  • Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um Möbel von Flexteam

    Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um Flexteam Möbel: italienische Sofas, Betten und Polstermöbel mit modernem Design und hohem Komfort.

    BildItalienisches Wohndesign neu bei Design-Kiste.de Nürnberg, 04. Mai 2026 – Die Raum & Form Seidel GmbH baut das Sortiment ihres Onlineshops Design-Kiste.de weiter aus und bietet ab sofort auch hochwertige Möbel des italienischen Herstellers Flexteam an. Damit erweitert das Unternehmen seine Auswahl im Bereich exklusiver Designermöbel um eine Marke, die insbesondere für komfortable Sofas, Betten und Polstermöbel mit zeitgemäßer Formensprache steht. Auf Design-Kiste.de werden Flexteam Möbel als hochwertige italienische Designmöbel mit komfortabler Polsterung, langlebigen Materialien, zeitlosem Design und vielfältigen Individualisierungsmöglichkeiten präsentiert.

    Mit der Aufnahme von Flexteam reagiert die Raum & Form Seidel GmbH auf die wachsende Nachfrage nach Möbeln, die modernes Design, Wohnkomfort und individuelle Planbarkeit miteinander verbinden. Besonders im Bereich der Polstermöbel spielen Faktoren wie Sitzkomfort, Materialqualität, Bezugsauswahl, Maße und gestalterische Anpassbarkeit eine zentrale Rolle. Flexteam bietet hierfür vielseitige Lösungen für Wohnräume, Schlafbereiche und stilvolle Einrichtungskonzepte.

    Design-Kiste.de führt nach eigenen Angaben über 2.500 exklusive Designermöbel von mehr als 170 renommierten Herstellern und bietet neben dem Online-Sortiment auch persönliche Einrichtungsberatung an. Das Angebot umfasst Möbel und Wohnaccessoires für unterschiedliche Wohnbereiche, darunter Sofas, Sessel, Tische, Stühle, Leuchten und Accessoires.

    Flexteam: Polstermöbel mit italienischem Designanspruch

    Flexteam steht für moderne Möbel mit italienischer Ästhetik und einem klaren Fokus auf Komfort. Das Sortiment umfasst unter anderem Sofas, Sessel, Betten und Schlafsofas. Die Marke wird international mit stilvollen, funktionalen Möbeln für den Wohn- und Schlafbereich verbunden.

    Durch die neue Herstelleraufnahme können Kunden bei Design-Kiste.de nun auch Flexteam Möbel entdecken, anfragen und individuell planen lassen. Viele hochwertige Designmöbel werden nicht als einfache Standardartikel betrachtet, sondern passend zum jeweiligen Wohnraum, Stil und Bedarf konfiguriert. Dazu zählen beispielsweise unterschiedliche Größen, Bezüge, Farben, Materialien und Ausführungen.

    Gerade bei Sofas und Betten ist eine persönliche Beratung oft entscheidend. Die Raum & Form Seidel GmbH möchte Kunden deshalb nicht nur eine große Auswahl bieten, sondern auch bei der passenden Zusammenstellung unterstützen – von der ersten Idee bis zur konkreten Möbelauswahl.

    Mehr Auswahl für stilvolle Wohnräume

    Mit Flexteam ergänzt Design-Kiste.de sein Portfolio um eine Marke, die besonders für moderne Wohnräume interessant ist. Ob großzügiges Sofa für das Wohnzimmer, komfortables Bett für den Schlafbereich oder Polstermöbel als gestalterischer Mittelpunkt eines Raumes: Flexteam bietet Möbel, die Design und Alltagstauglichkeit verbinden.

    Die Erweiterung des Sortiments unterstreicht den Anspruch der Raum & Form Seidel GmbH, Kunden eine kuratierte Auswahl hochwertiger Designermöbel anzubieten. Neben bekannten Klassikern und etablierten Herstellern rücken damit auch Marken in den Vordergrund, die individuelle Einrichtungslösungen ermöglichen.

    Verfügbarkeit

    Die Möbel von Flexteam sind ab sofort über Design-Kiste.de erhältlich beziehungsweise anfragbar. Kunden können sich online über die verfügbaren Modelle informieren und bei Interesse eine unverbindliche Anfrage stellen. Design-Kiste.de bewirbt bei Flexteam Möbeln unter anderem kostenlose Lieferung ab 2.000 Euro, Montage sowie Kauf auf Rechnung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    WebSeo
    Herr Sven Hauswald
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    Deutschland

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    Die Raum & Form Seidel GmbH mit Sitz in Nürnberg ist ein Anbieter für hochwertige Designermöbel, exklusive Einrichtungslösungen und persönliche Einrichtungsberatung. Über den Onlineshop Design-Kiste.de bietet das Unternehmen eine große Auswahl an Möbeln, Leuchten und Wohnaccessoires renommierter Hersteller. Nach eigenen Angaben umfasst das Sortiment mehr als 2.500 Produkte von über 170 Herstellern.

    Neben dem Onlineangebot legt die Raum & Form Seidel GmbH besonderen Wert auf Beratung, Qualität und individuelle Wohnkonzepte. Kunden erhalten Unterstützung bei der Auswahl passender Möbelstücke, Materialien und Einrichtungslösungen. Der Firmensitz befindet sich in der Fürther Straße 96 in 90429 Nürnberg. Geschäftsführer ist Peter Seidel.

    Pressekontakt:

    Raum & Form Seidel GmbH
    Herr Peter Seidel
    Fürther Straße 96
    90429 Nürnberg

    fon ..: 0911 600 2216
    email : service@design-kiste.de


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