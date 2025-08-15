-
Neues Buch: In die eigene FührungsKRAFT kommen
Wie bleibt man als Führungskraft in Balance, souverän und empathisch zugleich?
Antworten darauf gibt Stefanie J. Camin in ihrem neuen Buch „Die innere Führungskraft stärken“.
Viele Führungskräfte wünschen sich klare Orientierung und ehrliche Einblicke. „Hätte mir das doch jemand vorher gesagt!“ – diesen Satz hat Stefanie J. Camin oft gehört. In ihrem Buch tut sie genau das: Sie zeigt, wie wertschätzende und wertschöpfende Führung Hand in Hand gehen können. Ihr Ansatz: Wer gut führen will, muss zuerst gut für sich selbst sorgen. Denn nur, wer in seiner Mitte ist, hat die Energie, für andere da zu sein.
Unter dem Motto „innen stark, außen souverän“ behandelt die Autorin im Buch „Die innere Führungskraft stärken: 147 Tipps für Entfaltung, Erfüllung und Erfolg“ Themen wie:
o Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation
o Die ersten 100 Tage als Führungskraft
o Positive Teamkultur und Anerkennung
o Delegieren, Konfliktgespräche und Motivation
o Neueste neurologische Erkenntnisse und Studien.
Das Buch enthält außerdem Interviews mit neun renommierten Expert:innen, darunter
o Prof. Dr. Michael Groß (Künstliche Intelligenz),
o Prof. Dr. Nale Lehmann-Willenbrock (Humor in Meetings) und
o Prof. Dr. Johannes Siegrist (Anerkennung und Motivation).
Buchdetails:
Die innere Führungskraft stärken: 147 Tipps für Entfaltung, Erfüllung und Erfolg
ISBN-13: 978-3525400692
Gebunden, 441 Seiten, 39 Euro
Erhältlich u. a. bei Amazon: https://amzn.to/4kRKoLu
Über die Autorin:
Stefanie J. Camin ist Expertin für wertschätzende und wertschöpfende Führung. Sie begleitet seit über 20 Jahren Führungskräfte auf ihrem Weg zu mehr Klarheit, Energie und Erfolg.
www.stefanie-camin.de
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Stefanie Camin
Frau Stefanie Camin
Oberwiesenthaler Straße 6
91207 Lauf an der Pegnitz
Deutschland
fon ..: 091231821821
web ..: http://www.stefanie-camin.de
email : connect@stefanie-camin.de
Pressekontakt:
Stefanie Camin
Frau Stefanie Camin
Oberwiesenthaler Straße 6
91207 Lauf an der Pegnitz
fon ..: 091231821821
web ..: http://www.stefanie-camin.de
email : connect@stefanie-camin.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Sindelfingen mit sicherer Datenvernichtung Owkin bringt K Pro auf den Markt: Der erste agentenbasierte KI-Co-Pilot für Biopharma mit biologischen Argumentationsmodellen
Neues Buch: In die eigene FührungsKRAFT kommen
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Neue Herausforderung für Praxen: Wie Ärzt:innen und Therapeut:innen in den AI Overviews sichtbar bleiben
- Big Blue – The Blues Brothers(TM) Tribute Show: King Eddy lebt die Liebe zum Original bis ins Detail
- Outdoor-Spielgeräte: Geprüfte Sicherheit und langlebige Materialien schaffen kreative Bewegungsräume
- Owkin bringt K Pro auf den Markt: Der erste agentenbasierte KI-Co-Pilot für Biopharma mit biologischen Argumentationsmodellen
- Neues Buch: In die eigene FührungsKRAFT kommen
- Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Sindelfingen mit sicherer Datenvernichtung
- Das Patent für die liposomale CBD-Injektionstechnologie (LPT-CBD) wurde in Japan erteilt
- Ausmalbilder24.de: Mehr als 1.000 Motive zum Ausmalen für Kinder, Erwachsene und Erzieher
- Fortuna legt solide PEA für das Goldprojekt Diamba Sud im Senegal vor: IRR nach Steuern von 72 % und NPV5 % von 563 Millionen US-Dollar bei einem Preis von 2.750 US-Dollar pro Unze
- Hausmarkt.at – Der Online-Shop für Heimwerken, Garten, Werkstatt, Werkzeug und Freizeit
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.