Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um Möbel des Herstellers Ventura

Mit Ventura erweitert Design-Kiste.de sein Sortiment um stilvolle Möbel aus Italien, die modernes Design, Komfort und hochwertige Verarbeitung miteinander verbinden.

talienische Wohnkultur jetzt online bei Design-Kiste.de erhältlich

Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert ihr Online-Angebot auf Design-Kiste.de um Möbel des Herstellers Ventura. Damit baut das Unternehmen sein Sortiment im Bereich hochwertiger Design- und Polstermöbel weiter aus und bietet Kunden ab sofort eine zusätzliche Auswahl an italienisch geprägten Möbeln für stilvolle Wohnräume.

Ventura steht für eine klare Formsprache, zeitlose Kollektionen und Möbel, bei denen Komfort, Design und Alltagstauglichkeit miteinander verbunden werden. Auf der offiziellen Ventura-Webseite werden unter anderem Sofas, Schlafsofas und Betten präsentiert; die Marke beschreibt ihre Gestaltung mit dem Gedanken, dass das Weglassen des Unnötigen eine besondere Kunst sei.

Auf Design-Kiste.de finden Kunden bereits eine eigene Ventura-Kategorie mit italienischen Sofas und Betten. Dort wird die Kollektion als hochwertige Möbelserie beschrieben, die Wohnräume mit frischem Design, Qualität und individueller Wirkung bereichert.

Design, Komfort und individuelle Wohnraumgestaltung

Mit Ventura nimmt Design-Kiste.de eine Marke in das Sortiment auf, die besonders für moderne Polstermöbel, Sofas, Schlafsofas und Betten interessant ist. Die Kollektionen eignen sich für Kunden, die Wert auf eine wohnliche, aber zugleich designorientierte Einrichtung legen.

Ob für das Wohnzimmer, Gästezimmer, Jugendzimmer oder moderne Apartmentlösungen: Ventura-Möbel lassen sich vielseitig einsetzen und sprechen Menschen an, die Möbel nicht nur als funktionale Einrichtung, sondern als gestalterisches Element im Raum verstehen.

Zu den auf Design-Kiste.de präsentierten Ventura-Modellen gehören unter anderem Sofas wie Lara, St. Paul, St. Thomas, Next, Smart, Swing und Open sowie Schlafsofas wie Pelican. Einzelne Produktseiten heben je nach Modell Merkmale wie zeitloses Design, hochwertige Materialien, abnehmbare Bezüge, langlebige Verarbeitung, flexible Größen und individuelle Bezugsmöglichkeiten hervor.

Beratung und Auswahl für anspruchsvolle Einrichtungsideen

Mit der Aufnahme von Ventura stärkt die Raum & Form Seidel GmbH die Position von Design-Kiste.de als Anlaufstelle für hochwertige Möbel, individuelle Einrichtungsideen und persönliche Beratung. Kunden erhalten nicht nur Zugang zu ausgewählten Produkten, sondern auch Unterstützung bei der Auswahl passender Modelle, Farben, Stoffe und Wohnraumlösungen.

Gerade bei Polstermöbeln spielen Sitzkomfort, Materialqualität, Maße und Stil eine wichtige Rolle. Design-Kiste.de verbindet deshalb die Vorteile eines Online-Shops mit beratungsorientiertem Service. So können Kunden gezielt Möbel auswählen, die zu ihrem Raum, ihrem Einrichtungsstil und ihren persönlichen Anforderungen passen.

Sortimentserweiterung mit Blick auf Qualität und Stil

Die Erweiterung um Ventura ist ein weiterer Schritt, das Angebot von Design-Kiste.de kontinuierlich auszubauen. Ziel ist es, Kunden eine attraktive Auswahl an Möbeln namhafter Hersteller anzubieten, die durch Design, Verarbeitung und Wohnwert überzeugen.

„Mit Ventura ergänzen wir unser Sortiment um eine Marke, die modernes italienisches Möbeldesign, Komfort und vielseitige Einsatzmöglichkeiten miteinander verbindet. Damit bieten wir unseren Kunden noch mehr Auswahl für stilvolle Wohnräume“, erklärt die Raum & Form Seidel GmbH.

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Die Raum & Form Seidel GmbH ist ein Unternehmen für hochwertige Einrichtung, Wohnraumgestaltung und ausgewählte Designmöbel. Über die Webseite Design-Kiste.de bietet das Unternehmen Kunden eine kuratierte Auswahl an Möbeln, Wohnaccessoires und Einrichtungslösungen für private und gewerbliche Räume.

Der Fokus liegt auf Qualität, Design, persönlicher Beratung und einer stimmigen Verbindung aus Funktionalität und Ästhetik. Kunden profitieren von einem sorgfältig zusammengestellten Sortiment namhafter Hersteller sowie von Erfahrung im Bereich Einrichtung und Raumgestaltung.

Mit der kontinuierlichen Erweiterung des Online-Angebots verfolgt die Raum & Form Seidel GmbH das Ziel, hochwertige Möbelmarken einfach zugänglich zu machen und Kunden bei der Umsetzung individueller Wohnideen kompetent zu begleiten.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : service@design-kiste.de

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