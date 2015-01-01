Design-Kiste.de erweitert Sortiment um Möbel von Bensen

Mit Bensen erweitert Design-Kiste.de sein Sortiment um moderne Designmöbel, die klare Formen, hohen Komfort und zeitlose Eleganz verbinden.

Raum & Form Seidel GmbH nimmt Designmöbel von Bensen in das Sortiment von Design-Kiste.de auf

Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Sortiment ihres Onlineshops Design-Kiste.de um ausgewählte Möbel des Herstellers Bensen. Damit ergänzt das Unternehmen sein Angebot um eine Marke, die für klare Linien, zeitloses Design, hochwertige Verarbeitung und modernen Wohnkomfort steht.

Bensen wurde 1981 von Designer Niels Bendtsen gegründet und verbindet kanadisches Designverständnis mit hochwertiger Fertigung in Italien. Die Marke ist besonders für moderne Sofas, Sessel, Loungemöbel, Tische und weitere Einrichtungslösungen bekannt. Charakteristisch sind eine reduzierte Formensprache, funktionale Details und eine elegante Ästhetik, die sich sowohl in private Wohnräume als auch in anspruchsvolle Objektbereiche integrieren lässt.

Mit der Aufnahme von Bensen baut Design-Kiste.de seine Auswahl im Bereich hochwertiger Designermöbel weiter aus. Kunden finden auf der Webseite bereits eine große Auswahl exklusiver Möbel von zahlreichen renommierten Herstellern. Das Sortiment umfasst unter anderem Sofas, Sessel, Tische, Stühle, Betten, Sideboards, Regale, Leuchten und Wohnaccessoires.

„Mit Bensen nehmen wir eine Marke in unser Sortiment auf, die hervorragend zu unserem Anspruch passt: modernes Design, hohe Qualität und Möbel, die auch nach vielen Jahren noch zeitgemäß wirken“, so die Raum & Form Seidel GmbH. „Gerade Kunden, die Wert auf klare Gestaltung, langlebige Materialien und flexible Einrichtungslösungen legen, finden bei Bensen besondere Möbelstücke für ein stilvolles Zuhause.“

Ein besonderer Schwerpunkt von Bensen liegt auf Polstermöbeln mit hohem Komfort und flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten. Dazu gehören unter anderem modulare Sofasysteme, großzügige Sitzlandschaften und elegante Loungemöbel. Die Möbel sind so gestaltet, dass sie sich harmonisch in unterschiedliche Wohnkonzepte einfügen und gleichzeitig einen eigenständigen gestalterischen Akzent setzen.

Über Design-Kiste.de können Kunden die Möbel von Bensen bequem online entdecken und sich bei Bedarf persönlich beraten lassen. Die Raum & Form Seidel GmbH legt dabei großen Wert auf eine fachkundige Einrichtungsberatung, eine sorgfältige Produktauswahl und Möbel, die gestalterisch wie qualitativ überzeugen.

Mit der Sortimentserweiterung unterstreicht Design-Kiste.de erneut seinen Anspruch, anspruchsvollen Kunden eine vielseitige Auswahl hochwertiger Designermöbel anzubieten. Bensen ergänzt das bestehende Portfolio um eine Marke, die modernes Wohnen mit internationalem Designanspruch und präziser handwerklicher Fertigung verbindet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Herr Sven Hauswald

Röderstraße 1

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Deutschland

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Die Raum & Form Seidel GmbH ist ein Anbieter hochwertiger Designermöbel und betreibt den Onlineshop Design-Kiste.de. Das Unternehmen bietet eine umfangreiche Auswahl exklusiver Möbel, Leuchten und Wohnaccessoires für private Wohnräume sowie anspruchsvolle Einrichtungsprojekte. Zum Sortiment gehören Möbel zahlreicher renommierter Hersteller aus dem In- und Ausland.

Neben dem reinen Verkauf legt Raum & Form Seidel GmbH besonderen Wert auf persönliche Beratung, fachkundige Planung und eine sorgfältige Auswahl langlebiger Möbelstücke. Kunden finden auf Design-Kiste.de Designermöbel für nahezu alle Wohnbereiche – von Sofas, Sesseln und Tischen über Betten, Schränke und Sideboards bis hin zu Leuchten und Accessoires.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : service@design-kiste.de

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