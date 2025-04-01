Nachfrage nach Goldschmuck

Hohe Preise wirken zwar dämpfend auf Goldschmuckkäufer, jedoch sieht die Dynamik bei den Käufen nach einer stabilen Lage aus.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Fury Gold Mines Ltd. und Gold X2 Mining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 05.05.2026, 15:15 Uhr Zürich/Berlin ·

Laut dem World Gold Council war die globale Nachfrage nach Goldschmuck von Anfang Januar bis Ende März mit rund 300 Tonnen so niedrig wie seit 2020 (zweites Quartal) nicht mehr. Wertmäßig handelte es sich jedoch um 47 Milliarden US-Dollar. Im Jahresvergleich ist dies ein Plus von 31 Prozent. So viel wurde noch in keinem ersten Quartal für Goldschmuck ausgegeben. In China ging im Vergleich zum Vorjahr rund 32 Prozent weniger Goldschmuck über den Ladentisch, denn Gold war teuer und eine Ende 2025 eingeführte Änderung der Mehrwertsteuer bezüglich Goldschmuck wirkte als Bremse. Allerdings gaben die Chinesen um 16 Prozent mehr Geld für das edle Gut aus, ein Vertrauensbeweis für Gold.

Auch in Indien belasteten die rekordhohen Goldpreise den Goldschmuckabsatz im ersten Quartal. Schließlich musste rund 81 Prozent mehr bezahlt werden. Wertmäßig verzeichnete dieses Quartal aber einen Rekordwert. Ähnliches war in der Türkei und im Nahen Osten zu sehen – jedenfalls teilweise bis zum Kriegsausbruch. Erschwinglicherer und leichterer Schmuck war dabei besonders gefragt. Vielleicht sind auch einige Schmuckkäufer auf Barren oder Münzen umgestiegen. Denn dort sind die Aufschläge nicht so hoch. Durch Goldschmuck besicherte Kredite an Private verzeichneten einen Anstieg von 124 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

In den USA sank die Nachfrage und auch in Europa war der globale Trend – geringere Kaufmengen, aber eine wertmäßige Steigerung – zu sehen. Dass der Trend zum Gold geht, zeigen die Zahlen. So hat sich 2025 die Goldnachfrage insgesamt das fünfte Jahr in Folge erhöht (inklusive OTC-Geschäfte). Auch im laufenden Jahr sollten Investitionen, Zentralbankkäufe, Zuflüsse bei Gold-ETFs und ein großes Interesse an Münzen und Barren den Goldpreis stärken.

Gold X2 Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-x2-mining-inc/ – verfügt über das fortgeschrittene Moss Goldprojekt (Gold, Silber, Kupfer) in Ontario. Zu 100 Prozent im Alleineigentum, ist das Projekt mit bester Infrastruktur ausgestattet und punktet gerade wieder mit sehr guten Bohrergebnissen. Zudem hat Gold X2 Mining Kesselrun Resources übernommen, damit das Huronian Gold Projekt und so das Landpaket vom Moss-Projekt erweitert.

Fury Gold Mines, – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ – bestens finanziert, verfügt über ein Gold- und Mineralexplorationsportfolio von insgesamt über 157.000 Hektar in Québec. Zudem besitzt das Unternehmen 11,3 Millionen Stammaktien von Dolly Varden Silver Corp. 2025 bohrte das Unternehmen auf seinen Projekten insgesamt mehr als 18.000 Meter. Erfreuliche Bohrergebnisse gab es kürzlich vom Eau Claire-Projekt (beispielsweise 11,74 Gramm Gold je Tonne Gestein auf 6,63 Meter).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold X2 Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-x2-mining-inc/ -) und Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: Gold X2 Mining, Fury Gold Mines

https://www.gold.org/goldhub/research/gold-market-commentary-march-2026;

https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q1-2026/jewellery;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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