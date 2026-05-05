Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um Möbel von Altacom

Mit Altacom erweitert Design-Kiste.de sein Sortiment um italienische Möbel, die modernes Design, flexible Funktionen und hochwertige Verarbeitung verbinden.

Nürnberg, 05. Mai 2026 – Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Sortiment ihres Onlineshops Design-Kiste.de um Möbel des italienischen Herstellers Altacom. Damit baut das Unternehmen sein Angebot im Bereich hochwertiger Designermöbel weiter aus und bietet seinen Kunden ab sofort noch mehr Auswahl für moderne, flexible und stilvolle Wohnräume.

Altacom ist besonders bekannt für multifunktionale Einrichtungslösungen, darunter verwandelbare Couchtische, ausziehbare Konsolentische, Esstische, Stühle und weitere Möbel für zeitgemäßes Wohnen. Im Mittelpunkt stehen Produkte, die Design, Funktionalität und Alltagstauglichkeit miteinander verbinden. Gerade für Wohnungen, Apartments, Essbereiche und Wohnräume mit begrenztem Platzangebot bieten die Möbel von Altacom intelligente Lösungen, ohne auf Ästhetik und Qualität zu verzichten.

Ein besonderes Merkmal vieler Altacom-Möbel ist ihre Wandelbarkeit: Aus kompakten Couchtischen können vollwertige Esstische werden, schlanke Konsolen lassen sich zu großzügigen Tafeln erweitern und moderne Tischsysteme passen sich flexibel an verschiedene Raumsituationen an. Damit spricht Altacom Kunden an, die Wert auf funktionale Möbel mit hochwertiger Verarbeitung und modernem italienischem Design legen.

Mit der Aufnahme von Altacom ergänzt die Raum & Form Seidel GmbH ihr bestehendes Sortiment auf Design-Kiste.de um eine weitere starke Marke aus dem internationalen Designmöbelbereich. Der Onlineshop bietet bereits eine große Auswahl an Designermöbeln für Wohn-, Ess-, Arbeits- und Objektbereiche. Laut eigener Darstellung umfasst Design-Kiste.de mehr als 2.500 exklusive Designermöbel von über 170 renommierten Herstellern.

„Mit Altacom nehmen wir eine Marke auf, die hervorragend zu unserem Anspruch passt: hochwertige Möbel, klares Design und Lösungen, die im Alltag echten Nutzen bieten. Besonders die verwandelbaren Tische und ausziehbaren Konsolen sind ideal für alle, die flexibel wohnen und dabei nicht auf stilvolle Einrichtung verzichten möchten“, erklärt die Raum & Form Seidel GmbH.

Kunden finden die Altacom-Möbel ab sofort im Onlineshop unter Design-Kiste.de. Neben der Produktauswahl profitieren Interessenten von persönlicher Beratung, Erfahrung im Bereich hochwertiger Designermöbel und einem Sortiment, das sowohl klassische Wohnbereiche als auch moderne Einrichtungskonzepte abdeckt.

Über Altacom

Altacom ist ein italienischer Möbelhersteller mit Schwerpunkt auf multifunktionalen Einrichtungslösungen. Das Sortiment umfasst unter anderem verwandelbare Tische, ausziehbare Konsolentische, Esstische, Stühle und Outdoor-Möbel. Die Marke steht für platzsparende Ideen, moderne Formen und Möbel, die sich flexibel an unterschiedliche Wohnsituationen anpassen lassen.

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Herr Sven Hauswald

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Die Raum & Form Seidel GmbH mit Sitz in Nürnberg betreibt unter der Marke Design-Kiste.de einen Onlineshop für hochwertige Designermöbel. Das Unternehmen bietet eine handverlesene Auswahl renommierter Hersteller und unterstützt Kunden bei der Einrichtung stilvoller Wohn-, Arbeits- und Objektbereiche. Zum Sortiment gehören unter anderem Sofas, Sessel, Tische, Stühle, Leuchten, Accessoires, Büromöbel und funktionale Einrichtungslösungen. Neben der großen Produktauswahl legt Raum & Form Seidel besonderen Wert auf persönliche Beratung, Qualität und langlebiges Design.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : service@design-kiste.de

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