch in nächster Zeit von einer gewissen Volatilität des Goldpreises auszugehen. Anders wäre es wohl, wenn die Erwartungen an baldige Zinssenkungen steigen. Stützend für Gold wirken die zunehmenden Käufe durch Notenbanken, die starke weltweite Verschuldung und politische Unsicherheiten.

U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – steht für Gold und Kupfer. Die Gesellschaft besitzt in Alaska das aussichtsreiche Whistler-Projekt (zu 100 Prozent), welches große Gold- und Kupferressourcen beherbergt. Das Potenzial auf neue Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten dort hat sich bei Bohrungen gezeigt und die vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Whistler-Projekt ist sehr positiv ausgefallen. Mit dem Bohrprogramm 2026 wurde begonnen und mit dem Explorationsprogramm ist man dem Zeitplan sogar voraus.

Fury Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ -, bestens finanziert, verfügt über ein Gold- und Mineralexplorationsportfolio von insgesamt über 157.000 Hektar in Québec. Zudem besitzt das Unternehmen 11,3 Millionen Stammaktien von Dolly Varden Silver Corp. Erfreuliche Bohrergebnisse gab es kürzlich vom Eau Claire-Projekt (beispielsweise 11,74 Gramm Gold je Tonne Gestein auf 6,63 Meter), welches in Richtung Machbarkeitsstudie vorangetrieben wird.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -) und U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: Fury Gold Mines, U.S. GoldMining,

https://www.youtube.com/watch?v=mW0qvqwHp54;

https://www.kitco.com/news/article/2026-06-08/gold-holds-near-4330-oil-pares-iran-israel-risk-premium-kitco-pm-report;

https://www.kitco.com/news/article/2026-06-08/gold-could-test-4000-support-inflation-risks-loom-long-term-bullish-outlook;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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