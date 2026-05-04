Coaching-Weiterbildung NEURO IMPACT COACH®: Neurowissenschaft und Persönlichkeitsdiagnostik wachsen zusammen

Im September 2026 startet der neue Durchgang der Coaching-Weiterbildung NEURO IMPACT COACH® Advanced Edition: angewandte Neurowissenschaft kombiniert mit der Persönlichkeitsdiagnostik HD-PE.

Vlotho/Pfyn, 7. Juni 2026. Wie das Fachmagazin Coaching-Magazin in seiner Artikelserie zur Neurowissenschaft für die Coaching-Praxis zusammenfasst, verbessern neurowissenschaftliche Erkenntnisse die Wirkung von Coaching nachweisbar. Hier setzt der neue Durchgang der Weiterbildung zum NEURO IMPACT COACH® Advanced Edition an, den die Akademie für angewandte Neurowissenschaft A|F|A|N gemeinsam mit der Schweizer Haller Diagnostics AG im September 2026 startet. Die Coaching-Weiterbildung mit neurowissenschaftlicher Fundierung richtet sich an erfahrene Menschen in Coaching, Training und Führungskräfteentwicklung.

Menschen im Coaching, die wissen, wie Stress, Motivation und Selbstregulation neurobiologisch funktionieren, treffen präzisere Interventionen. Trotzdem greift die neurowissenschaftliche Verankerung in vielen Ausbildungen viel zu kurz. Klassische Coaching-Ausbildungen bewegen sich häufig zwischen therapie-nahen Ansätzen und einer Sammlung an Tools, ohne den Hebel von Neurowissenschaft konsequent anzusetzen.

Genau diese Lücke schließt die Coaching-Weiterbildung zum NEURO IMPACT COACH®. Sie kombiniert die Weiterbildung BRAIN FOR BUSINESS® mit der Persönlichkeitsdiagnostik HD-PE von Prof. Dr. Bruno Haller. Teilnehmende erhalten neurobiologische Grundlagen zu Stress, Motivation, Lernen, Entscheidung und Führung. Parallel dazu arbeiten sie mit einem diagnostischen Instrumentarium, das individuelle Persönlichkeitsmuster auf Basis etablierter Modelle wie Big Five und neuartiger Ansätze wie Growth Mindset (Carol Dweck) und Giver vs. Taker (Adam Grant) strukturiert sichtbar macht, um nur drei der sieben verwendeten Modelle zu nennen.

Die Coaching-Ausbildung mit Neurowissenschaft und Persönlichkeitsdiagnostik umfasst 31,5 Stunden, davon 15,5 Stunden asynchrones e-Learning und 16 Stunden synchrone Online-Workshops. Den Auftakt bildet ein Kick-Off mit Uli Funke am 26. September 2026. Es folgen weitere Online-Termine am 31. Oktober und 28. November 2026. Im Anschluss durchlaufen die Teilnehmenden den HD-PE-Fragebogen mit anschließendem individuellen Auswertungsgespräch durch Bruno Haller. Ein gemeinsamer Abschluss-Workshop mit Bruno Haller findet am 9. Januar 2027 statt. Die Weiterbildung schließt mit dem Zertifikat Advanced NEURO IMPACT COACH® ab.

BRAIN FOR BUSINESS® wurde 2025 durch die BDVT Akademie geprüft und mit dem E-Learning-Siegel ausgezeichnet. Die in der Weiterbildung eingesetzte Persönlichkeitsdiagnostik HD-PE arbeitet mit wissenschaftlich etablierten Modellen wie Big Five. Uli Funke und Bruno Haller sind Co-Autoren des Buchs »Der Leadership Impact Code«, das seit Mai überall im Buchhandel erhältlich ist.

»Coaching wirkt, wenn es versteht, wie das Gehirn grundsätzlich funktioniert«, erklärt Uli Funke, Gründer und Leiter der Akademie für angewandte Neurowissenschaft A|F|A|N. »Eine Coaching-Weiterbildung mit dieser neurowissenschaftlichen Tiefe schließt für viele erfahrene Menschen im Coaching die Lücke zwischen Intuition und belegbarer Wirkung.«

»Persönlichkeitsdiagnostik gibt erfahrenen Menschen im Coaching die Struktur, in der ihre Intuition belastbar wird«, ergänzt Prof. Dr. Bruno Haller, Inhaber der Haller Diagnostics AG, der seit 1993 in Lehre und Forschung zu Leadership und Persönlichkeitsdiagnostik tätig ist. »In Verbindung mit angewandter Neurowissenschaft entsteht eine neue Klarheit in der Begleitung von Führungskräften.«

Anmeldungen für die Advanced Edition der Coaching-Ausbildung in Neurowissenschaft und Persönlichkeitsdiagnostik sind ab sofort möglich. Die Edition ist über das KOMPASS-Förderprogramm für Solo-Selbstständige in Deutschland mit 90 % Rückerstattung förderfähig. Weitere Informationen, Termine und Hintergründe zur Coaching-Weiterbildung auf neuro-impact.eu.

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AFAN Solutions GmbH

Herr Uli Funke

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Die Akademie für angewandte Neurowissenschaft A|F|A|N (AFAN Solutions GmbH) vermittelt seit 2021 neurowissenschaftlich fundiertes Wissen für Menschen in Führung, Training, Coaching und Organisationsentwicklung. Gründer Uli Funke hat mit BRAIN FOR BUSINESS® eine praxisnahe Weiterbildung entwickelt, die neurobiologische Erkenntnisse direkt in den beruflichen Alltag überträgt. Gemeinsam mit Prof. Dr. Bruno Haller bietet A|F|A|N außerdem die Weiterbildung zum NEURO IMPACT COACH® an. Weitere Informationen: afan.academy

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