MAX Power ernennt Tony van Burgsteden zum neuen Finanzvorstand, um die kommerzielle Entwicklung von Saskatchewans erstem unterirdischem System für Natürlichen Wasserstoff voranzutreiben

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Der ehemalige Finanzvorstand von Orano Canada und Finanzmanager bei Federated Co-operatives Ltd. bringt umfassende Erfahrungen aus Saskatchewan mit, während MAX Power die kommerzielle Bewertung von Lawson Discovery vorantreibt

Genesis erklärt: Der Vorteil der Salzbarriere und die Nähe zum Absatzmarkt

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Saskatoon, SK – 4. April 2026 – Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF) freut sich, die Ernennung von Herrn Tony Van Burgsteden zum Chief Financial Officer mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Damit wird das Führungsteam des Unternehmens gestärkt, während es die kommerzielle Bewertung seiner Plattform für natürlichen Wasserstoff in Saskatchewan vorantreibt. Herr Van Burgsteden, der kürzlich dem Vorstand von MAX Power beigetreten ist, war zuvor CFO von Orano Canada mit Sitz in Saskatchewan, einem bedeutenden Uranbergbau- und Explorationsunternehmen mit Hauptsitz in Saskatoon. Er war zudem Vice President of Finance bei Federated Co-operatives Ltd., einer großen westkanadischen Genossenschaft für Großhandel, Produktion, Marketing und Verwaltung, die sich im Besitz von über 160 unabhängigen lokalen Einzelhandelsgenossenschaften befindet.

Herr Van Burgsteden übernimmt die Nachfolge von Herrn Ryan Cheung, der seit Juni 2025 als Finanzvorstand von MAX Power tätig war.

Herr Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, kommentierte: Im Namen des Vorstands möchte ich Ryan meinen Dank für seine bedeutenden Beiträge im vergangenen Jahr aussprechen, in dem sich MAX Power zu einem gut finanzierten globalen Marktführer im Bereich des natürlichen Wasserstoffs entwickelt hat. Wir wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.

Herr Narayanasamy fuhr fort: Tonys Erfahrung in den Rohstoff- und Industriesektoren von Saskatchewan kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für MAX Power, da wir auf die kommerzielle Bewertung des Lawson-Systems zusteuern. Sein Hintergrund in den Bereichen Kapitaldisziplin, groß angelegte Betriebsabläufe und strategische Finanzführung steht in direktem Einklang mit unserem Ziel, verantwortungsbewusst eine Plattform zu entwickeln, von der wir glauben, dass sie zu einer bedeutenden neuen heimischen Energieplattform werden könnte. Wichtig ist, dass seine Tätigkeit bei Federated Co-operatives zusätzliche Einblicke in das sich entwickelnde Wasserstoff-Ökosystem der Provinz bietet und MAX Power damit in einem breiteren Rahmen der provinziellen Energieentwicklung positioniert.

Herr Van Burgsteden, ein CPA und CFA, ist Mitglied des Vorstands von Saskatchewan Blue Cross und der Canadian Light Source, Kanadas einzigem Synchrotron. Er ist zudem ehemaliger Vorsitzender der Greater Saskatoon Chamber of Commerce.

Herr Van Burgsteden kommentierte: Ich freue mich sehr, dem MAX Power-Team in einer so spannenden Zeit beizutreten und die Gelegenheit zu haben, etwas sehr Bedeutendes für die Aktionäre, die Provinz und das Land zu leisten. Ich bin beeindruckt von der Tiefe des Talents und Rans Führungsstärke beim Ausbau des Energie-Ökosystems in Saskatchewan. Dies ist eine Provinz, die immer wieder über sich hinauswächst, und das zeigt sich erneut daran, wie wir bei natürlichem Wasserstoff eine Vorreiterrolle einnehmen.

Warum dies für Investoren wichtig ist

Die Ernennung von Tony Van Burgsteden erfolgt in einer entscheidenden Phase der Entwicklung von MAX Power, da das Unternehmen von der Systembestätigung zur kommerziellen Bewertung von Kanadas erstem unterirdischen System für natürlichen Wasserstoff übergeht. Angesichts der jüngsten 3D-Seismik-Ergebnisse, die ein großes Potenzial in Lawson belegen, und der laufenden Bewertung durch das weltweit anerkannte Unternehmen GLJ Ltd. verlagert sich der Fokus zunehmend auf die kommerzielle Entwicklungsplanung, während MAX Power sich darauf vorbereitet, ein umfangreiches Folgebohrprogramm in Lawson zu starten.

