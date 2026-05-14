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Neue Studie: Kognitive Leistungsfähigkeit von Führungskräften ist gezielt steuerbar
Eine Längsschnittstudie mit 3.966 Teilnehmenden zeigt: Kognitive Leistungsfähigkeit ist im Erwachsenenalter aktiv steuerbar und damit Grundlage gezielter Führungskräfteentwicklung.
Vlotho, 14. Mai 2026. Kognitive Gesundheit im Erwachsenenalter folgt keinem vorgegebenen Drehbuch. Sie ist messbar und durch gezielte Interventionen aktiv verlängerbar. Das zeigt eine Längsschnittstudie von Cook et al., die im Fachjournal Scientific Reports erschienen ist und über drei Jahre hinweg 3.966 Erwachsene begleitete. Im Fokus: wie sich Gedächtnis, Verarbeitungsgeschwindigkeit und exekutive Kontrolle über 36 Monate entwickeln.
Das zentrale Konzept ist der »Brain Health Span«, der Zeitraum, in dem das Gehirn im Vollbesitz seiner Möglichkeiten arbeitet. Dieser Zeitraum ist veränderbar. Schlaf, Stressregulation, Lernen und Bewegung beeinflussen ihn messbar. Wer früh ansetzt, verschiebt die Kurve.
Für Führungskräfte, die täglich unter Zeitdruck Entscheidungen treffen, ist das keine abstrakte Befundlage. Kognitive Leistungsfähigkeit ist kein Charakterzug, sie ist trainierbar. Führungskräfteentwicklung, die auf Neurowissenschaft setzt, beginnt deshalb nicht beim Verhalten, sondern bei den neurobiologischen Grundlagen, auf denen Verhalten aufbaut. Wer Führung und Neurowissenschaft zusammendenkt, bekommt Hebel, die rein verhaltensbasierte Ansätze nicht bieten.
»Selbstführung ist keine Frage der Disziplin, sondern des Wissens«, sagt Uli Funke, Gründer der Akademie für angewandte Neurowissenschaft A|F|A|N. »Wer versteht, wie sein Gehirn unter Stress oder Veränderungsdruck reagiert, kann gegensteuern, bevor die Leistung abfällt. Genau dafür braucht es Weiterbildung mit Neurowissenschaft im Kern.«
Das E-Learning-Programm BRAIN FOR BUSINESS® (Weiterbildung zu Führung und Neurowissenschaft) der AFAN Solutions GmbH übersetzt dieses Wissen in 48 Lerneinheiten: Neuroplastizität, Gedächtnisbildung, Entscheidungsarchitektur, Stressregulation, Fokus. Die Weiterbildung richtet sich an Führungskräfte, HR-Verantwortliche, Coaches und Trainer:innen, die Führungskräfteentwicklung auf ein wissenschaftliches Fundament stellen wollen. Wer den Abschlusstest mit mindestens 90 Prozent besteht, erhält das Zertifikat »Practitioner in Applied Neuroscience«. Die Weiterbildung wurde 2025 mit dem BDVT-Siegel für E-Learning-Qualität ausgezeichnet.
Was Studie und Programm verbindet, ist eine einfache Annahme: Selbstführung kann gelernt werden. Selbstführung als Kompetenz zu behandeln, statt als Charakterfrage, ist der Kern jeder wirksamen Führungskräfteentwicklung. Den wissenschaftlichen Rahmen dafür liefert die Neurowissenschaft als Disziplin, die in den letzten zwei Jahrzehnten präzise Aussagen darüber möglich gemacht hat, wie Gehirne unter Belastung arbeiten.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
AFAN Solutions GmbH
Herr Uli Funke
Johanne-Stelzer-Str. 2
32602 Vlotho
Deutschland
fon ..: 0171 5309404
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email : presse@afan.academy
Die Akademie für angewandte Neurowissenschaft A|F|A|N (AFAN Solutions GmbH) vermittelt seit 2021 neurowissenschaftlich fundiertes Wissen für Menschen in Führung, Training, Coaching und Organisationsentwicklung. Gründer Uli Funke ist Master of Cognitive Neuroscience, Speaker, Coach, Wissenschaftsjournalist und Buchautor. Mit BRAIN FOR BUSINESS® und dem NEURO IMPACT COACH® (gemeinsam mit Prof. Dr. Bruno Haller) bietet A|F|A|N praxisnahe Weiterbildungen, die neurobiologische Erkenntnisse direkt in den beruflichen Alltag übertragen. afan.academy
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