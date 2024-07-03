Raum & Form Seidel GmbH nimmt BETACO ins Sortiment auf

Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um BETACO: hochwertige Outdoor-Möbel für private Außenbereiche, Hotellerie, Gastronomie und Objektplanung.

Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Sortiment ihres Onlineshops Design-Kiste.de um Möbel des belgischen Herstellers BETACO. Mit der Aufnahme der Marke baut das Unternehmen sein Angebot im Bereich hochwertiger Outdoor-Möbel weiter aus.

BETACO entwickelt Möbel für private Außenbereiche sowie für den Einsatz in Hotellerie, Gastronomie und Objektplanung. Nach Angaben des Herstellers verbindet die Marke belgisches Design mit Materialien wie A-Grade-Teak, pulverbeschichtetem Aluminium und keramischen Oberflächen. Die Kollektionen sind für Wohn- und Hospitality-Bereiche ausgelegt.

Auf Design-Kiste.de werden BETACO-Produkte unter anderem in den Bereichen Outdoor, Stühle, Tische, Sitzgruppen und Loungemöbel geführt. Zum Sortiment gehören verschiedene Kollektionen für Terrassen, Gärten, Poolbereiche und gewerbliche Außenflächen. Erste Produktseiten zu BETACO sind bereits im Shop abrufbar, darunter etwa die Serien Lago, Atrani und Orosei.

Mit der Sortimentserweiterung reagiert die Raum & Form Seidel GmbH auf die wachsende Bedeutung hochwertig geplanter Außenbereiche. Terrassen und Gärten werden zunehmend als Erweiterung des Wohnraums verstanden. Entsprechend steigen die Anforderungen an Materialqualität, Funktion, Komfort und gestalterische Abstimmung.

„BETACO ergänzt unser Sortiment sinnvoll, weil die Möbel nicht nur für den Außenbereich entwickelt wurden, sondern auch planerisch interessant sind. Viele Kunden suchen heute keine einzelne Sitzgruppe mehr, sondern eine stimmige Lösung für Terrasse, Garten oder Objektfläche“, erklärt Peter Seidel von der Raum & Form Seidel GmbH.

Ein Beispiel für den modularen Ansatz der Marke ist die Kollektion Praiano. Laut Hersteller kombiniert sie Teak-Sitze mit Aluminium-Untergestellen und integrierten Seiten- sowie Eckelementen. Entworfen wurde die Kollektion von Michel Van Weehaeghe.

Auch auf Design-Kiste.de wird dieser planerische Anspruch aufgegriffen. Bei erklärungsbedürftigen Möbeln stehen nicht pauschale Standardpreise im Vordergrund, sondern individuelle Angebote auf Basis von Maßen, Ausführungen, Materialien und gewünschter Zusammenstellung. Auf den BETACO-Produktseiten weist Design-Kiste.de darauf hin, dass hochwertige Möbel individuell geplant werden und der Gesamtpreis von Ausführung, Holzarten, Oberflächen und Zubehör abhängt.

Die Aufnahme von BETACO ist Teil der laufenden Sortimentserweiterung von Design-Kiste.de. Neben klassischen Wohnmöbeln gewinnt der Bereich Outdoor-Möbel für die Raum & Form Seidel GmbH zunehmend an Bedeutung – sowohl für private Kunden als auch für gewerbliche Projekte.

Interessenten können BETACO-Möbel über Design-Kiste.de anfragen und sich zu passenden Modellen, Materialien und Zusammenstellungen beraten lassen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

Deutschland

fon ..: 0911 600 2216

web ..: https://www.design-kiste.de

email : service@design-kiste.de

Die Raum & Form Seidel GmbH ist ein Einrichtungshaus mit Sitz in Nürnberg und betreibt unter anderem den Onlineshop Design-Kiste.de. Das Unternehmen bietet Designermöbel, Wohnmöbel, Outdoor-Möbel, Büroeinrichtung und individuelle Einrichtungslösungen für private und gewerbliche Kunden an.

Der Schwerpunkt liegt auf persönlicher Beratung, individueller Planung und hochwertigen Möbeln namhafter Hersteller. Kunden werden bei Auswahl, Material, Funktion, Maßen und Raumwirkung begleitet – vom einzelnen Möbelstück bis zur vollständigen Einrichtungslösung.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

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