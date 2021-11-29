»Der Leadership Impact Code«: Neues Buch entschlüsselt Führungswirkung mit Neurowissenschaft

Führungswirkung kann gemessen werden. Uli Funke und Prof. Dr. Bruno Haller zeigen, warum manche Führungskräfte nachhaltige Wirkung erzielen und andere nicht.

Uli Funke und Prof. Dr. Bruno Haller zeigen, warum Führungswirkung messbar ist. Jedem Exemplar liegt ein Gutschein für den 5iol-Test bei.

Vlotho, 4. Mai 2026. Warum erzielen manche Führungskräfte nachhaltige Wirkung und andere nicht? Dieser Frage gehen Uli Funke, Gründer der Akademie für angewandte Neurowissenschaft A|F|A|N, und Prof. Dr. Bruno Haller, Führungsexperte, psychologischer Diagnostiker und Unternehmensberater, in ihrem neuen Buch »Der Leadership Impact Code – Das Geheimnis wirkungsvoller Führung« auf den Grund. Das Werk erscheint am 4. Mai 2026 und ist ab sofort im stationären Buchhandel sowie über Amazon und weitere Online-Händler erhältlich.

Das Konzept des Neuroleadership (die systematische Anwendung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse auf Führungsfragen) bildet die wissenschaftliche Basis des Buches. Funke und Haller übersetzen aktuelle Forschungsergebnisse in ein praxisnahes Modell und zeigen: Führungswirkung folgt biologischen Gesetzmäßigkeiten, die sich verstehen, messen und gezielt entwickeln lassen.

Führungswirkung messen: der Leadership Impact Code in fünf Dimensionen

Der »Leadership Impact Code« beschreibt fünf Wirkdimensionen, auf denen Führungswirkung nach neurobiologischen und psychologischen Erkenntnissen beruht: Motivation und Sinnhaftigkeit, Sicherheit und Vertrauen, Lernen und Selbstregulation, Resonanz und Beziehung sowie Werte und Haltung. Das Buch erläutert die wissenschaftlichen Grundlagen dieser Dimensionen und zeigt, wie die Ergebnisse in konkrete Entwicklungsmaßnahmen übersetzt werden können. Führungswirkung messen bedeutet damit nicht nur Selbstreflexion, sondern den Abgleich mit einem Modell, das auf zehn messbaren Faktoren basiert.

»Gute Führung ist kein >Soft Skill<, sie ist das härteste Betriebssystem eines Unternehmens«, erklärt Uli Funke, Gründer der Akademie für angewandte Neurowissenschaft A|F|A|N. Gutschein für den 5iol-Test in jedem Exemplar Jedes Exemplar des »Leadership Impact Code« enthält einen Gutschein für den 5iol-Test, das Selbsteinschätzungsverfahren zur Führungswirkung in den 5 impacts of leadership. In rund zehn Minuten und 30 Fragen macht der Test die eigene Leadership-Wirkung in allen fünf Dimensionen des Modells sichtbar. Das Verfahren wurde von Prof. Dr. Bruno Haller, unterstützt von Uli Funke, entwickelt und ist auf 5iol.online abrufbar. Es eignet sich für die individuelle Reflexion ebenso wie als Einstieg in Coaching- und Führungsentwicklungsprozesse. Wer seine Leadership-Wirkung kennt, weiß, an welchen Hebeln er mit minimalem Aufwand die größte Veränderung erzielt.

»Der 5iol-Test macht Führungswirkung sichtbar und damit gestaltbar«, so Prof. Dr. Bruno Haller, Inhaber der Haller Consulting und Co-Autor des Buches.

Bibliografische Angaben

Titel: Der Leadership Impact Code – Das Geheimnis wirkungsvoller Führung

Autoren: Uli Funke & Prof. Dr. Bruno Haller

Verlag: A|F|A|N Publishing, Hamburg

Erscheinungsdatum: 4. Mai 2026

Softcover: ISBN 978-3-384-86839-8

Hardcover: ISBN 978-3-384-86840-4

E-Book: ISBN 978-3-384-86841-1

Wie stark der Zusammenhang zwischen Leadership-Wirkung und Mitarbeiterbindung ist, belegt der Gallup Engagement Index. Laut der jährlichen Befragung ist mangelnde Führung nach wie vor der entscheidende Treiber von Mitarbeiterfluktuation in deutschen Unternehmen.

Häufige Fragen

Was ist der Leadership Impact Code?

Der Leadership Impact Code ist ein von Uli Funke und Prof. Dr. Bruno Haller entwickeltes Modell, das Führungswirkung in fünf Dimensionen beschreibt und messbar macht. Das gleichnamige Buch erscheint am 4. Mai 2026 und verbindet neurowissenschaftliche Forschung mit psychologischer Diagnostik.

Wie kann man Führungswirkung messen?

Mit dem 5iol-Test lässt sich Führungswirkung messen: Das Selbsteinschätzungsverfahren erfasst in 30 Fragen und rund zehn Minuten die eigene Leadership-Wirkung in den fünf Dimensionen des Leadership Impact Code. Jedes Exemplar des Buches enthält einen Gutschein für den Test auf 5iol.online.

Wo ist »Der Leadership Impact Code« erhältlich?

Das Buch ist ab 4. Mai 2026 im stationären Buchhandel sowie über Amazon und weitere Online-Händler erhältlich, als Softcover (ISBN 978-3-384-86839-8), Hardcover (978-3-384-86840-4) und E-Book (978-3-384-86841-1).

Über die AFAN Solutions GmbH / A|F|A|N

Die Akademie für angewandte Neurowissenschaft A|F|A|N (AFAN Solutions GmbH) vermittelt seit 2021 neurowissenschaftlich fundiertes Wissen für Menschen in Führung, Training, Coaching und Organisationsentwicklung. Gründer Uli Funke hat mit BRAIN FOR BUSINESS® eine praxisnahe Weiterbildung entwickelt, die neurobiologische Erkenntnisse direkt in den beruflichen Alltag überträgt. Gemeinsam mit Prof. Dr. Bruno Haller bietet A|F|A|N außerdem die Weiterbildung zum NEURO IMPACT COACH® an. Weitere Informationen: afan.academy

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Uli Funke

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Die Akademie für angewandte Neurowissenschaft A|F|A|N (AFAN Solutions GmbH) vermittelt seit 2021 neurowissenschaftlich fundiertes Wissen für Menschen in Führung, Training, Coaching und Organisationsentwicklung. Gründer Uli Funke ist Master of Cognitive Neuroscience, Speaker, Coach, Wissenschaftsjournalist und Buchautor. Mit BRAIN FOR BUSINESS® und dem NEURO IMPACT COACH® (gemeinsam mit Prof. Dr. Bruno Haller) bietet A|F|A|N praxisnahe Weiterbildungen, die neurobiologische Erkenntnisse direkt in den beruflichen Alltag übertragen. afan.academy

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