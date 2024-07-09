Überschrift: 28 % an einem Tag: Warum Millennial Potash plötzlich wieder auffällt!

Am Donnerstag sprang die Aktie von Millennial Potash unter klar erhöhtem Handelsvolumen um rund 28 %. Hinter dem Kurssignal steht mehr als nur Momentum: Banio wächst…

…operativ weiter in die nächste Projektphase hinein.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Millennial Potash Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Millennial Potash Corp. Ersteller: SRC swiss resource capital AG·Erstveröffentlichung: 04.05.2026, 5:35 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

manchmal braucht der Markt nur einen Handelstag, um eine zuvor übersehene Story wieder sichtbar zu machen.

Genau das war bei Millennial Potash (WKN: A3DXEK) am 30. April 2026 zu beobachten. Laut Yahoo-Finance-Historie sprang die Aktie von 1,80 CAD auf 2,31 CAD, intraday wurden sogar 2,44 CAD erreicht. Das entspricht einem Tagesplus von rund 28,3 %. Mit 1,28 Mio. gehandelten Aktien lag das Volumen zugleich klar über dem 20-Tage-Durchschnitt. Das beweist noch nichts, zeigt aber, dass der Markt die Story wieder aktiver bepreist. Der Grund dafür liegt nicht allein im Chart.

28 %-Kurssprung bringt die Story zurück auf den Radar!

Auch charttechnisch hellt sich das Bild inzwischen wieder spürbar auf. Nach der…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Millennial Potash, SRC-Rohstoff-Reports, X, LinkedIn, eigener Research und Interpretation

Dieser Werbeartikel wurde am 01.05.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

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