Entscheidungen unter Unsicherheit: Warum Führung mehr braucht als Daten

Neue Meta-Analyse aus 76 Hirnscans zeigt: Entscheidungen unter Unsicherheit verlangen Verstand und Körpersignal. Neurowissenschaftliche Weiterbildung macht beides trainierbar.

Vlotho, 9. Juni 2026. Wer unter Unsicherheit entscheidet, rechnet nicht einfach Wahrscheinlichkeiten durch. Eine aktuelle Meta-Analyse im Fachjournal Frontiers in Neuroscience, die 76 Bildgebungsstudien mit 4.186 Probanden zusammenfasst, zeigt: Bei Entscheidungen unter Unsicherheit laufen Verstand und Bauchgefühl in zwei Hirnregionen zusammen, der anterioren Insula und dem anterioren cingulären Cortex. Genau an dieser Schnittstelle setzt neurowissenschaftliche Weiterbildung für Führungskräfte an, wie sie die Akademie für angewandte Neurowissenschaft A|F|A|N mit BRAIN FOR BUSINESS® anbietet.

Führungskräfte treffen täglich Entscheidungen, deren Ausgang sie nicht sicher kennen. Lange galt die Annahme, das Gehirn verarbeite solche Unsicherheit vor allem über die Amygdala und mediale Stirnhirnareal, also über das klassische Angst- und Bewertungssystem. Die neue Meta-Analyse korrigiert dieses Bild. Konsistent über Dutzende Studien hinweg aktiviert sind die anteriore Insula, der inferiore frontale Gyrus und der inferiore parietale Lappen. Insula und cingulärer Cortex wirken dabei als Drehscheiben, die körperliche Signale und kognitive Bewertung bündeln.

Für die Praxis hat das eine unbequeme Konsequenz. Reine Datenanalyse greift zu kurz, weil sie nur die kognitive Hälfte bedient. Das Körpersignal, das die Insula verarbeitet, lässt sich nicht wegrationalisieren, sondern gehört zur Entscheidung dazu. Wer Entscheidungskompetenz entwickeln will, muss beide Seiten trainieren, die innere Reaktion und die Argumentation.

Diese Verzahnung behandelt auch die neurowissenschaftliche Weiterbildung für Führungskräfte BRAIN FOR BUSINESS®. In zwölf Kapiteln übersetzt sie neurobiologische Grundlagen zu Wahrnehmung, Stress, Motivation, Lernen und Entscheidung in den beruflichen Alltag. Ein eigenes Kapitel widmet sich der Frage, wie Bauch, Herz und Kopf bei Entscheidungen zusammenwirken. Teilnehmende lernen, eigene Denk- und Wahrnehmungsmuster zu erkennen und Entscheidungssituationen bewusster zu gestalten, statt sich auf Tools oder Routinen allein zu verlassen.

Die Weiterbildung richtet sich an erfahrene Menschen in Führung, Personalentwicklung, Training und Coaching. Sie ist als E-Learning mit rund 4,5 Stunden Videomaterial und 24 Praxisübungen aufgebaut und schließt auf Wunsch mit einer Zertifizierung zum PRACTITIONER IN APPLIED NEUROSCIENCE ab. Die Advanced Edition ist über das KOMPASS-Förderprogramm für Solo-Selbstständige in Deutschland förderungsfähig.

Dass an der Entscheidungsfindung weit mehr beteiligt ist als reine Logik, beschäftigt die Forschung seit Langem. Die neue Meta-Analyse fügt diesem Bild eine präzise neuronale Landkarte hinzu. BRAIN FOR BUSINESS® überträgt solche Erkenntnisse in die Praxis und wurde 2025 von der BDVT Akademie geprüft und mit dem E-Learning-Siegel ausgezeichnet.

»Gute Entscheidungen entstehen nicht, wenn man das Bauchgefühl abschaltet, sondern wenn man lernt, es sich bewusst zu machen«, erklärt Uli Funke, Gründer und Leiter der Akademie für angewandte Neurowissenschaft A|F|A|N. »Die neue Studie zeigt neurobiologisch, was wir in der Weiterbildung seit Jahren vermitteln: Wer unter Unsicherheit führt, braucht Verstand und Körpersignal gemeinsam. Genau diese Verzahnung lässt sich trainieren.«

Die Akademie für angewandte Neurowissenschaft A|F|A|N (AFAN Solutions GmbH) vermittelt seit 2021 neurowissenschaftlich fundiertes Wissen für Menschen in Führung, Training, Coaching und Organisationsentwicklung. Gründer Uli Funke hat mit BRAIN FOR BUSINESS® eine praxisnahe Weiterbildung entwickelt, die neurobiologische Erkenntnisse direkt in den beruflichen Alltag überträgt. Gemeinsam mit Prof. Dr. Bruno Haller bietet A|F|A|N außerdem die Weiterbildung zum NEURO IMPACT COACH® an. Weitere Informationen: afan.academy

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AFAN Solutions GmbH

Herr Uli Funke

Johanne-Stelzer-Str. 2

32602 Vlotho

Deutschland

fon ..: +49 171 5309404

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email : presse@afan.academy

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