  • Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um Möbel von Extendo

    Extendo ergänzt Design-Kiste.de um flexible Einrichtungslösungen, die italienisches Design, klare Linien und durchdachte Funktion für moderne Wohnräume verbinden.

    BildRaum & Form Seidel GmbH nimmt Extendo in das Sortiment von Design-Kiste.de auf Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Angebot ihres Onlineshops Design-Kiste.de um Möbel des italienischen Herstellers Extendo. Kunden finden dort ab sofort ausgewählte Designmöbel, Regalsysteme, Tische, Wohnlösungen und funktionale Einrichtungselemente von Extendo, die modernes Design, hochwertige Materialien und flexible Einsatzmöglichkeiten miteinander verbinden.

    Extendo steht für italienisches Möbeldesign mit einem klaren Anspruch an Ästhetik, Funktionalität und Qualität. Das Unternehmen ist auf Interior-Design-Lösungen spezialisiert und fertigt unter anderem modulare Wandsysteme, Bücherregale, begehbare Kleiderschränke, Tische, Couchtische und Stühle. Die Produkte werden als „100 % Made in Italy“ beschrieben und verbinden präzise Verarbeitung mit zeitgemäßer Wohnkultur.

    Mit der Aufnahme von Extendo baut Design-Kiste.de sein Sortiment im Bereich hochwertiger Designermöbel weiter aus. Besonders interessant sind die Möbel für Kunden, die Wert auf klare Linien, langlebige Materialien und individuell planbare Einrichtungslösungen legen. Ob für Wohnzimmer, Essbereich, Büro, Objektbereich oder offene Wohnkonzepte: Extendo bietet Möbel, die sich funktional in unterschiedliche Räume integrieren lassen und gleichzeitig gestalterische Akzente setzen.

    Ein besonderes Merkmal von Extendo ist die Verbindung aus Modularität und zurückhaltender Eleganz. So beschreibt der Hersteller etwa sein patentiertes System als Lösung mit ausziehbaren Aluminiumprofilen, die sich an verschiedene Raumhöhen anpassen lassen und zwischen Boden und Decke fixiert werden können. Dadurch entstehen flexible Wohn-, Wand- und Regalsysteme für moderne Einrichtungskonzepte.

    Auf Design-Kiste.de sind bereits verschiedene Extendo-Produkte und Programme vertreten, darunter das Regal System, System Multimedia, Programm Slide, Tische sowie der drehbare TV-Ständer Spin 360. Die Produktseiten zeigen, dass Design-Kiste.de Extendo nicht nur als einzelne Möbelmarke, sondern als Bestandteil individueller Raum- und Einrichtungslösungen anbietet.

    „Mit Extendo ergänzen wir unser Sortiment um eine Marke, die hervorragend zu unserem Anspruch passt: hochwertige Designmöbel, durchdachte Funktion und Beratung, die den Raum als Ganzes betrachtet“, so die Raum & Form Seidel GmbH. „Unsere Kunden suchen nicht einfach nur Möbelstücke, sondern Lösungen, die langfristig überzeugen, optisch begeistern und praktisch im Alltag funktionieren.“

    Neben dem Produktangebot legt Design-Kiste.de besonderen Wert auf Beratung, Planung und Service. Kunden profitieren von der Erfahrung der Raum & Form Seidel GmbH im Bereich Designermöbel und Einrichtung. Auf der Webseite wird unter anderem auf persönliche Beratung, Planung, Lieferung und Montage hingewiesen.

    Mit der Erweiterung um Extendo stärkt die Raum & Form Seidel GmbH ihre Position als Anbieter hochwertiger Designermöbel und moderner Einrichtungslösungen. Das neue Sortiment richtet sich an Privatkunden, Innenarchitekten, Planer und designorientierte Einrichter, die italienisches Design mit hoher Funktionalität verbinden möchten.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    WebSeo
    Herr Sven Hauswald
    Röderstraße 1
    01454 Radeberg
    Deutschland

    fon ..: 03528 4029727
    web ..: https://www.webseo.de
    email : info@webseo.de

    Die Raum & Form Seidel GmbH ist ein Fachanbieter für hochwertige Designermöbel, individuelle Einrichtungslösungen und ausgewählte Markenmöbel. Über den Onlineshop Design-Kiste.de bietet das Unternehmen Möbel renommierter Hersteller für Wohnräume, Essbereiche, Schlafzimmer, Büros und anspruchsvolle Objektbereiche an.

    Im Mittelpunkt stehen Design, Qualität, Funktionalität und persönliche Beratung. Kunden erhalten nicht nur Zugang zu einem umfangreichen Sortiment internationaler Möbelmarken, sondern auch Unterstützung bei Auswahl, Planung und Umsetzung individueller Einrichtungsideen. Design-Kiste.de versteht sich damit als Anlaufstelle für Menschen, die ihr Zuhause oder ihre Geschäftsräume hochwertig, stilvoll und dauerhaft einrichten möchten.

    Pressekontakt:

    Raum & Form Seidel GmbH
    Herr Peter Seidel
    Fürther Straße 96
    90429 Nürnberg

    fon ..: 0911 600 2216
    email : service@design-kiste.de


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