Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um Möbel von Ronda Design

Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Sortiment von Design-Kiste.de um Ronda Design – innovative Designmöbel, Wandlösungen und Accessoires mit Metall, Magnetismus und italienischem Stil.

Nürnberg, 05. Mai 2026 – Die Raum & Form Seidel GmbH baut das Angebot ihres Onlineshops Design-Kiste.de weiter aus und führt ab sofort Möbel und Einrichtungslösungen des italienischen Herstellers Ronda Design im Sortiment. Damit erweitert Design-Kiste.de sein Portfolio um eine Marke, die für moderne Wohnkonzepte, kreative Metallverarbeitung und außergewöhnliche magnetische Einrichtungssysteme steht.

Ronda Design entwickelt Möbel, Wandpaneele und Wohnaccessoires, die Design, Funktionalität und Flexibilität miteinander verbinden. Besonders bekannt ist der Hersteller für innovative Lösungen auf Basis von Metall und Magnetismus. Dadurch entstehen Einrichtungselemente, die nicht nur optisch überzeugen, sondern auch individuell verändert, kombiniert und an persönliche Wohnbedürfnisse angepasst werden können.

Mit der Aufnahme von Ronda Design stärkt Design-Kiste.de seine Position als Anbieter hochwertiger Designermöbel für anspruchsvolle Wohnräume. Kunden finden im Onlineshop bereits eine große Auswahl an Möbeln, Leuchten und Wohnaccessoires von zahlreichen renommierten Herstellern. Das Angebot richtet sich an alle, die Wert auf Qualität, besondere Materialien, zeitgemäßes Design und persönliche Einrichtungsberatung legen.

„Ronda Design passt hervorragend zu unserem Anspruch, besondere Möbel und Einrichtungsideen anzubieten, die Räume nicht nur ausstatten, sondern gestalten. Die Kombination aus italienischem Design, hochwertiger Metallverarbeitung und flexiblen Nutzungsmöglichkeiten macht die Marke besonders interessant für Kunden, die individuelle Wohnlösungen suchen“, so die Raum & Form Seidel GmbH.

Das Sortiment von Ronda Design umfasst unter anderem Regale, Wandpaneele, Tische, Stühle, Garderoben, Accessoires und modulare Einrichtungslösungen. Charakteristisch ist die Verbindung aus klarer Formensprache, funktionalem Anspruch und innovativen Materialien. Besonders die magnetischen Systeme eröffnen neue Möglichkeiten für Wohnräume, Büros, Eingangsbereiche und moderne Objektgestaltungen.

Über Design-Kiste.de können Kunden die neuen Produkte von Ronda Design bequem online entdecken und sich bei Bedarf persönlich beraten lassen. Die Raum & Form Seidel GmbH setzt dabei auf eine sorgfältig ausgewählte Produktvielfalt, hochwertige Marken und individuelle Unterstützung bei der Planung stilvoller Wohn- und Einrichtungskonzepte.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WebSeo

Herr Sven Hauswald

Röderstraße 1

01454 Radeberg

Deutschland

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Die Raum & Form Seidel GmbH ist ein Anbieter hochwertiger Designermöbel, Wohnaccessoires und Einrichtungslösungen. Über den Onlineshop Design-Kiste.de bietet das Unternehmen eine breite Auswahl exklusiver Möbel renommierter Hersteller für Wohn-, Ess-, Schlaf-, Arbeits- und Außenbereiche an.

Das Unternehmen verbindet die Vorteile eines spezialisierten Möbel-Onlineshops mit persönlicher Beratung und einem hohen Anspruch an Qualität, Design und Langlebigkeit. Kunden finden bei Design-Kiste.de ausgewählte Möbel für individuelle Wohnkonzepte – von Sofas, Sesseln, Tischen und Stühlen über Regale, Sideboards und Garderoben bis hin zu Leuchten und Accessoires.

Im Mittelpunkt stehen hochwertige Materialien, durchdachte Gestaltung, namhafte Hersteller und Einrichtungslösungen, die den persönlichen Stil der Kunden unterstreichen. Die Raum & Form Seidel GmbH richtet sich an Kunden, die nicht nur Möbel kaufen möchten, sondern Wert auf besondere Gestaltung, fachkundige Beratung und ein stimmiges Wohnambiente legen.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : service@design-kiste.de

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