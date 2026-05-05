Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um Möbel von Glas Italia

Mit Glas Italia erweitert die Raum & Form Seidel GmbH das Sortiment von Design-Kiste.de um exklusive Designmöbel, die Glas, Transparenz und moderne Wohnästhetik eindrucksvoll verbinden.

Raum & Form Seidel GmbH nimmt Glas Italia in das Sortiment von Design-Kiste.de auf

Nürnberg, 05. Mai 2026 – Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Sortiment ihres Onlineshops Design-Kiste.de um Möbel des italienischen Herstellers Glas Italia. Damit baut das Unternehmen sein Angebot im Bereich hochwertiger Designermöbel weiter aus und bietet Kunden künftig eine noch größere Auswahl an außergewöhnlichen Einrichtungslösungen für anspruchsvolle Wohn- und Objektbereiche.

Glas Italia steht für Möbel und Einrichtungselemente, bei denen Glas nicht nur als Material, sondern als gestalterisches Hauptmerkmal eingesetzt wird. Das Sortiment umfasst unter anderem Türen, Raumtrenner, Konsolen, Schreibtische, Vitrinen, Aufbewahrungslösungen, Bücherregale, Spiegel, Sitzmöbel und Regale. Auf Design-Kiste.de wird die Marke als Hersteller beschrieben, der mit Transparenz, Licht, Farbe und Raumwirkung arbeitet und Möbelstücke zu markanten Design-Statements macht.

Mit der Aufnahme von Glas Italia richtet sich Design-Kiste.de an Kunden, die besondere Möbel mit klarer Formensprache, hochwertiger Materialwirkung und exklusivem Charakter suchen. Glas kann Räume optisch öffnen, Licht reflektieren und je nach Ausführung eine leichte, elegante oder bewusst skulpturale Wirkung erzeugen. Dadurch eignen sich die Möbel von Glas Italia sowohl für moderne Wohnräume als auch für repräsentative Bereiche, Büros, Empfangszonen und stilvolle Objektplanungen.

Die italienische Marke ist besonders für ihre präzise Verarbeitung von Glas und ihre gestalterische Experimentierfreude bekannt. In der Entwicklung von Spiegeln, Möbeln, Accessoires, Regalen, Bücherregalen, Tischen und Couchtischen arbeitet Glas Italia mit namhaften Designern zusammen und nutzt moderne Produktionsmöglichkeiten, um das Potenzial von Glas als edlem und vielseitigem Material auszuschöpfen.

„Mit Glas Italia ergänzen wir unser Sortiment um eine Marke, die Design, Handwerkskunst und Materialinnovation auf besondere Weise verbindet. Die Möbel wirken leicht, klar und zugleich sehr ausdrucksstark. Genau solche Produkte passen zu unserem Anspruch, Kunden hochwertige Einrichtungslösungen mit besonderem Charakter anzubieten“, erklärt die Raum & Form Seidel GmbH.

Kunden finden die Möbel von Glas Italia ab sofort im Onlineshop unter Design-Kiste.de. Die Raum & Form Seidel GmbH verfolgt damit weiterhin das Ziel, ihr Sortiment Schritt für Schritt um ausgewählte internationale Designmarken zu erweitern und Kunden eine hochwertige Auswahl an Möbeln für stilvolles Wohnen zugänglich zu machen.

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Die Raum & Form Seidel GmbH ist ein Anbieter hochwertiger Möbel und Einrichtungslösungen. Über den Onlineshop Design-Kiste.de bietet das Unternehmen ausgewählte Designmöbel renommierter Hersteller für anspruchsvolle Kunden an. Im Mittelpunkt stehen Möbel, die durch Qualität, Formgebung, Materialauswahl und eine besondere Wohnwirkung überzeugen.

Das Sortiment von Design-Kiste.de richtet sich an Kunden, die Wert auf stilvolles Wohnen, langlebige Möbel und individuelles Design legen. Neben ausgewählten Produkten internationaler Hersteller legt die Raum & Form Seidel GmbH besonderen Wert auf eine ansprechende Präsentation, übersichtliche Produktauswahl und hochwertige Einrichtungsideen für moderne Wohn- und Objektbereiche.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : service@design-kiste.de

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