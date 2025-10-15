Goldproduzent mit starkem Potenzial!

Fortuna Mining entwickelt sich weiter zu einem goldfokussierten, international aufgestellten Edelmetallproduzenten. Starke Zahlen, Erweiterung und Wachstumsperspektive.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 10.06.2026, 5:44 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Senegal gilt seit vielen Jahren als ein wichtiges Goldland Westafrikas. Die Region um Fortuna Minings (WKN: A40CFY) Diamba Sud-Projekt im Osten des Landes, nahe der Grenze zu Mali, ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil sie innerhalb des bekannten Kéniéba-Kédougou-Goldgebiets liegt. Diese geologische Goldprovinz erstreckt sich über Ost-Senegal, West-Mali und zählt zu den bedeutenden goldführenden Regionen Westafrikas. In diesem Umfeld befinden sich mehrere bedeutende Goldlagerstätten.

Diamba Sud ist aus Anlegersicht vor allem wegen seiner abgegrenzten Goldressourcen interessant. Nach Unternehmensangaben von Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) weist das Projekt per 16. Januar 2026 rund 1,254 Millionen Unzen Gold in der Kategorie ,Indicated‘ sowie rund 77.000 Unzen Gold in der Kategorie ,Inferred‘ aus.

Fortuna Mining sieht in…

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Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen und nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen. Zukunftsbezogene Aussagen sind keine Garantien.

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Quellen: Fortuna Mining Corp. – Q1-2026-Finanz- und Produktionsergebnisse vom 06.05.2026; Fortuna Mining Corp. – Production and Cost Guidance 2026; Fortuna Mining Corp. – Diamba Sud Gold Project / Technical Report, effektives Datum 15.10.2025, aktualisierte Ressourcenbasis per 16.01.2026; Fortuna Mining Corp. Unternehmenspräsentation; SRC Research und eigene redaktionelle Einordnung. Intro-Bild: Symbolbild ; KI-generiert

Dieser Werbeartikel wurde am 09.06.2026 im Auftrag der Swiss Resource Capital AG redaktionell erstellt.

Wesentliche Risiken: Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen; Kosten-/AISC- und Betriebsrisiken; Genehmigungs-, Finanzierungs-, Bau-, Standort-, ESG-, Länder- und Politikrisiken; Verwässerungs- und Liquiditätsrisiken; Risiken aus technischen Studien, Mineralressourcen und Projektentwicklung; bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Wesentliche Chancen: anhaltend hohes Gold-/Silberpreisniveau, operative Cashflow-Stärke, mögliche positive Investitionsentscheidungen, erfolgreiche Erweiterungen, Ressourcenzuwachs und Projektfortschritte. Chancen sind nicht garantiert.

Rechtliche Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext. Diese Veröffentlichung ist keine Finanzanalyse, keine unabhängige Research-Studie, keine Anlageberatung und keine individuelle Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Es wird keine formale Buy-/Sell-/Hold-Einstufung und kein Kursziel abgegeben.

Kennzeichnung und Vergütung: Diese Veröffentlichung erscheint im Auftrag von Fortuna Mining Corp. SRC swiss resource capital AG unterhält eine entgeltliche IR-/Marketingbeziehung mit Fortuna Mining Corp. und kann für die Erstellung, Aufbereitung und Verbreitung dieser Veröffentlichung vergütet werden.

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Zeithorizont und Aktualisierung: Die Einschätzung bezieht sich auf einen mittleren Betrachtungszeitraum von etwa 6 bis 24 Monaten. Eine regelmäßige Aktualisierung ist nicht geplant. Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

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Interessenkonflikte

I. Eigene Positionen (SRC/Autor/in): nach Angaben von SRC keine Long- oder Short-Positionen und keine Netto-Position von 0,5 % oder mehr am besprochenen Emittenten. II. Vergütung/Beziehung: entgeltliche IR-/Marketingzusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten. III. Weitere Beziehungen in den letzten 12 Monaten: nach Angaben von SRC kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager-Rolle und keine Investmentbanking-Mandate. IV. Beteiligung des Emittenten von 5 % oder mehr an SRC: nein.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dies gilt insbesondere für ausländische Rohstoffaktien, mittelgroße Produzenten sowie Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Aktienkurse können stark schwanken; die Liquidität kann begrenzt sein; Währungsrisiken können Ergebnisse für Anleger im deutschsprachigen Raum zusätzlich beeinflussen. Politische, regulatorische, steuerliche, technische, operative, ökologische oder soziale Entwicklungen können die Geschäftsaussichten und den Aktienkurs wesentlich beeinträchtigen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Spezielle Hinweise zu Bergbauangaben: Angaben zu Mineralressourcen, Mineralreserven, Produktionsplänen, AISC, Cash Costs, Kapitalaufwand, Projektwirtschaftlichkeit, NPV, IRR, Payback, Genehmigungen, Bauzeitplänen und Förderzielen beruhen auf Unternehmensangaben und technischen Berichten. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und belegen noch keine wirtschaftliche Abbaubarkeit. Vorläufige wirtschaftliche Bewertungen (PEA) sind vorläufiger Natur und können auf abgeleiteten Ressourcen beruhen, die geologisch weniger gesichert sind; es besteht keine Gewähr, dass die Ergebnisse einer PEA realisiert werden. Cash Costs, AISC, freier Cashflow, bereinigter Nettogewinn und vergleichbare Kennzahlen sind Non-IFRS-/Non-GAAP-Kennzahlen und können zwischen Emittenten nur eingeschränkt vergleichbar sein.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Veröffentlichung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, erkennbar an Begriffen wie „erwarten“, „planen“, „sollen“, „könnte“, „dürfte“, „anstreben“, „Ziel“ oder ähnlichen Formulierungen. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen, unter anderem wegen Rohstoffpreisen, Wechselkursen, Finanzierung, Genehmigungen, Betrieb, Baufortschritt, Kosten, Steuern, Projektverzögerungen, technischen Ergebnissen, geopolitischen Entwicklungen und Marktbedingungen. Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

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