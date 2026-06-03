  • Neue Methode für Pressetexte: PRaiSense verbindet Medienrelevanz, Google News und KI-Systeme

    Automatisierte Analyse und Optimierung anhand von 13 Qualitätskriterien

    BildViele mit ChatGPT, Gemini und anderen KI-Systemen erstellte Pressetexte wirken auf den ersten Blick professionell, stoßen in der Medienpraxis jedoch häufig an Grenzen. Nachrichtenwert, klare Themenführung und journalistische Verwertbarkeit bleiben in der KI-Texterstellung oft auf der Strecke. Gleichzeitig gewinnen Google News, ChatGPT und andere KI-Systeme zunehmend Einfluss darauf, welche Inhalte ausgewählt und weiterverarbeitet werden. Unternehmen stehen damit vor der Herausforderung, Pressetexte an die unterschiedlichen Medien-, Such- und KI-Logiken auszurichten.

    Mit PRaiSense hat JETZT [PR] eine Methode entwickelt, die diese Anforderungen zusammenführt. Pressetexte werden dabei sowohl auf journalistische Verwertbarkeit als auch auf die Anforderungen moderner Such- und KI-Systeme analysiert und optimiert.

    Automatisierte Analyse und Optimierung anhand von 13 Qualitätskriterien

    Für die Textrevision analysiert PRaiSense den vorliegenden Content anhand von 13 Qualitätskriterien. Dazu zählen unter anderem Nachrichtenwert, Medienrelevanz, Lead-Qualität, Belegführung, journalistische Verwertbarkeit sowie die Verständlichkeit für Google News und KI-Systeme. Grundlage dafür können bestehende Pressetexte, KI-generierte Entwürfe oder Briefing-Vorlagen sein.

    Das Ergebnis: Medien-, Suchsystem- und KI-Logik in einem Pressetext

    Die PRaiSense-KI-Methode ist auf die Arbeitsweisen von Medien, Suchsystemen und KI trainiert und führt diese in Pressetexten zusammen. Inhalte werden journalistisch so aufbereitet, dass diese für Redaktionen relevant und direkt nutzbar sind. Gleichzeitig lassen sich die Informationen von Suchsystemen und KI-Anwendungen präzise einordnen, verarbeiten und weiterverwenden.

    Unternehmen lösen damit ein wachsendes Problem moderner Pressearbeit: Mit KI erstellte Pressetexte werden wieder medientauglich und gleichzeitig auf die aktuellen Anforderungen von Such- und KI-Systemen ausgerichtet.

    Ergänzend kann die Methode mit einem zielgenauen Presseversand für Deutschland, Österreich und die Schweiz kombiniert werden.

    Weitere Informationen über PRaiSense für Pressetexte unter https://jetzt-pr.de/ und https://jetzt-pr.de/pr-volltext.html

    (Pressetext mit PRaiSense erstellt)

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    JETZT-PR.de
    Herr Wilhelm Fuchs
    Kaiserswerther Straße 215
    40474 Düsseldorf
    Deutschland

    fon ..: 0211-749585161
    web ..: https://www.jetzt-pr.de
    email : team@jetzt-pr.de

    .

    Pressekontakt:

    JETZT-PR.de
    Herr Wilhelm Fuchs
    Kaiserswerther Straße 215
    40474 Düsseldorf

    fon ..: 0211-749585161
    web ..: https://www.jetzt-pr.de
    email : team@jetzt-pr.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Locafox POS Connector verbindet stationären Handel und digitale Systeme
      Der Locafox POS Connector synchronisiert Kassendaten in Echtzeit. Händler behalten Bestände und Verkäufe jederzeit im Blick....

    2. PR-Arbeit optimieren: 10 Gründe für Online-Pressetexte
      In der heutigen Zeit wird es immer wichtiger, Unternehmen und ihre Angebote durch professionelle Pressearbeit bekannt zu machen....

    3. Generierung professioneller Pressetexte durch ChatGPT: Tipps und Tricks
      Stärken des KI-Modells verstehen und gezielt nutzen - für Medien, Marketing, SEO und interne Mitteilungen....

    4. Maßgeschneiderte Pressetexte sind ein wertvolles Werkzeug für jedes erfolgreiche Content Marketing
      Lassen Sie professionelle Pressemitteilungen ganz einfach vom Profi schreiben....

    5. Online News-Portal mit News, Infos und Pressemitteilungen zu vielen Themen: Online-News-247.de!
      Das Newsportal Online-News-247.de informiert online und damit internetweit mit News, Infos und Pressemitteilungen zu vielen Themen!...

    6. Werbeagentur absurd orange in Tübingen erneut als Google Partner für Google Anzeigenwerbung zertifiziert
      In den letzten Monaten hat Google die Zertifizierung von Google Ads, ehemals Adwords, überarbeitet. Die Tübinger Google Spezialisten von absurd orange wurden auch 2022 wieder als Partner zertifiziert....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.