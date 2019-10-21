Hohe Margen, wachsendes Portfolio und operative Fortschritte bei Partnerprojekten!

Mehr Produktion, starke Partnerprojekte und neue Explorationsimpulse: OR Royalties meldet wichtige Fortschritte im Portfolio und verbindet Edelmetall-Exposure mit einer schlanken Kostenstruktur.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von OR Royalties Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag mit OR Royalties · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 05.05.2026, 5:33 Uhr Berlin/Zürich

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

im Rohstoffsektor gibt es Geschäftsmodelle, die in starken Edelmetallphasen besonders interessant werden können. Dazu gehören Royalty- und Streaming-Unternehmen. Sie stellen Bergbauunternehmen Kapital zur Verfügung oder erwerben Beteiligungen an künftigen Erlösen beziehungsweise Produktionsanteilen. Im Gegenzug erhalten sie langfristige Ansprüche auf Umsatz- oder Metalllieferungen aus Minen und Entwicklungsprojekten.

Der entscheidende Unterschied zum klassischen Minenbetreiber: Royalty-Unternehmen betreiben die Minen in der Regel nicht selbst. Sie tragen daher nicht die unmittelbare Verantwortung für Personal, Energie, Maschinen, Baukosten oder den laufenden Minenbetrieb. Gleichzeitig bleiben sie an der Entwicklung der jeweiligen Projekte beteiligt. Das kann in Phasen steigender Produktion, höherer Metallpreise oder erfolgreicher Exploration ein attraktives Profil schaffen. Aber auch Royalty-Unternehmen sind Rohstoffpreis-, Projekt-, Finanzierungs-, Genehmigungs- und Kontrahentenrisiken ausgesetzt.

Genau in diesem Marktsegment…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

o Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

o Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

o Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

o Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

o SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: Die im Artikel genannten projektbezogenen Angaben basieren im Wesentlichen auf dem Portfolio-Update von OR Royalties Inc. vom 30. April 2026 sowie auf Unternehmensangaben und öffentlich zugänglichen Informationen. Beträge sind – soweit aus der OR-Meldung übernommen – in US-Dollar angegeben, sofern nicht ausdrücklich anders vermerkt. Technische Daten, Reserven, Ressourcen, Produktionspläne, Bohrergebnisse und Projektzeitpläne wurden nicht unabhängig durch SRC überprüft, sondern beruhen auf Angaben von OR Royalties beziehungsweise den jeweiligen Projektbetreibern. Intro-Bild: stock.adobe.com

Rechtliche Hinweise, Risikohinweise und Haftungsausschluss

Anzeige/Werbung / Marketingmitteilung: Diese Veröffentlichung ist eine werbliche Marketingmitteilung und wurde im Auftrag von OR Royalties Inc. erstellt. Sie stellt keine Finanzanalyse, keine unabhängige Anlageanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.

Vergütung und Interessenkonflikte: Die Swiss Resource Capital AG unterhält mit OR Royalties Inc. eine entgeltliche, nicht erfolgsabhängige Investor-Relations- beziehungsweise Marketingbeziehung. OR Royalties Inc. vergütet SRC für Kommunikations-, Marketing- und Investor-Relations-Dienstleistungen. Daraus ergibt sich ein Interessenkonflikt, weil SRC ein wirtschaftliches Interesse an der positiven Darstellung des besprochenen Unternehmens haben kann. Nach Kenntnis von SRC bestehen keine Long- oder Short-Positionen von SRC oder dem Autor von mindestens 0,5 % des ausgegebenen Aktienkapitals des besprochenen Emittenten.

Keine Anlageempfehlung: Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Aussagen stellen weder eine persönliche Empfehlung noch eine allgemeine Kauf-, Halte- oder Verkaufsempfehlung dar. Sie ersetzen keine individuelle Beratung durch eine qualifizierte Bank, einen zugelassenen Finanzberater, Steuerberater oder Rechtsberater. Anleger sollten vor jeder Investmententscheidung eigene Recherchen durchführen und ihre persönliche finanzielle Situation, Risikoneigung und Anlageziele prüfen.

Risikohinweis: Investitionen in Aktien, insbesondere in Rohstoff-, Edelmetall-, Royalty-, Small-Cap- und ausländische Unternehmen, sind mit erheblichen Risiken verbunden. Dazu zählen unter anderem Kursverluste bis hin zum Totalverlust, geringe Liquidität, hohe Kursschwankungen, Währungsrisiken, politische und regulatorische Risiken, Rohstoffpreisrisiken, Projekt- und Genehmigungsrisiken, Finanzierungsrisiken, Gegenparteirisiken, technische Risiken, ESG- und Umweltrisiken sowie Risiken im Zusammenhang mit Minenbetrieb, Exploration und Projektentwicklung. Auch Royalty- und Streaming-Unternehmen sind von der erfolgreichen Entwicklung und dem Betrieb der zugrunde liegenden Projekte durch Dritte abhängig.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Veröffentlichung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Solche Aussagen sind an Begriffen wie „könnte“, „dürfte“, „erwartet“, „plant“, „soll“, „potenziell“, „möglich“, „Ausblick“ oder ähnlichen Formulierungen erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen und Annahmen. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und weiterer Faktoren wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Eine Pflicht zur Aktualisierung besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Technische Informationen: Angaben zu Reserven, Ressourcen, Gehalten, Bohrergebnissen, Produktionszielen, Durchsatzraten, Royalty-Sätzen, Minenplänen und Projektzeitplänen beruhen auf veröffentlichten Unternehmensangaben von OR Royalties Inc. beziehungsweise den jeweiligen Projektbetreibern. SRC hat diese technischen Informationen nicht unabhängig überprüft. Mineralreserven und Mineralressourcen sind keine Garantie für eine wirtschaftliche Förderung. Explorationsergebnisse, Probenahmen und Bohrabschnitte lassen keine sichere Aussage über künftige Produktion, Wirtschaftlichkeit oder Unternehmenswertentwicklung zu.

Haftung: Alle Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit wird jedoch nicht übernommen. Für Vermögensschäden, die aus der Nutzung dieser Veröffentlichung oder aus darauf gestützten Anlageentscheidungen entstehen, übernehmen SRC, der Autor und verbundene Personen keine Haftung, soweit gesetzlich zulässig. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

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Bergmannsweg 7a

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