Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um Möbel von NORR11

Mit NORR11 erweitert Design-Kiste.de sein Angebot um charakterstarke Designmöbel aus Dänemark, die klare Formen, hochwertige Materialien und moderne Wohnkultur verbinden.

Moderne Designmöbel von NORR11 jetzt bei Design-Kiste.de erhältlich Die Raum & Form Seidel GmbH baut das Sortiment ihres Online-Angebotes auf Design-Kiste.de weiter aus. Ab sofort sind auch ausgewählte Möbel des Herstellers NORR11 über die Webseite erhältlich. Damit erweitert das Unternehmen sein Angebot um eine international geschätzte Designmarke, die skandinavische Gestaltung, hochwertige Materialien und eine charakterstarke Formensprache miteinander verbindet.

NORR11 wurde 2011 gegründet und ist für moderne Möbel und Wohnaccessoires bekannt, die skandinavische Designtradition mit internationalen Einflüssen verbinden. Im Mittelpunkt stehen langlebige Materialien, handwerkliche Qualität und eine Designsprache, die zugleich reduziert, ausdrucksstark und wohnlich wirkt.

Mit der Aufnahme von NORR11 bietet Design-Kiste.de Kunden eine weitere Möglichkeit, exklusive Möbel für hochwertige Wohnräume, stilvolle Essbereiche, repräsentative Lounges oder anspruchsvolle Objektbereiche zu entdecken. Zum Sortiment gehören unter anderem Sofas, Sessel, Stühle, Tische und weitere Möbelstücke, die sich durch klare Linien, besondere Formen und eine moderne skandinavische Ästhetik auszeichnen.

Auf Design-Kiste.de sind bereits verschiedene NORR11-Produkte gelistet, darunter das Sofa Jagger, das Studio Sofa, das Alpaca Sofa, der NY11 Stuhl sowie Sesselmodelle wie Nomad und Big. Die Produktseiten zeigen, dass die Möbel individuell angefragt und passend zur jeweiligen Raumsituation geplant werden können.

„Mit NORR11 ergänzen wir unser Sortiment um eine Marke, die sehr gut zu unserem Anspruch passt: hochwertiges Design, besondere Möbelstücke und individuelle Beratung für Kunden, die nicht einfach irgendein Möbelstück suchen, sondern eine stimmige Lösung für ihr Zuhause oder ihr Objekt“, so die Raum & Form Seidel GmbH.

Ein besonderer Vorteil für Kunden liegt in der persönlichen Beratung. Viele hochwertige Designmöbel lassen sich hinsichtlich Größe, Material, Farbe, Stoff, Oberfläche oder Ausführung individuell konfigurieren. Design-Kiste.de setzt deshalb auf Beratung statt auf ungenaue Pauschalpreise. Kunden erhalten auf Anfrage ein passendes Angebot für ihre gewünschte Ausführung.

Mit der Sortimentserweiterung stärkt die Raum & Form Seidel GmbH die Position von Design-Kiste.de als Anlaufstelle für exklusive Designmöbel, hochwertige Einrichtungslösungen und ausgesuchte Markenmöbel. Neben NORR11 führt die Webseite zahlreiche weitere Hersteller aus dem Premium- und Designmöbelbereich.

Über NORR11

NORR11 ist eine dänische Designmarke, die 2011 gegründet wurde. Die Marke entwickelt Möbel und Wohnaccessoires mit skandinavischer Prägung, klarer Formensprache und hochwertigen Materialien. Charakteristisch für NORR11 sind zeitlose Entwürfe, natürliche Materialien, handwerklicher Anspruch und eine moderne Interpretation klassischer Designprinzipien.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WebSeo

Herr Sven Hauswald

Röderstraße 1

01454 Radeberg

Deutschland

fon ..: 03528 4029727

web ..: https://www.webseo.de

email : info@webseo.de

Die Raum & Form Seidel GmbH ist ein Unternehmen für hochwertige Einrichtung, Designmöbel und individuelle Wohnraumgestaltung. Über die Webseite Design-Kiste.de bietet das Unternehmen ausgewählte Möbel namhafter Hersteller an und richtet sich an Kunden, die Wert auf Qualität, Design, Beratung und langlebige Einrichtungslösungen legen.

Der Schwerpunkt liegt auf exklusiven Möbeln für Wohnräume, Essbereiche, Lounges, Büros, Objekte und anspruchsvolle Innenräume. Kunden profitieren von einer persönlichen Beratung, individuellen Angeboten und der Möglichkeit, Möbel passend zu Stil, Raumgröße, Materialwunsch und Nutzungskonzept auszuwählen.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : service@design-kiste.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Pinnacle beginnt mit einem unterirdischen Abgrenzungs-Bohrprogramm bei El Potrero Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um Möbel von Novamobili