  • Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um Möbel des spanischen Herstellers Punt

    Mit Punt erweitert Design-Kiste.de sein Sortiment um charakterstarke Designmöbel aus Spanien, die klare Formen, hochwertige Materialien und zeitlose Eleganz verbinden.

    BildHochwertige Designmöbel von Punt jetzt auf Design-Kiste.de erhältlich Die Raum & Form Seidel GmbH baut das Sortiment ihres Onlineshops Design-Kiste.de weiter aus und bietet ab sofort auch Möbel des renommierten spanischen Herstellers Punt an. Damit erweitert das Unternehmen sein Angebot um eine weitere anspruchsvolle Marke für hochwertiges Wohnen, zeitgemäße Einrichtung und designorientierte Raumgestaltung.

    Punt steht für moderne Möbel mit klarer Formensprache, hoher handwerklicher Qualität und einem besonderen Gespür für zeitlose Ästhetik. Der Hersteller wurde 1980 in Valencia gegründet und ist heute international für Designmöbel bekannt, die sowohl im privaten Wohnbereich als auch in Objekten, Hotels und repräsentativen Räumen eingesetzt werden.

    Mit der Aufnahme von Punt in das Sortiment setzt die Raum & Form Seidel GmbH konsequent auf Möbel, die Funktionalität, Qualität und gestalterischen Anspruch miteinander verbinden. Zum Portfolio von Punt gehören unter anderem Sideboards, TV-Möbel, Schränke, Kommoden, Regale, Tische und weitere Möbelstücke für moderne Wohn- und Einrichtungskonzepte.

    „Mit Punt nehmen wir eine Marke in unser Sortiment auf, die hervorragend zu unserem Anspruch passt: besondere Möbel, hochwertige Materialien und ein Design, das Räume nicht nur ergänzt, sondern prägt“, erklärt die Raum & Form Seidel GmbH. „Unsere Kunden suchen Einrichtungslösungen, die langlebig, stilvoll und individuell kombinierbar sind. Genau hier bietet Punt eine starke Ergänzung zu unserem bestehenden Sortiment.“

    Die Möbel von Punt richten sich an Kunden, die Wert auf ausgesuchte Designqualität, klare Linien und eine hochwertige Verarbeitung legen. Besonders in modernen Wohnbereichen, stilvollen Esszimmern, repräsentativen Eingangsbereichen oder geschmackvoll eingerichteten Arbeitszimmern schaffen die Möbelstücke von Punt eine ruhige, elegante und zugleich ausdrucksstarke Atmosphäre.

    Mit der Sortimentserweiterung stärkt Design-Kiste.de seine Position als Adresse für hochwertige Möbel und ausgewählte Designmarken. Kunden können sich online über die neuen Möbel von Punt informieren und passende Produkte für ihre Wohn- und Einrichtungsideen entdecken.

    Über Punt

    Punt ist ein spanischer Möbelhersteller mit Sitz in Valencia. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und verbindet zeitgenössisches Design mit handwerklicher Qualität. Die Marke ist auf Möbel für Wohnräume, Objektbereiche, Hospitality und anspruchsvolle Einrichtungskonzepte spezialisiert. Gute Gestaltung, hochwertige Verarbeitung und eine klare, moderne Formensprache zählen zu den zentralen Merkmalen der Marke.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    WebSeo
    Herr Sven Hauswald
    Röderstraße 1
    01454 Radeberg
    Deutschland

    fon ..: 03528 4029727
    web ..: https://www.webseo.de
    email : info@webseo.de

    Die Raum & Form Seidel GmbH steht für hochwertige Einrichtung, stilvolle Wohnkonzepte und ausgewählte Möbel namhafter Hersteller. Über den Onlineshop Design-Kiste.de bietet das Unternehmen ein sorgfältig zusammengestelltes Sortiment für Kunden, die Wert auf Qualität, Design und langlebige Einrichtungslösungen legen.

    Im Mittelpunkt stehen Möbel und Wohnaccessoires, die Räume funktional bereichern und gleichzeitig ästhetisch aufwerten. Die Raum & Form Seidel GmbH verbindet Erfahrung im Einrichtungsbereich mit einem Gespür für hochwertige Marken, moderne Wohntrends und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

    Mit der kontinuierlichen Erweiterung des Sortiments verfolgt das Unternehmen das Ziel, Kunden eine vielfältige Auswahl besonderer Möbelmarken anzubieten und hochwertige Einrichtung online zugänglich zu machen.

    Pressekontakt:

    Raum & Form Seidel GmbH
    Herr Peter Seidel
    Fürther Straße 96
    90429 Nürnberg

    fon ..: 0911 600 2216
    email : service@design-kiste.de


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