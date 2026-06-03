Blended Leading stellt KI-gestützte In-Workflow-Nudges für Führungskräfte in Microsoft Teams vor

Das neue Whitepaper zeigt, wie personalisiertes Mikro-Mentoring Führungskräfte unterstützen kann, ohne ihre Arbeitsbelastung durch eine weitere Plattform zu erhöhen.

Blended Leading hat ein neues Whitepaper veröffentlicht, das zeigt, wie KI-gestützte Führungsempfehlungen direkt in Microsoft Teams bereitgestellt werden können. So erhalten Führungskräfte zeitnahe, praktische Impulse, ohne ihren Arbeitsfluss zu verlassen.

Das Whitepaper „KI-Mentoring für Führungskräfte“ beschreibt, wie Führungskräfteentwicklung wirksamer werden kann, wenn Unterstützung genau dort ankommt, wo Führungskräfte bereits arbeiten. Anstatt ausschließlich auf Workshops, Coaching-Sitzungen oder statische Lernplattformen zu setzen, nutzt Blended Leading KI-generierte Nudges, um Führungskräfte in Echtzeit zu unterstützen.

Jeder Nudge ist auf eine konkrete Führungskompetenz ausgerichtet, etwa Konfliktmanagement, Vertrauensaufbau, Entscheidungsfindung oder Feedbackgabe. Die Empfehlungen werden auf Basis individueller Entwicklungsdaten, psychometrischer Informationen und des unternehmenseigenen Führungsmodells personalisiert.

Ein typischer Nudge enthält eine personalisierte Erkenntnis, praktische Handlungsschritte, eine Verbindung zum natürlichen Arbeitsstil der Führungskraft sowie eine kleine wöchentliche Verpflichtung. Über einen optionalen „Mehr erfahren“-Link können Führungskräfte außerdem auf weiterführende Lernressourcen zugreifen, die mit dem Learning Management System des Unternehmens verknüpft sind.

„Unser Ziel ist es, Führungskräfteentwicklung praktisch, persönlich und kontinuierlich zu machen“, sagt Kamen Kanev, General Manager bei Blended Leading. „Indem wir Nudges direkt in Microsoft Teams bereitstellen, reduzieren wir Reibungsverluste und helfen Führungskräften, Bewusstsein in konkretes Handeln zu übersetzen.“

Das Whitepaper beschreibt außerdem die Drei-Agenten-KI-Architektur von Blended Leading. Der Extraction AI Agent verarbeitet individuelle Entwicklungsdaten. Das Sentiment AI Model analysiert Freitext-Feedback. Der Generation AI Agent erstellt kurze, umsetzbare Nudges auf Basis des Profils der Führungskraft und der Erwartungen der Organisation.

Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, Mikro-Mentoring auf alle Führungskräfte mit Personalverantwortung zu skalieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass jede Empfehlung für die jeweilige Person relevant bleibt.

Lesen Sie das vollständige Whitepaper: https://l.ls-s.com/l0l

Weitere Information unter: https://blendedleading.com/de/

Kontakt zu den Standorten in Deutschland über: https://kkag.com/en/contact-us/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Blended Leading

Frau Nina Koynova

Chiprovtsi Str. 12

1303 Sofia

Bulgarien

fon ..: +359 888 268 027

web ..: https://blendedleading.com/de/

email : koynova@blendedleading.com

Über Blended Leading:

Blended Leading ist eine KI-gestützte Plattform für Führungskräfteentwicklung, die personalisierte Nudges und Echtzeit-Einblicke bereitstellt, um Führungskompetenzen organisationsweit zu stärken. Auf Basis der organisationalen DNA bietet die Plattform kontextbewusstes Mikro-Mentoring in großem Maßstab – direkt integriert in Microsoft Teams. Blended Leading wurde mit dem EIC Seal of Excellence ausgezeichnet, ist nach ISO/IEC 27001 zertifiziert, in der EU gehostet und DSGVO-konform.

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