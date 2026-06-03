Neue Methode für Pressetexte: PRaiSense verbindet Medienrelevanz, Google News und KI-Systeme

Automatisierte Analyse und Optimierung anhand von 13 Qualitätskriterien

Viele mit ChatGPT, Gemini und anderen KI-Systemen erstellte Pressetexte wirken auf den ersten Blick professionell, stoßen in der Medienpraxis jedoch häufig an Grenzen. Nachrichtenwert, klare Themenführung und journalistische Verwertbarkeit bleiben in der KI-Texterstellung oft auf der Strecke. Gleichzeitig gewinnen Google News, ChatGPT und andere KI-Systeme zunehmend Einfluss darauf, welche Inhalte ausgewählt und weiterverarbeitet werden. Unternehmen stehen damit vor der Herausforderung, Pressetexte an die unterschiedlichen Medien-, Such- und KI-Logiken auszurichten.

Mit PRaiSense hat JETZT [PR] eine Methode entwickelt, die diese Anforderungen zusammenführt. Pressetexte werden dabei sowohl auf journalistische Verwertbarkeit als auch auf die Anforderungen moderner Such- und KI-Systeme analysiert und optimiert.

Automatisierte Analyse und Optimierung anhand von 13 Qualitätskriterien

Für die Textrevision analysiert PRaiSense den vorliegenden Content anhand von 13 Qualitätskriterien. Dazu zählen unter anderem Nachrichtenwert, Medienrelevanz, Lead-Qualität, Belegführung, journalistische Verwertbarkeit sowie die Verständlichkeit für Google News und KI-Systeme. Grundlage dafür können bestehende Pressetexte, KI-generierte Entwürfe oder Briefing-Vorlagen sein.

Das Ergebnis: Medien-, Suchsystem- und KI-Logik in einem Pressetext

Die PRaiSense-KI-Methode ist auf die Arbeitsweisen von Medien, Suchsystemen und KI trainiert und führt diese in Pressetexten zusammen. Inhalte werden journalistisch so aufbereitet, dass diese für Redaktionen relevant und direkt nutzbar sind. Gleichzeitig lassen sich die Informationen von Suchsystemen und KI-Anwendungen präzise einordnen, verarbeiten und weiterverwenden.

Unternehmen lösen damit ein wachsendes Problem moderner Pressearbeit: Mit KI erstellte Pressetexte werden wieder medientauglich und gleichzeitig auf die aktuellen Anforderungen von Such- und KI-Systemen ausgerichtet.

Ergänzend kann die Methode mit einem zielgenauen Presseversand für Deutschland, Österreich und die Schweiz kombiniert werden.

Weitere Informationen über PRaiSense für Pressetexte unter https://jetzt-pr.de/ und https://jetzt-pr.de/pr-volltext.html

(Pressetext mit PRaiSense erstellt)

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Herr Wilhelm Fuchs

Kaiserswerther Straße 215

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