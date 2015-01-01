  • Design-Kiste.de nimmt hochwertige Outdoor-Möbel von Ethimo ins Sortiment auf

    Design-Kiste.de erweitert sein Sortiment um Ethimo und bietet ab sofort hochwertige Outdoor-Möbel mit italienischem Stil für Garten, Terrasse und Balkon.

    BildRaum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um Möbel des Herstellers Ethimo

    Nürnberg. Die Raum & Form Seidel GmbH baut das Sortiment ihres Onlineshops Design-Kiste.de weiter aus und bietet ab sofort auch hochwertige Outdoor-Möbel des italienischen Herstellers Ethimo an. Mit der Aufnahme der Marke erweitert das Unternehmen sein Angebot um stilvolle Gartenmöbel, Loungemöbel, Tische, Stühle, Sonnenliegen und Accessoires für anspruchsvoll gestaltete Außenbereiche.

    Ethimo steht für mediterran inspiriertes Outdoor-Design, hochwertige Materialien und eine besondere Verbindung aus Komfort, Funktionalität und Ästhetik. Die Möbel des italienischen Herstellers greifen die Atmosphäre sonniger Landschaften auf und verbinden diese mit zeitgemäßer Formensprache, handwerklicher Qualität und langlebigen Materialien. Laut Ethimo entstehen die Kollektionen aus italienischer Leidenschaft und sind für das Leben im Freien konzipiert.

    Auf www.design-kiste.de finden Kunden ab sofort ausgewählte Ethimo Möbel für Garten, Terrasse, Balkon, Poolbereich und exklusive Outdoor-Lounges. Das Sortiment umfasst unter anderem Sitzgruppen, Lounges, Sessel, Tische, Liegen und passende Outdoor-Accessoires. Design-Kiste.de beschreibt Ethimo als Hersteller, der sich dem Outdoor-Bereich verschrieben hat und mediterranen Stil mit anspruchsvollen Formen verbindet.

    Mit Ethimo ergänzt die Raum & Form Seidel GmbH ihr bestehendes Angebot um eine Marke, die besonders für Kunden interessant ist, die ihren Außenbereich nicht nur funktional, sondern auch hochwertig und wohnlich gestalten möchten. Outdoor-Bereiche gewinnen seit Jahren an Bedeutung, da Terrasse, Garten und Balkon zunehmend als Erweiterung des Wohnraums verstanden werden. Ethimo greift diesen Anspruch auf und bietet Möbel, die sich für private Außenbereiche ebenso eignen wie für Hotels, Gastronomie, Ferienobjekte und repräsentative Objektbereiche.

    Ein besonderer Fokus liegt auf der Kombination aus Design und Alltagstauglichkeit. Materialien wie Teakholz, Aluminium, Geflecht, Outdoor-Stoffe und wetterbeständige Oberflächen sorgen dafür, dass die Möbel für den Einsatz im Freien konzipiert sind und zugleich eine elegante, wohnliche Ausstrahlung behalten. Dadurch lassen sich mit Ethimo moderne Sitzbereiche, stilvolle Essplätze im Freien, komfortable Sonnenbereiche und hochwertige Outdoor-Lounges realisieren.

    „Mit Ethimo erweitern wir unser Sortiment um eine starke Marke im Bereich exklusiver Outdoor-Möbel. Viele Kunden möchten Garten und Terrasse heute genauso sorgfältig gestalten wie den Innenbereich. Genau dafür bietet Ethimo hochwertige, langlebige und optisch sehr ansprechende Lösungen“, erklärt die Raum & Form Seidel GmbH.

    Kunden profitieren bei Design-Kiste.de nicht nur von einer kuratierten Auswahl hochwertiger Möbel, sondern auch von persönlicher Beratung. Der Onlineshop bietet nach eigenen Angaben über 2.500 exklusive Designermöbel von mehr als 170 renommierten Herstellern sowie Einrichtungsberatung für individuelle Wohn- und Objektlösungen.

    Die Aufnahme von Ethimo ist ein weiterer Schritt im kontinuierlichen Ausbau des Sortiments von Design-Kiste.de. Ziel ist es, Kunden hochwertige Möbelmarken aus unterschiedlichen Stilrichtungen anzubieten und sowohl für Innenräume als auch für Außenbereiche passende Einrichtungslösungen bereitzustellen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    WebSeo
    Herr Sven Hauswald
    Röderstraße 1
    01454 Radeberg
    Deutschland

    fon ..: 03528 4029727
    web ..: https://www.webseo.de
    email : info@webseo.de

    Die Raum & Form Seidel GmbH betreibt mit Design-Kiste.de einen Online-Shop für hochwertige Möbel, Designmöbel und stilvolle Einrichtungslösungen. Das Unternehmen bietet Kunden eine sorgfältig ausgewählte Auswahl renommierter Hersteller und legt besonderen Wert auf Qualität, ansprechendes Design, langlebige Materialien und eine geschmackvolle Wohnraumgestaltung.

    Mit seinem Sortiment richtet sich Design-Kiste.de an Kunden, die Möbel nicht nur als funktionale Einrichtung betrachten, sondern als Ausdruck von Wohnkultur, Individualität und Stil. Durch die kontinuierliche Erweiterung des Herstellerportfolios bietet die Raum & Form Seidel GmbH moderne, hochwertige und designorientierte Einrichtungslösungen für unterschiedliche Wohnbereiche.

    Pressekontakt:

    Raum & Form Seidel GmbH
    Herr Peter Seidel
    Fürther Straße 96
    90429 Nürnberg

    fon ..: 0911 600 2216
    email : service@design-kiste.de


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