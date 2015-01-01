Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um Massivholzmöbel von Sixay

Die Raum & Form Seidel GmbH ergänzt ihr Sortiment auf Design-Kiste.de um hochwertige Möbel von Sixay – handwerklich gefertigte Massivholzmöbel mit zeitlosem Design.

Hochwertige Massivholzmöbel von Sixay jetzt bei Design-Kiste.de erhältlich Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Sortiment ihres Onlineshops Design-Kiste.de um ausgewählte Möbel des Herstellers Sixay. Damit baut das Unternehmen sein Angebot im Bereich hochwertiger Designmöbel weiter aus und bietet Kunden nun zusätzliche Möglichkeiten, Wohnräume stilvoll, langlebig und natürlich einzurichten.

Sixay steht für Möbel aus edlen Massivhölzern, sorgfältige Verarbeitung und zeitlos schönes Design. Das Sortiment umfasst unter anderem Tische, Stühle, Bänke, Betten, Kommoden, Beistellmöbel, Homeoffice-Lösungen und weitere Möbel für den Wohnbereich. Besonders im Fokus stehen langlebige Materialien, ergonomische Formen und eine Gestaltung, die sich harmonisch in moderne wie klassische Wohnkonzepte integrieren lässt.

Mit der Aufnahme von Sixay in das Sortiment unterstreicht die Raum & Form Seidel GmbH ihren Anspruch, Kunden sorgfältig ausgewählte Möbelmarken anzubieten, die Qualität, Funktionalität und Design miteinander verbinden. Auf Design-Kiste.de finden Interessenten eine Auswahl an Sixay-Möbeln, darunter unter anderem die Sixtematic-Kommoden, der Mesa-Tisch, der Theo-Schreibtisch sowie weitere hochwertige Einrichtungslösungen.

„Mit Sixay erweitern wir unser Sortiment um eine Marke, die sehr gut zu unserem Verständnis von hochwertiger Einrichtung passt: natürliche Materialien, klare Formen und Möbel, die nicht nur optisch überzeugen, sondern über viele Jahre Freude bereiten“, erklärt die Raum & Form Seidel GmbH.

Kunden profitieren auf Design-Kiste.de von einer kuratierten Auswahl besonderer Möbelmarken, einer übersichtlichen Präsentation und der Möglichkeit, hochwertige Einrichtungslösungen bequem online zu entdecken. Die neuen Sixay-Möbel richten sich an Menschen, die Wert auf authentische Materialien, solide Verarbeitung und ein wohnliches, beständiges Design legen.

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Die Raum & Form Seidel GmbH betreibt mit Design-Kiste.de einen Onlineshop für hochwertige Designermöbel und ausgewählte Einrichtungslösungen. Das Unternehmen bietet Kunden eine große Auswahl an Möbeln renommierter Hersteller und legt besonderen Wert auf Qualität, Design, langlebige Materialien und persönliche Beratung.

Zum Sortiment gehören Möbel für Wohnräume, Essbereiche, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Büros und Objektbereiche. Neben einzelnen Designmöbeln unterstützt Raum & Form Seidel GmbH Kunden auch bei der Auswahl passender Einrichtungskonzepte. Ziel ist es, Möbel anzubieten, die nicht nur optisch überzeugen, sondern auch funktional, wertbeständig und harmonisch in bestehende Raumkonzepte integrierbar sind.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

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Fürther Straße 06

90429 Nürnberg

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