Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um Möbel von Cattelan Italia

Mit Cattelan Italia erweitert Design-Kiste.de sein Sortiment um ausdrucksstarke Designmöbel aus Italien, die moderne Wohnräume mit Eleganz, Qualität und Charakter prägen.

Raum & Form Seidel GmbH nimmt Cattelan Italia in das Sortiment von Design-Kiste.de auf

Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Sortiment ihres Onlineshops Design-Kiste.de um Möbel des renommierten italienischen Herstellers Cattelan Italia. Damit baut das Unternehmen sein Angebot im Bereich hochwertiger Designmöbel weiter aus und bietet Kunden eine zusätzliche Auswahl an exklusiven Möbeln für stilvolle Wohn- und Objektbereiche.

Cattelan Italia wurde 1979 von Giorgio und Silvia Cattelan gegründet und steht seit Jahrzehnten für italienisches Möbeldesign mit einem besonderen Anspruch an Ästhetik, Materialauswahl und Verarbeitung. Die Kollektionen des Herstellers verbinden moderne Formensprache mit funktionaler Alltagstauglichkeit und richten sich an Menschen, die Möbel nicht nur als Gebrauchsgegenstände, sondern als prägende Elemente der Raumgestaltung verstehen.

Auf Design-Kiste.de finden Kunden nun ausgewählte Möbel von Cattelan Italia, darunter elegante Esstische, Stühle, Sideboards, Kommoden, Barhocker, Wohnmöbel, Beleuchtung und Accessoires. Die Kollektion eignet sich für Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Empfangsbereiche sowie hochwertige Objekt- und Gastronomieeinrichtungen.

Besonders charakteristisch für Cattelan Italia ist die Kombination aus edlen Materialien wie Holz, Glas, Keramik, Leder und Metall. Viele Möbelstücke wirken skulptural, bleiben dabei aber wohnlich und funktional. So entstehen Einrichtungslösungen, die modernen Wohnräumen Persönlichkeit, Eleganz und eine klare gestalterische Linie verleihen.

Mit der Aufnahme von Cattelan Italia verfolgt die Raum & Form Seidel GmbH das Ziel, Kunden auf Design-Kiste.de noch mehr Auswahl im gehobenen Designmöbelbereich zu bieten. Der Onlineshop versteht sich dabei nicht nur als Verkaufsplattform, sondern auch als Anlaufstelle für Inspiration, Beratung und individuelle Einrichtungsideen.

„Cattelan Italia passt hervorragend zu unserem Anspruch, außergewöhnliche Möbel mit Qualität, Stil und Charakter anzubieten. Die Marke steht für italienisches Design, das Räume aufwertet und gleichzeitig im Alltag überzeugt“, erklärt die Raum & Form Seidel GmbH.

Kunden können sich auf Design-Kiste.de über die Möbel von Cattelan Italia informieren und passende Produkte für ihre Einrichtung entdecken. Bei Fragen zu Varianten, Materialien, Kombinationsmöglichkeiten oder individuellen Einrichtungswünschen steht das Team der Raum & Form Seidel GmbH beratend zur Seite.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Herr Sven Hauswald

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Die Raum & Form Seidel GmbH ist ein spezialisiertes Unternehmen für hochwertige Designermöbel, individuelle Einrichtungsberatung und anspruchsvolle Wohnkonzepte. Über die Webseite Design-Kiste.de bietet das Unternehmen eine große Auswahl exklusiver Möbel namhafter Hersteller an.

Im Mittelpunkt stehen persönliche Beratung, hochwertige Produktqualität und Einrichtungslösungen, die zu den Bedürfnissen der Kunden passen. Kunden profitieren von Erfahrung, Fachwissen und einer sorgfältig zusammengestellten Auswahl an Designermöbeln für unterschiedliche Wohnbereiche. Laut Design-Kiste.de umfasst das Angebot über 2.500 Produkte von mehr als 170 renommierten Herstellern.

Die Beratung erfolgt individuell und praxisnah: Maße, Materialien, Funktionen, Raumwirkung und Budget werden gemeinsam betrachtet, um passende Möbel und Einrichtungslösungen zu finden.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : service@design-kiste.de

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