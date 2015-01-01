Design-Kiste.de erweitert Sortiment um Polstermöbel von SITS

Mit Möbeln von SITS erweitert Design-Kiste.de sein Sortiment um stilvolle Polstermöbel, die modernes Design, hohen Komfort und flexible Wohnraumgestaltung verbinden.

Raum & Form Seidel GmbH nimmt Möbel von SITS neu ins Sortiment von Design-Kiste.de auf Nürnberg. Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Sortiment ihres Onlineshops Design-Kiste.de um ausgewählte Möbel des Herstellers SITS. Damit baut das Unternehmen sein Angebot im Bereich hochwertiger Polstermöbel weiter aus und bietet Kunden künftig noch mehr Möglichkeiten, Wohnräume komfortabel, modern und individuell einzurichten.

SITS steht seit rund drei Jahrzehnten für Möbel, die mit hohem Qualitätsanspruch entwickelt und produziert werden. Der Hersteller bietet unter anderem Sofas, Ecksofas, modulare Sofasysteme, Schlafsofas, Sessel, Hocker, Stühle, Couchtische und weitere Möbel für zeitgemäße Wohnkonzepte an.

Mit der Aufnahme von SITS stärkt Design-Kiste.de besonders den Bereich Sofas, Sessel und Polstermöbel. Kunden profitieren von einer vielseitigen Auswahl an Möbeln, die modernes Design, angenehmen Sitzkomfort und flexible Gestaltungsmöglichkeiten miteinander verbinden. Gerade modulare Sofasysteme eröffnen zahlreiche Optionen, Wohnbereiche passend zu Raumgröße, Einrichtungsstil und persönlichen Anforderungen zu planen.

Design-Kiste.de präsentiert bereits heute eine umfangreiche Auswahl an Designermöbeln von über 170 Herstellern und mehr als 2.500 Produkten. Das Sortiment umfasst unter anderem Sofas, Sessel, Tische, Stühle, Leuchten, Betten, Regale, Sideboards und Wohnaccessoires. Durch die Sortimentserweiterung um SITS wird dieses Angebot gezielt ergänzt.

„Mit SITS nehmen wir einen Hersteller auf, der sehr gut zu unserem Anspruch passt: hochwertige Möbel, zeitgemäßes Design und ein hohes Maß an Wohnkomfort. Unsere Kunden suchen nicht nur schöne Möbel, sondern Einrichtungslösungen, die dauerhaft Freude bereiten und zum persönlichen Lebensstil passen“, erklärt die Raum & Form Seidel GmbH.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Verbindung aus Design, Funktionalität und Alltagstauglichkeit. SITS-Möbel eignen sich für moderne Wohnlandschaften ebenso wie für gemütliche Rückzugsorte, offene Wohnbereiche oder stilvoll eingerichtete Apartments. Unterschiedliche Formen, Größen, Bezugsmöglichkeiten und Ausführungen machen die Möbel vielseitig einsetzbar.

Kunden können die neuen Möbel von SITS ab sofort auf www.design-kiste.de entdecken und sich bei der Auswahl passender Einrichtungslösungen beraten lassen. Design-Kiste.de richtet sich an alle, die Wert auf ausgewählte Designermöbel, langlebige Qualität und eine persönliche Wohnatmosphäre legen.

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Die Raum & Form Seidel GmbH betreibt mit Design-Kiste.de einen Onlineshop für hochwertige Designermöbel, Wohnmöbel und ausgewählte Einrichtungslösungen. Das Unternehmen bietet eine umfangreiche Auswahl an Möbeln renommierter Hersteller und richtet sich an Kunden, die Wert auf Qualität, Design und eine stilvolle Wohnraumgestaltung legen.

Zum Sortiment gehören unter anderem Sofas, Sessel, Tische, Stühle, Betten, Regale, Sideboards, Leuchten, Teppiche und Wohnaccessoires. Ergänzt wird das Angebot durch persönliche Beratung und eine sorgfältig zusammengestellte Produktauswahl für unterschiedliche Wohnstile und Raumkonzepte.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

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