Design-Kiste.de erweitert Sortiment um modulare Möbel von System 180

Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um Möbel von System 180 und bietet flexible Einrichtungslösungen für Wohnen, Arbeiten und moderne Raumgestaltung.

Design-Kiste.de nimmt Möbel von System 180 ins Sortiment auf

Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Sortiment ihres Onlineshops Design-Kiste.de um Möbel des Herstellers System 180. Damit baut das Unternehmen sein Angebot an hochwertigen Designmöbeln weiter aus und ergänzt sein Portfolio um modulare Einrichtungslösungen, die sich flexibel an unterschiedliche Wohn- und Arbeitsbereiche anpassen lassen.

System 180 steht für modulare Möbel und Raumlösungen „Made in Berlin“. Das Sortiment umfasst unter anderem Tische, Sitzmöbel, Aufbewahrungssysteme, Tresen, Raumsysteme, Whiteboards, Technik-Racks und Stehpulte. Die Möbel sind auf Flexibilität, Erweiterbarkeit und langlebige Nutzung ausgelegt und eignen sich sowohl für private Wohnräume als auch für Büros, Studios, Besprechungsbereiche, Empfangszonen und kreative Arbeitsumgebungen.

Mit der Aufnahme von System 180 bietet Design-Kiste.de Kunden eine weitere Möglichkeit, Räume individuell, funktional und gestalterisch anspruchsvoll einzurichten. Besonders interessant sind die modularen Systeme für alle, die Möbel nicht nur als Einzelstücke betrachten, sondern als durchdachte Raumlösung. Regale, Sideboards, Arbeitsplätze und raumgliedernde Elemente können je nach Bedarf geplant, kombiniert und erweitert werden. System 180 beschreibt seine multifunktionalen Regale und Sideboards als passgenau konfigurierbar, nachhaltig und modular einsetzbar.

Die Erweiterung passt zur Ausrichtung von Design-Kiste.de: Der Onlineshop bietet eine kuratierte Auswahl an Designermöbeln von mehr als 170 Herstellern und verbindet hochwertiges Möbeldesign mit persönlicher Einrichtungsberatung. Kunden finden dort Möbel für verschiedene Wohn- und Arbeitsbereiche, darunter Sofas, Sessel, Tische, Stühle, Leuchten, Accessoires und weitere Einrichtungslösungen.

System 180 fertigt nach eigenen Angaben zu 100 Prozent in Berlin. Auch Nachhaltigkeitsaspekte spielen beim Hersteller eine Rolle: Der Standort wird mit Ökostrom und klimafreundlicher Fernwärme versorgt, zusätzlich wird hauseigene Solarenergie genutzt.

„Mit System 180 erweitern wir unser Sortiment um einen Hersteller, der Design, Funktionalität und modulare Planung besonders überzeugend verbindet. Die Möbel eignen sich ideal für Kunden, die Räume flexibel nutzen und dennoch Wert auf eine klare, hochwertige Gestaltung legen“, so die Raum & Form Seidel GmbH.

Die neuen Möbel von System 180 sind ab sofort über Design-Kiste.de erhältlich beziehungsweise können über die persönliche Beratung der Raum & Form Seidel GmbH angefragt werden.

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Die Raum & Form Seidel GmbH betreibt mit Design-Kiste.de einen Onlineshop für hochwertige Designermöbel und ausgewählte Einrichtungslösungen. Das Unternehmen bietet Kunden eine große Auswahl an Möbeln renommierter Hersteller und legt besonderen Wert auf Qualität, Design, langlebige Materialien und persönliche Beratung.

Zum Sortiment gehören Möbel für Wohnräume, Essbereiche, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Büros und Objektbereiche. Neben einzelnen Designmöbeln unterstützt Raum & Form Seidel GmbH Kunden auch bei der Auswahl passender Einrichtungskonzepte. Ziel ist es, Möbel anzubieten, die nicht nur optisch überzeugen, sondern auch funktional, wertbeständig und harmonisch in bestehende Raumkonzepte integrierbar sind.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : service@design-kiste.de

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