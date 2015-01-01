Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um Möbel von Dall’Agnese

Italienisches Design, hochwertige Materialien und klare Formen: Möbel von Dall’Agnese sind ab sofort auch bei Design-Kiste.de erhältlich.

talienisches Design für anspruchsvolle Wohnräume: Dall’Agnese jetzt bei Design-Kiste.de erhältlich Die Raum & Form Seidel GmbH baut das Sortiment ihres Online-Shops Design-Kiste.de weiter aus und bietet ab sofort auch Möbel des italienischen Herstellers Dall’Agnese an. Damit erweitert das Unternehmen sein Angebot um eine Marke, die für zeitgemäßes Möbeldesign, hochwertige Verarbeitung und stilvolle Einrichtungslösungen aus Italien steht.

Dall’Agnese entwirft und produziert moderne Möbel „Made in Italy“ für Wohnbereiche, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Büros, Hotellerie und den Objektbereich. Das Sortiment umfasst unter anderem Möbel für Wohnzimmer, Schlafbereiche, Garderoben, Eingangsbereiche und individuelle Einrichtungskonzepte.

Mit der Aufnahme von Dall’Agnese auf Design-Kiste.de richtet sich Raum & Form Seidel an Kunden, die Wert auf klares Design, langlebige Qualität und eine harmonische Gestaltung ihrer Wohnräume legen. Die Möbel des Herstellers verbinden italienische Eleganz mit moderner Funktionalität und lassen sich vielseitig in hochwertige Einrichtungskonzepte integrieren.

Besonders interessant sind die Produkte für Kunden, die keine kurzlebigen Möbelstücke suchen, sondern Einrichtungslösungen mit Charakter, Stil und Beständigkeit. Dall’Agnese wurde 1948 als Möbelfabrik gegründet und hat sich von einer handwerklich geprägten Manufaktur zu einem etablierten Anbieter mit breitem Möbelprogramm entwickelt.

Auf Design-Kiste.de finden Kunden bereits verschiedene Kategorien und Produktbereiche von Dall’Agnese, darunter moderne Kommoden und Stuhlserien. Die Kommoden werden auf Design-Kiste.de unter anderem mit hochwertiger Materialauswahl, modernem italienischem Design, durchdachtem Stauraum und individuellen Anpassungsmöglichkeiten beschrieben. Auch die Stühle von Dall’Agnese stehen für klare Linien, ausgewogene Proportionen und eine reduzierte Formensprache.

„Mit Dall’Agnese erweitern wir unser Sortiment um eine Marke, die hervorragend zu unserem Anspruch passt: hochwertige Möbel, starke Designsprache und Einrichtungslösungen für Kunden, die bewusst und stilvoll wohnen möchten“, erklärt die Raum & Form Seidel GmbH.

Durch die Sortimentserweiterung stärkt Design-Kiste.de seine Position als Anlaufstelle für designorientierte Möbel und hochwertige Einrichtungslösungen. Kunden profitieren von einer größeren Auswahl renommierter Hersteller und können moderne italienische Möbel bequem online entdecken.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Herr Sven Hauswald

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Die Raum & Form Seidel GmbH betreibt mit Design-Kiste.de einen Online-Shop für hochwertige Möbel, Designmöbel und stilvolle Einrichtungslösungen. Das Unternehmen bietet Kunden eine sorgfältig ausgewählte Auswahl renommierter Hersteller und legt besonderen Wert auf Qualität, ansprechendes Design, langlebige Materialien und eine geschmackvolle Wohnraumgestaltung.

Mit seinem Sortiment richtet sich Design-Kiste.de an Kunden, die Möbel nicht nur als funktionale Einrichtung betrachten, sondern als Ausdruck von Wohnkultur, Individualität und Stil. Durch die kontinuierliche Erweiterung des Herstellerportfolios bietet die Raum & Form Seidel GmbH moderne, hochwertige und designorientierte Einrichtungslösungen für unterschiedliche Wohnbereiche.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : service@design-kiste.de

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