  • Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um Möbel von Novamobili

    Mit Novamobili erweitert Design-Kiste.de sein Angebot um italienische Möbel, die moderne Wohnideen, klare Formen und flexible Einrichtungslösungen stilvoll vereinen.

    BildDie Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Sortiment ihres Onlineshops Design-Kiste.de um Möbel des italienischen Herstellers Novamobili. Damit baut das Unternehmen sein Angebot im Bereich hochwertiger Designmöbel weiter aus und bietet Kunden zusätzliche Möglichkeiten, Wohn- und Schlafbereiche stilvoll, funktional und individuell einzurichten.

    Novamobili steht für modernes italienisches Möbeldesign, klare Linien, hochwertige Materialien und flexible Einrichtungslösungen. Der Hersteller entwickelt Möbel für den Wohn- und Schlafbereich und verbindet dabei zeitgemäße Gestaltung mit praktischer Alltagstauglichkeit. Besonders im Fokus stehen modulare Systeme, Stauraumlösungen, Betten, Schränke, Kommoden, Regale und Möbel für individuell geplante Wohnkonzepte.

    Mit der Aufnahme von Novamobili erweitert Design-Kiste.de sein Sortiment um eine Marke, die sich besonders an Kunden richtet, die Wert auf Ästhetik, Qualität und flexible Gestaltungsmöglichkeiten legen. Die Möbel eignen sich sowohl für moderne Stadtwohnungen als auch für großzügige Wohnhäuser, Schlafräume, Ankleiden und offene Wohnbereiche.

    „Mit Novamobili nehmen wir einen Hersteller in unser Sortiment auf, der modernes italienisches Design sehr gut mit funktionalen Einrichtungslösungen verbindet. Die Kollektionen passen ideal zu Kunden, die hochwertige Möbel suchen, die nicht nur schön aussehen, sondern auch im Alltag überzeugen“, so die Raum & Form Seidel GmbH.

    Auf www.design-kiste.de können Kunden die neuen Novamobili Möbel entdecken und sich zu passenden Einrichtungslösungen beraten lassen. Neben einer breiten Auswahl an Designermöbeln bietet die Raum & Form Seidel GmbH persönliche Beratung, Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Möbel und individuelle Einrichtungskonzepte für private Wohnräume, Büros und Objektbereiche.

    Die Sortimentserweiterung unterstreicht den Anspruch von Design-Kiste.de, hochwertige Möbel renommierter Hersteller online zugänglich zu machen und Kunden eine inspirierende Auswahl für anspruchsvolles Wohnen zu bieten.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    WebSeo
    Herr Sven Hauswald
    Röderstraße 1
    01454 Radeberg
    Deutschland

    fon ..: 03528 4029727
    web ..: https://www.webseo.de
    email : info@webseo.de

    Die Raum & Form Seidel GmbH betreibt mit Design-Kiste.de einen Onlineshop für hochwertige Designermöbel, Wohnaccessoires und Einrichtungslösungen. Das Unternehmen bietet eine große Auswahl an Möbeln renommierter nationaler und internationaler Hersteller und richtet sich an Kunden, die Wert auf Qualität, Design, Langlebigkeit und individuelle Beratung legen.

    Neben dem Onlineangebot unterstützt die Raum & Form Seidel GmbH ihre Kunden bei der Planung und Auswahl passender Möbel für Wohnräume, Essbereiche, Schlafzimmer, Büros und weitere Einrichtungssituationen. Ziel ist es, hochwertige Möbel mit persönlicher Beratung und einem klaren Blick für Stil, Funktion und Raumwirkung zu verbinden.

    Pressekontakt:

    Raum & Form Seidel GmbH
    Herr Peter Seidel
    Fürther Straße 96
    90429 Nürnberg

    fon ..: 0911 600 2216
    email : service@design-kiste.de


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