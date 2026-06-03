Jetzt zündet die nächste Stufe! Mexiko gib grünes Licht! Freie Bahn für den Minenbau!

SEMARNAT gibt grünes Licht, der Verwaltungsrat genehmigt den Bau und ,Los Ricos South‘ rückt in die nächste Phase. GoGold Resources steht vor einem neuen Unternehmensabschnitt.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von GoGold Resources Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit GoGold Resources Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 9. Juni 2026, 5:41 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei Rohstoffunternehmen gibt es Meldungen – und es gibt echte Wendepunkte. Genau ein solcher Wendepunkt liegt nun bei GoGold Resources Inc. (WKN: A1JAES) vor.

Das Unternehmen hat für sein Silber-Gold-Projekt ,Los Ricos South‘ im mexikanischen Bundesstaat Jalisco die noch ausstehenden Genehmigungen der mexikanischen Umweltbehörde SEMARNAT erhalten. Gleichzeitig hat der Verwaltungsrat die Bauentscheidung getroffen. Vom Baubeginn bis zum ersten Metallguss rechnet GoGold mit rund 24 Monaten.

Damit verändert sich die Qualität der Investmentstory deutlich. Aus einem fortgeschrittenen Entwicklungsprojekt mit Machbarkeitsstudie, technischer Vorbereitung und starker Bilanz wird nun ein konkretes Bauprojekt.

Silber bleibt einer der…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: GoGold Resources Inc., Pressemitteilung vom 8. Juni 2026: „GoGold Achieves Major Milestone: Final Remaining Permits Secured and Construction Approved for Los Ricos South Underground Mine“; GoGold Resources Inc., Pressemitteilung vom 6. Mai 2026: „GoGold Announces Record Quarterly Operating Cash Flow“; GoGold Resources Inc., Pressemitteilung vom 15. April 2026: „GoGold Announces Q2 2026 Parral Production“; GoGold Resources Inc., Pressemitteilung vom 23. Februar 2026: „GoGold Advances the Development of their Los Ricos South Project“; GoGold Resources Inc., Pressemitteilung vom 16. Januar 2025: „Los Ricos South Feasibility Study with After Tax NPV of US$355M“; wallstreet-online.de, Artikel vom 8. Juni 2026; Unternehmensangaben GoGold Resources Inc.; The Silver Institute. Quelle-Intro-Bild: Symbolbild, KI generiert

Methodik/Annahmen: Es wurden veröffentlichte Unternehmensangaben, die genannte wallstreet-online-Veröffentlichung sowie allgemein zugängliche Brancheninformationen verwendet. Die Einordnung ist qualitativ. Es wurden keine eigenen Kursmodelle, Kursziele oder Renditeprognosen erstellt. Angaben zu Ressourcen, Reserven, Produktionsdaten, Kosten, Kapitalbedarf und Zeitplänen beruhen auf Unternehmensangaben und technischen Studien. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Unsicherheiten verbunden.

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Ersteller dieser Veröffentlichung ist die JS Research GmbH, Olsberg. Autor ist Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH. Eine regelmäßige Aktualisierung dieser Veröffentlichung ist nicht vorgesehen, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben wird.

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