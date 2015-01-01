Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um Möbel des Herstellers INCLASS

Mit INCLASS erweitert Design-Kiste.de sein Sortiment um moderne Designmöbel für stilvolle Wohnräume, Büros und Objektbereiche.

Zeitloses Design, hochwertige Verarbeitung und flexible Einrichtungslösungen Nürnberg. Die Raum & Form Seidel GmbH baut ihr hochwertiges Möbelsortiment auf der Webseite www.design-kiste.de weiter aus. Ab sofort finden Kunden dort auch ausgewählte Möbel des spanischen Herstellers INCLASS. Die Marke steht für zeitgemäße Designmöbel, klare Formen, funktionale Konzepte und vielseitige Einsatzmöglichkeiten in privaten Wohnbereichen, modernen Arbeitswelten, Wartebereichen, Lounges, Hotels, Restaurants und öffentlichen Räumen.

INCLASS ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz am Mittelmeer und widmet sich seit Ende der 1990er-Jahre der Herstellung zeitgenössischer Möbel für Arbeitsumgebungen, öffentliche Bereiche und Privathäuser. Die Marke arbeitet mit internationalen Designern zusammen und entwickelt Möbel, die durch eine klare, elegante und zeitlose Formensprache geprägt sind.

Mit der Aufnahme von INCLASS erweitert Design-Kiste.de sein Angebot um Möbel, die modernes Design mit Alltagstauglichkeit verbinden. Zum Sortiment gehören unter anderem Stühle, Sessel, Sofas, Sitzbänke, Bürostühle, Tische, Beistelltische, Hocker und Outdoor-Möbel. Damit bietet die Marke Lösungen für unterschiedliche Einrichtungssituationen – vom stilvollen Essbereich über das Homeoffice bis hin zur professionellen Objektplanung.

INCLASS bei Design-Kiste.de: Möbel für Wohnen, Arbeiten und Objektbereiche

Auf Design-Kiste.de werden bereits verschiedene INCLASS-Produkte präsentiert, darunter Sitzmöbel, Sofas, Bürodrehstühle und Bänke. Beispiele sind der INCLASS Bürodrehstuhl Binar, das INCLASS Sofa Entropy, die INCLASS Bank Lapse, der INCLASS Stuhl Taia sowie der INCLASS Sessel Dunas. Die Produktseiten zeigen, dass die Kollektionen besonders auf Design, Komfort, hochwertige Verarbeitung und flexible Einsatzmöglichkeiten ausgerichtet sind.

Gerade für Kunden, die Wert auf eine moderne und gleichzeitig langlebige Einrichtung legen, stellt INCLASS eine attraktive Ergänzung im Sortiment dar. Die Möbel eignen sich nicht nur für private Wohnräume, sondern auch für Büroflächen, Konferenzbereiche, Empfangszonen, Praxen, Hotels, Gastronomie und repräsentative Geschäftsräume.

Beratung, Auswahl und Qualität im Mittelpunkt

Die Raum & Form Seidel GmbH legt großen Wert auf persönliche Beratung, hochwertige Marken und durchdachte Einrichtungslösungen. Kunden können sich über Design-Kiste.de einen Überblick über die verfügbaren INCLASS-Möbel verschaffen und gezielt nach passenden Produkten für ihre Wohn- oder Arbeitsumgebung suchen.

Durch die Sortimentserweiterung stärkt Design-Kiste.de seine Position als Anlaufstelle für hochwertige Designmöbel, individuelle Einrichtungsideen und moderne Möbelmarken. Die Kombination aus Online-Präsentation, persönlicher Beratung und sorgfältig ausgewählten Herstellern bietet Kunden eine solide Grundlage für stilvolle und funktionale Einrichtungskonzepte.

Über INCLASS

INCLASS ist ein spanischer Möbelhersteller mit Sitz am Mittelmeer. Das Familienunternehmen produziert seit Ende der 1990er-Jahre zeitgenössische Designmöbel für private Wohnräume, Arbeitsumgebungen und öffentliche Bereiche. Die Kollektionen entstehen in Zusammenarbeit mit internationalen Designern und zeichnen sich durch klare Linien, zeitlose Eleganz und funktionale Konzepte aus. Das Produktspektrum umfasst unter anderem Stühle, Sessel, Sofas, Bürostühle, Tische, Bänke, Hocker und Outdoor-Möbel.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Herr Sven Hauswald

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Die Raum & Form Seidel GmbH steht für hochwertige Möbel, individuelle Einrichtungslösungen und persönliche Beratung. Über die Webseite www.design-kiste.de

präsentiert das Unternehmen ausgewählte Designmöbel renommierter Hersteller für Wohnen, Arbeiten und Objektbereiche. Der Anspruch liegt auf Qualität, Ästhetik, Funktionalität und einer Einrichtung, die zu den Bedürfnissen der Kunden passt. Ergänzend zum Online-Angebot bietet Raum & Form auch Beratung im Ladengeschäft in Nürnberg an, wo persönliche Betreuung und individuelle Einrichtungsideen im Mittelpunkt stehen.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : service@design-kiste.de

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