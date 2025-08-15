  • Neues Buch: In die eigene FührungsKRAFT kommen

    Wie bleibt man als Führungskraft in Balance, souverän und empathisch zugleich?
    Antworten darauf gibt Stefanie J. Camin in ihrem neuen Buch „Die innere Führungskraft stärken“.

    BildViele Führungskräfte wünschen sich klare Orientierung und ehrliche Einblicke. „Hätte mir das doch jemand vorher gesagt!“ – diesen Satz hat Stefanie J. Camin oft gehört. In ihrem Buch tut sie genau das: Sie zeigt, wie wertschätzende und wertschöpfende Führung Hand in Hand gehen können. Ihr Ansatz: Wer gut führen will, muss zuerst gut für sich selbst sorgen. Denn nur, wer in seiner Mitte ist, hat die Energie, für andere da zu sein.

    Unter dem Motto „innen stark, außen souverän“ behandelt die Autorin im Buch „Die innere Führungskraft stärken: 147 Tipps für Entfaltung, Erfüllung und Erfolg“ Themen wie:
    o Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation
    o Die ersten 100 Tage als Führungskraft
    o Positive Teamkultur und Anerkennung
    o Delegieren, Konfliktgespräche und Motivation
    o Neueste neurologische Erkenntnisse und Studien.

    Das Buch enthält außerdem Interviews mit neun renommierten Expert:innen, darunter
    o Prof. Dr. Michael Groß (Künstliche Intelligenz),
    o Prof. Dr. Nale Lehmann-Willenbrock (Humor in Meetings) und
    o Prof. Dr. Johannes Siegrist (Anerkennung und Motivation).

    Buchdetails:
    Die innere Führungskraft stärken: 147 Tipps für Entfaltung, Erfüllung und Erfolg
    ISBN-13: 978-3525400692
    Gebunden, 441 Seiten, 39 Euro
    Erhältlich u. a. bei Amazon: https://amzn.to/4kRKoLu

    Über die Autorin:
    Stefanie J. Camin ist Expertin für wertschätzende und wertschöpfende Führung. Sie begleitet seit über 20 Jahren Führungskräfte auf ihrem Weg zu mehr Klarheit, Energie und Erfolg.
    www.stefanie-camin.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Stefanie Camin
    Frau Stefanie Camin
    Oberwiesenthaler Straße 6
    91207 Lauf an der Pegnitz
    Deutschland

    fon ..: 091231821821
    web ..: http://www.stefanie-camin.de
    email : connect@stefanie-camin.de

