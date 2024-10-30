Vom Explorer zum Produzenten: Lake Victoria Gold zündet nächste Stufe auf Goldprojekt Imwelo

Mit Sterilisationsbohrungen für Anlage, Unterkünfte und Infrastruktur rückt Lake Victoria Gold auf Imwelo näher an die Produktionsphase heran.

Lake Victoria Gold (WKN A3E4WC / TSXV LVG) steht auf dem Imwelo-Goldprojekt in Tansania vor einem wichtigen Schritt vom Explorer zum angehenden Produzenten.

Das Unternehmen mobilisiert Bohrgeräte, um die geplanten Standorte für Aufbereitungsanlage, Unterkünfte und Infrastruktur abzusichern. Die rund 1.050 Meter umfassenden Sterilisationsbohrungen sollen sicherstellen, dass keine kritische Infrastruktur auf potenziell mineralisiertem Boden errichtet wird.

Damit geht es bei Imwelo nicht mehr nur um Exploration, sondern um konkrete Bauvorbereitung. Parallel arbeitet Lake Victoria Gold an Projektfinanzierung, finalem Tagebaudesign, geotechnischen Untersuchungen und ersten Erschließungsschritten.

Zusätzliche Stärke liefert der Partner Taifa Mining, Tansanias größter Bergbauauftragnehmer, der künftig die Auftragsbergbau- und Tiefbauarbeiten übernehmen soll.

Kann Lake Victoria Gold mit Imwelo den Sprung in Richtung Goldproduktion schaffen?

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