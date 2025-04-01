Die Bedeutung von Kupfer erkennen

Ohne Kupfer gibt es keine Elektrifizierung und keine Rechenzentren. Sobald dies die Welt erkennt, dürfte der Kupferpreis steigen.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Aurania Resources Ltd. und Arizona Sonoran Copper Company Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 09.06.2026, 15:22 Uhr Zürich/Berlin

Es droht eine globale Rezession und ein Wirtschaftsabschwung dank der Situation im Energiebereich und der Preisinflation. Aber der Kupferpreis hält sich nicht schlecht. Denn neue Faktoren bestimmen den Preis. Da gibt es einmal den Mangel an Investitionen, die lange Zeitdauer beim Erschließen neuer Lagerstätten und die sinkenden Erzgehalte. Weltweit können nur an wenigen Orten schnell und kostengünstig neue Projekte zur Produktionsreife gebracht werden. Und die Kupferpreise müssten noch weiter steigen, damit große Konzerne Kapital investieren. Kupfer kann zwar gut recycelt werden, doch die Mengen, die benötigt werden, sind immens.

Die Modernisierung der Energiesysteme und die Infrastruktur für die künstliche Intelligenz werden dem Kupferbedarf einen gewaltigen Schub verleihen, so sieht es nicht nur die Citibank. Goldman Sachs etwa geht für Jahresende von einem Kupferpreis von 13.735 US-Dollar je Tonne aus, die Citibank von 14.500 US-Dollar je Tonne Kupfer. Innerhalb der kommenden sechs bis zwölf Monate sollen auch 15.000 US-Dollar realistisch sein. Denn zusätzlich zur robusten Nachfrage gibt es ein knapperes Angebot und Rückenwind durch US-Zölle. Und von US-Politikern wird mehr eine Uneindeutigkeit in Sachen Zölle erwartet.

Vermutlich wollen die USA Kupfer im Land halten. Dazu kommt, dass es bereits Stimmen gibt, die eine geringere Schrott- und Minenproduktion für 2026 und 2027 erwarten als angenommen. 2027 soll sich ein Kupferdefizit manifestieren. Da gibt es also eine Kombination von Versorgungsängsten und von strukturellen Nachfragetreibern. Investitionen in die Verteidigung nehmen zu, die Energiewende gewinnt immer mehr an Fahrt und dass große Technologieunternehmen stark in den Bau von Rechenzentren investieren, ist bekannt.

Die Arizona Sonoran Copper Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/arizona-sonoran-copper-company-inc/ – verfügt über das Cactus-Kupferprojekt in Arizona. Es besitzt eine sehr gute wirtschaftlichen Bewertung. Arizona Sonoran Copper wird von Hudbay Minerals übernommen werden. Arizona-Aktionäre erhalten für jede Aktie 0,242 Stammaktien von Hudbay Minerals. Aktionäre, die bei dem sehr aussichtsreichen Projekt und vor allem im zukunftsträchtigen Kupfersegment dabei bleiben wollen, sollten sich überlegen dieses Angebot anzunehmen oder in andere aussichtsreiche Kupferkonzerne zu tauschen.

Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – konzentriert sich auf Edelmetalle und kritische Energierohstoffe in Europa, in Italien (Nickel, Kobalt, Eisen, Kupfer und Chrom) und in Frankreich. Dort hat das Unternehmen zudem über eine Tochtergesellschaft drei neue Explorationslizenzen (Gold, polymetallische Metalle) hinzugefügt. Das Nickel-Kobalt-Projekt in Norditalien überzeugt bei den neuesten Bohrergebnissen mit den gefundenen Nickel-, Kobalt- und Kupferwerten. In Island engagiert sich Aurania Resources bei einem Goldprojekt.

Aktuelle Unternehmensinformationen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -) und der Arizona Sonoran Copper Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/arizona-sonoran-copper-company-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/.

Quellen: Arizona Sonoran Copper Company, Aurania Resources,

https://www.4investors.de/nachrichten/goldinvest.php?sektion=goldinvest&ID=7929;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/.

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der Swiss Resource Capital AG (SRC) Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

NormFinanz GmbH: Wie Selbstständige auf kreditinserat.de Finanzierungen finden Kalo Gold: Vor der nächsten großen Goldentdeckung im „Ring of Fire“?