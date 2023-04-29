  • Leichter Rotwein für den Sommer: Vin le Fleur von Plaimont

    Pünktlich zur Sommersaison 2026 stellt die südwestfranzösische Genossenschaft Plaimont eine neue Generation leichter Rotweinen vor: die sogenannten „rouges légers“.

    BildMit der Cuvée Vin Le Fleur lancieren die Winzer aus Saint Mont einen neuen, modernen Rotweinstil – leicht, fruchtbetont, unkompliziert und perfekt für den gekühlten Genuss. Diese Rotweine, auch als „vins de soif“ oder „vins de plaisir“ bekannt, stehen für frische, saftige und unkomplizierte Weine mit hohem Trinkfluss. Besonders jüngere Konsumentinnen und Konsumenten der Gen Z und der Millennials schätzen zugängliche, authentische Weine, die unkomplizierten Genuss bieten. Gleichzeitig spiegeln die „rouges légers“ den Wandel moderner Ess- und Trinkgewohnheiten wider: Statt aufwendiger Menüs stehen heute oft unkomplizierte Gerichte wie Pizza, Pasta oder Snacks auf dem Tisch – ideale Begleiter für diese frischen, leichten Rotweine. Auch beim Picknick oder bei sommerlichen Grillabenden sind die „rouges légers“ eine spannende Alternative zu Roséwein und harmonieren hervorragend mit Würstchen, Steak und gegrilltem Gemüse.

    Vin le Fleur ist eine Assemblage aus den Rebsorten Tannat und Cabernet Franc. Das gemäßigte, ozeanisch geprägte Klima der Region – beeinflusst von den nahen Pyrenäen und dem Atlantik – sorgt für optimal ausgereifte Trauben mit lebendiger Säure. Für die Vinifikation wird ein Teil der Trauben direkt nach der Lese gepresst und dann 24 bis 48 Stunden mazeriert. Der andere Teil vergärt für nur wenige Tage (drei bis vier Tage) auf der Maische in Edelstahltanks. Danach werden die einzelnen Partien assembliert. Ziel ist ein Rotwein mit heller Farbe, feiner Struktur leichten Tanninen und einem fruchtig-frischen Aromenspiel.

    Am besten genießt man diesen klaren, lebendigen Roten gut gekühlt bei 10° bis 14°C. Im Glas schimmert der Vin le Fleur kirschrot. In der Nase entfalten sich Aromen von Brombeere und Himbeere, begleitet von feinen floralen Noten. Am Gaumen präsentiert sich der Wein frisch, ausgewogen und angenehm rund – kein tanninbetonter Kraftprotz, sondern ein herrlich zugänglicher Rotwein mit einer frischen Fruchtigkeit – ein Wein für viele Gelegenheiten.

    Bezugsquelle: Wein & Mehr (https://www.wein-und-mehr.de), ca. 7,00 EUR.

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