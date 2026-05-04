Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um Möbel von TEAM 7

Mit TEAM 7 erweitert Design-Kiste.de sein Sortiment um hochwertige Naturholzmöbel, die modernes Design, handwerkliche Qualität und ein besonders natürliches Wohngefühl verbinden.

Natürliches Wohnen mit hochwertigen Naturholzmöbeln aus Österreich: Die Raum & Form Seidel GmbH nimmt ausgewählte Möbel von TEAM 7 in das Sortiment von Design-Kiste.de auf.

Nürnberg, 04. Mai 2026 – Die Raum & Form Seidel GmbH baut das Sortiment ihres Onlineshops Design-Kiste.de weiter aus und bietet ab sofort auch Möbel des österreichischen Herstellers TEAM 7 an. Damit erweitert das Unternehmen sein Angebot um hochwertige Naturholzmöbel, die für handwerkliche Qualität, natürliche Materialien, langlebiges Design und ein bewusstes Wohngefühl stehen.

TEAM 7 ist bekannt für Möbel aus Naturholz, die traditionelle Handwerkskunst mit zeitgemäßer Formgebung verbinden. Das Sortiment des Herstellers umfasst Massivholzmöbel für verschiedene Wohnbereiche, darunter Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Küchen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf individuell planbaren Möbeln, unterschiedlichen Holzarten, hoher Typenvielfalt und einer Gestaltung, die sich an persönlichen Wohnwünschen orientiert.

Mit der Aufnahme von TEAM 7 stärkt Design-Kiste.de seine Position als Plattform für hochwertige Designermöbel und anspruchsvolle Einrichtungslösungen. Auf der Webseite finden Kunden eine große Auswahl exklusiver Möbel von zahlreichen renommierten Herstellern sowie persönliche Einrichtungsberatung für individuelle Wohnkonzepte.

„Mit TEAM 7 erweitern wir unser Sortiment um eine Marke, die hervorragend zu unserem Anspruch passt: hochwertige Möbel, natürliche Materialien, starke Gestaltung und eine Qualität, die langfristig überzeugt. Naturholz liegt im Trend, weil es Wärme, Beständigkeit und ein gesundes Wohngefühl vermittelt“, so die Raum & Form Seidel GmbH.

Die Möbel von TEAM 7 richten sich an Kunden, die Wert auf Natürlichkeit, Design und hochwertige Verarbeitung legen. Besonders gefragt sind Lösungen für Esszimmer, Wohnen und Schlafen, bei denen Massivholz nicht nur als Material, sondern als zentraler Bestandteil eines nachhaltigen und stilvollen Einrichtungskonzeptes verstanden wird. TEAM 7 bietet unter anderem ausziehbare Esstische, Stühle, Bänke, Wohnwände, Regale, Beimöbel, Betten, Schränke und Küchenlösungen aus Naturholz.

Über www.design-kiste.de können sich Interessierte ab sofort über ausgewählte Möbel von TEAM 7 informieren und passende Einrichtungsideen für Wohnräume, Essbereiche, Schlafzimmer und weitere Bereiche entdecken. Die Raum & Form Seidel GmbH verbindet dabei die Vorteile eines spezialisierten Onlineshops mit persönlicher Beratung und Erfahrung im Bereich hochwertiger Designermöbel.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Die Raum & Form Seidel GmbH ist ein Einrichtungshaus und Anbieter hochwertiger Designermöbel mit Sitz in Nürnberg. Über den Onlineshop Design-Kiste.de bietet das Unternehmen eine umfangreiche Auswahl exklusiver Möbel, Leuchten und Wohnaccessoires renommierter Hersteller an. Das Sortiment reicht von Sofas, Sesseln, Tischen und Stühlen über Betten, Schränke, Regale und Sideboards bis hin zu Leuchten, Teppichen und Accessoires.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf hochwertigem Design, langlebigen Materialien, persönlicher Beratung und individuellen Einrichtungslösungen. Kunden profitieren von einer handverlesenen Produktauswahl, fachkundiger Unterstützung bei der Planung und einem Sortiment, das moderne Wohnansprüche mit Qualität, Stil und Funktion verbindet.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : service@design-kiste.de

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