Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um Möbel von Ozzio

Mit Ozzio erweitert Design-Kiste.de sein Sortiment um italienische Möbel, die elegantes Design, clevere Funktionen und flexible Wohnlösungen verbinden.

Intelligentes Möbeldesign aus Italien: Ozzio jetzt bei Design-Kiste.de erhältlich

Nürnberg, 05. Mai 2026 – Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Sortiment ihres Onlineshops Design-Kiste.de um ausgewählte Möbel des italienischen Herstellers Ozzio. Damit baut das Unternehmen sein Angebot im Bereich hochwertiger Designermöbel weiter aus und bietet Kunden künftig noch mehr Auswahl für flexible, stilvolle und platzsparende Einrichtungslösungen.

Ozzio steht für modernes italienisches Wohndesign, das Ästhetik, Funktionalität und technische Raffinesse miteinander verbindet. Besonders bekannt ist der Hersteller für transformierbare Möbel, ausziehbare Tische, multifunktionale Couchtische, Konsolen, Stühle und weitere Einrichtungslösungen, die sich an wechselnde Wohnsituationen anpassen lassen. Die Möbel von Ozzio richten sich an Menschen, die Wert auf hochwertiges Design legen, dabei aber nicht auf Alltagstauglichkeit und Flexibilität verzichten möchten.

Gerade in modernen Wohnräumen, in Stadtwohnungen oder offenen Wohn- und Essbereichen spielt flexible Einrichtung eine immer größere Rolle. Möbel von Ozzio können hier einen besonderen Mehrwert bieten: Ein kompakter Couchtisch kann sich je nach Modell in einen Esstisch verwandeln, Konsolen lassen sich erweitern und Tische passen sich unterschiedlichen Raum- und Nutzungssituationen an. Auf Design-Kiste.de werden Möbel von Ozzio als funktional, dynamisch und platzsparend beschrieben.

Mit der Aufnahme von Ozzio erweitert die Raum & Form Seidel GmbH ihr Sortiment um eine Marke, die besonders gut zu den Anforderungen zeitgemäßer Wohnkonzepte passt. Kunden finden auf www.design-kiste.de bereits eine große Auswahl exklusiver Designermöbel verschiedener Hersteller. Das Angebot umfasst laut Website mehr als 2.500 Produkte von über 170 renommierten Herstellern – von Sofas, Sesseln, Tischen und Stühlen bis hin zu Leuchten und Wohnaccessoires.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt bei der Raum & Form Seidel GmbH nicht nur auf dem Verkauf hochwertiger Möbel, sondern auch auf persönlicher Beratung. Kunden erhalten Unterstützung bei der Auswahl passender Möbelstücke, bei Fragen zu Maßen, Materialien, Funktionen und Stilrichtungen sowie bei der Planung individueller Einrichtungslösungen. Auf Produktseiten von Design-Kiste.de wird die Beratung durch Peter Seidel hervorgehoben, der seit 1991 zu Designermöbeln und kompletter Einrichtung berät.

„Mit Ozzio nehmen wir eine Marke in unser Sortiment auf, die Design und Funktion auf sehr intelligente Weise verbindet. Gerade transformierbare Möbel sind für viele Wohnsituationen eine hervorragende Lösung, weil sie Platz sparen und gleichzeitig hochwertig aussehen“, so die Raum & Form Seidel GmbH.

Die neuen Möbel von Ozzio sind ab sofort über Design-Kiste.de verfügbar. Interessierte Kunden können sich online informieren und bei Bedarf eine persönliche Beratung in Anspruch nehmen.

Über Ozzio

Ozzio ist ein italienischer Möbelhersteller, der für transformierbare und multifunktionale Einrichtungslösungen bekannt ist. Zum Sortiment gehören unter anderem ausziehbare Tische, transformierbare Couchtische, Konsolen, Stühle, Barhocker, Sideboards, Spiegel, Leuchten und weitere Möbel für moderne Wohnräume. Die Marke verbindet italienisches Design mit praktischen Funktionen und richtet sich an Kunden, die Möbel suchen, die sowohl ästhetisch als auch flexibel nutzbar sind.

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Die Raum & Form Seidel GmbH betreibt mit Design-Kiste.de einen Onlineshop für hochwertige Designermöbel, Wohnaccessoires und Einrichtungslösungen. Das Unternehmen bietet eine große Auswahl an Möbeln renommierter nationaler und internationaler Hersteller und richtet sich an Kunden, die Wert auf Qualität, Design, Langlebigkeit und individuelle Beratung legen.

Neben dem Onlineangebot unterstützt die Raum & Form Seidel GmbH ihre Kunden bei der Planung und Auswahl passender Möbel für Wohnräume, Essbereiche, Schlafzimmer, Büros und weitere Einrichtungssituationen. Ziel ist es, hochwertige Möbel mit persönlicher Beratung und einem klaren Blick für Stil, Funktion und Raumwirkung zu verbinden.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

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Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

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