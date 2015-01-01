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Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um Möbel von Bolzan Letti
Mit Bolzan Letti erweitert Design-Kiste.de sein Sortiment um hochwertige Betten und Schlafraummöbel aus Italien, die elegantes Design, Komfort und handwerkliche Qualität vereinen.
Italienisches Design für stilvolle Schlafräume Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert ihr Online-Angebot auf www.design-kiste.de um Möbel des renommierten italienischen Herstellers Bolzan Letti. Damit ergänzt das Unternehmen sein Sortiment im Bereich hochwertiger Designermöbel um eine Marke, die besonders für elegante Betten, durchdachte Schlafraumkonzepte und eine klare Verbindung aus Handwerkskunst, Komfort und modernem Design steht.
Bolzan Letti stammt aus Italien und wurde in den 1990er Jahren von der Familie Bolzan gegründet. Das Unternehmen hat sich auf hochwertige, edle und besondere Betten spezialisiert und ist heute eine international bekannte Marke im Bereich Schlafraummöbel. Charakteristisch sind italienisches Design, sorgfältige Verarbeitung, hochwertige Materialien und ein besonderer Anspruch an Komfort und Ästhetik.
Mit der Aufnahme von Bolzan Letti unterstreicht die Raum & Form Seidel GmbH den Anspruch, Kunden nicht nur einzelne Möbelstücke anzubieten, sondern hochwertige Einrichtungslösungen mit Stil, Qualität und persönlicher Beratung. Auf Design-Kiste.de finden Kunden bereits eine große Auswahl exklusiver Designermöbel von zahlreichen renommierten Herstellern. Das Sortiment umfasst unter anderem Sofas, Sessel, Tische, Stühle, Leuchten, Accessoires und Möbel für verschiedene Wohnbereiche.
Besonders im Schlafzimmer spielt die Verbindung aus Design, Funktionalität und Wohlbefinden eine zentrale Rolle. Betten von Bolzan Letti setzen genau hier an: Sie verbinden eine hochwertige Optik mit Liegekomfort, Gemütlichkeit und einer modernen Formensprache. Dadurch eignen sie sich für Kunden, die ihr Schlafzimmer nicht nur praktisch, sondern auch atmosphärisch, individuell und hochwertig gestalten möchten.
Die Produktwelt von Bolzan umfasst neben Betten auch ergänzende Einrichtungselemente wie Schlafsofas, Wandlösungen, Kopfteile, Matratzen, Bettwäsche und weitere Accessoires rund um den Schlafbereich. Damit bietet die Marke vielseitige Möglichkeiten, den privaten Rückzugsort harmonisch und hochwertig einzurichten.
„Mit Bolzan Letti nehmen wir einen Hersteller in unser Sortiment auf, der perfekt zu unserem Anspruch an Design, Qualität und Wohnkultur passt. Die Möbel verbinden italienische Eleganz mit hohem Komfort und bieten unseren Kunden neue Möglichkeiten für eine stilvolle Schlafzimmereinrichtung“, so die Raum & Form Seidel GmbH.
Kunden können die Möbel von Bolzan Letti ab sofort über Design-Kiste.de entdecken und bei Interesse eine unverbindliche Anfrage stellen. Die Raum & Form Seidel GmbH unterstützt bei der Auswahl passender Modelle, Materialien, Farben und Ausführungen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
WebSeo
Herr Sven Hauswald
Röderstraße 1
01454 Radeberg
Deutschland
fon ..: 03528 4029727
web ..: https://www.webseo.de
email : info@webseo.de
Die Raum & Form Seidel GmbH ist ein Anbieter hochwertiger Designermöbel und individueller Einrichtungslösungen. Über den Online-Shop Design-Kiste.de bietet das Unternehmen eine große Auswahl exklusiver Möbel und Wohnaccessoires namhafter Hersteller an. Zum Sortiment gehören unter anderem Möbel für Wohnräume, Essbereiche, Schlafzimmer, Arbeitsbereiche und weitere Einrichtungsbereiche.
Neben der Produktauswahl legt die Raum & Form Seidel GmbH großen Wert auf persönliche Beratung, langlebige Qualität und stilvolle Einrichtungskonzepte. Kunden profitieren von einem sorgfältig zusammengestellten Sortiment, fachkundiger Unterstützung und der Möglichkeit, hochwertige Designmöbel bequem online anzufragen.
Pressekontakt:
Raum & Form Seidel GmbH
Herr Peter Seidel
Fürther Straße 96
90429 Nürnberg
fon ..: 0911 600 2216
email : service@design-kiste.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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