Herr Van Burgsteden bringt durch seine Tätigkeit bei Orano Canada und Federated Co-operatives umfassende Erfahrung im Management der finanziellen Parameter groß angelegter Rohstoffprojekte und komplexer Kapitalrahmenbedingungen in Saskatchewan mit.

Auf einer übergeordneten Ebene stärkt diese Ergänzung die Fähigkeit von MAX Power, einen disziplinierten kommerziellen Weg in einer aufstrebenden globalen Energiekategorie zu beschreiten. Da der Markt die Chancen von Natural Hydrogen aufnimmt und die Nachfrage nach sauberer, erschwinglicher und zuverlässiger Energie weiter wächst, versetzt die Kombination aus Erfolg bei Lawson und erfahrener finanzieller Führung das Unternehmen in die Lage, auf eine potenzielle Erschließung hinzuarbeiten – gestützt auf eine starke Grundlage in den Bereichen Unternehmensführung, Kapitaldisziplin und regionaler Expertise.

MAX Power verlängert Beratungsvertrag

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es seinen Beratungsvertrag mit der Tafin GmbH um weitere acht Wochen ab dem 1. Mai 2026 verlängert hat. Als Gegenleistung für diese Verlängerung zahlt das Unternehmen der Tafin GmbH für den Zeitraum von acht Wochen ein Honorar in Höhe von 150.000 Euro.

Abbildung 1: Genesis-Trendkarte

Abbildung 2: Bohrfoto aus Lawson, Genesis Trend (Nov. 2025)

Aktuelle Videos:

Genesis erklärt: Der Vorteil der Salzbarriere und die Nähe zum Markt

www.youtube.com/watch?v=3ytpHdve6S8

Der Genesis Trend-Korridor:

youtube.com/shorts/IAgALH_s3mI

Lawson – Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

www.youtube.com/watch?v=lTTOwMxz_zo

MAX Power macht einen Sprung nach vorn in Lawson

www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

Geschichte wird geschrieben in Lawson – Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Unternehmen für die Exploration von Mineralien und Energieressourcen, das sich auf den Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Die Lawson-Entdeckung des Unternehmens in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat sich in ganz Saskatchewan eine dominante Landposition auf Distriktebene mit rund 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen sowie weiteren 5,7 Millionen Acres, für die Anträge gestellt wurden, aufgebaut, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind. MAX Power verfügt zudem über ein Portfolio an Liegenschaften in den Vereinigten Staaten und Kanada, das sich auf kritische Mineralien konzentriert. Zu den Höhepunkten dieser Liegenschaften zählt eine Entdeckung durch Diamantbohrungen im Jahr 2024 im Lithiumprojekt Willcox Playa im Südosten von Arizona, das zu 100 % im Besitz der US-Tochtergesellschaft von MAX Power ist. MAX Power hat sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken verpflichtet, bei denen Umweltschutz, sinnvolle Einbindung der Gemeinden und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

Über diese Pressemitteilung:

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Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen über: die Interpretation von Explorations- und Bohrergebnissen; das potenzielle Vorkommen, die Größe, Kontinuität, Gewinnbarkeit und wirtschaftliche Rentabilität von natürlichen Wasserstoffansammlungen; den Zeitplan, Umfang, die Konzeption und den Erfolg der geplanten Bewertungs-, Test- und Bohrprogramme; die Weiterentwicklung der Lawson-Entdeckung hin zu einer möglichen Kommerzialisierung; die Entwicklung, Integration und voraussichtliche Nutzung von MAXX LEMI; und die umfassendere Strategie des Unternehmens im Bereich natürlicher Wasserstoff.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements, einschließlich unter anderem Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Arbeitsprogramme wie geplant durchzuführen, der Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Ausrüstung und Personal, der behördlichen Fristen und Genehmigungen, der geologischen Kontinuität und der Eigenschaften der Lagerstätten, der Marktbedingungen und des Zugangs zu ausreichendem Kapital zu akzeptablen Bedingungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Explorations-, Bewertungs- und Erschließungsrisiken; die Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen und behördliche Zulassungen rechtzeitig zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Verfügbarkeit und Kosten von Ausrüstung und qualifiziertem Personal; geologische, geophysikalische und technische Unsicherheiten; Schwankungen der Rohstoff- und Energiepreise; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; und die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine geplanten Bohrungen oder damit verbundenen Programme wie derzeit vorgesehen oder innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abschließen wird oder dass solche Programme, falls sie abgeschlossen werden, erfolgreich sein oder zu einer kommerziellen Produktion führen werden.

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Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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Max Power Mining Corp.

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Max Power Mining Corp.

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