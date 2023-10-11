Quartalsproduktion und Jahresprognose bestätigt! Das sollte spannend werden!

Q1-2026 Goldproduktion von 60.269 Unzen! Jahresprognose von 260.000 bis 300.000 Unzen bestätigt. Neueste Bohrergebnisse ergänzen die Story.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Discovery Silver Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Discovery Silver Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 02. Mai 2026, 14:30 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Edelmetallmärkte bleiben von mehreren Faktoren geprägt: geopolitische Risiken, Erwartungen an die US-Geldpolitik, Inflationsdaten und die Frage, wie stabil die Nachfrage nach Gold und Silber in einem weiterhin volatilen Umfeld bleibt. Für Anleger ist dabei vor allem wichtig, zwischen kurzfristigen Preisbewegungen und den operativen Fortschritten einzelner Unternehmen zu unterscheiden.

Beim Gold richtet sich der Blick weiterhin stark auf die US-Notenbank und die Entwicklung der Realzinsen. Die nachfolgende Grafik des World Gold Council zeigt, wie eng Markterwartungen an die Geldpolitik und der Goldpreis zuletzt beobachtet wurden. Aus dieser Entwicklung lässt sich keine sichere Preisprognose ableiten, sie zeigt aber, warum Produzenten mit bestehender Förderung in einem höheren Goldpreisumfeld stärker in den Fokus rücken…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

o Discovery Silver Corp., News Release vom 22.04.2026: „Discovery Produces 60,269 Ounces of Gold in First Quarter 2026“.

o Discovery Silver Corp., News Release vom 23.04.2026: „Excellent Drill Results Confirm Growth Potential at ,,Porcupine““.

o Discovery Silver Corp., Projektseite ,Cordero‘ und Unternehmenspräsentation 2026.

o Silver Institute / Metals Focus, World Silver Survey 2026.

o World Gold Council, Weekly Markets Monitor, Stand 27.04.2026.

o US Inflation Calculator, CPI-Daten März 2026.

o Kitco.com/Bloomberg, Bericht zu Chinas Silberimporten im März 2026.

Intro-Bild: Stock.adobe.com

Methodik/Annahmen: Diese Fassung basiert auf öffentlich zugänglichen Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, technischen Berichten/NI-43-101-Unterlagen und externen Marktquellen. Es wurden keine eigenen Kursmodelle, keine eigenen Ressourcenberechnungen und keine eigene technische Projektbewertung erstellt. Alle produktions- und projektbezogenen Aussagen sind als Zusammenfassung der genannten Quellen und der Unternehmensangaben zu verstehen. Update-Policy: keine laufende Aktualisierungspflicht; Stand der verwendeten Quellen: 30. April 2026.

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Ersteller und Herausgeber dieser Veröffentlichung ist die JS Research GmbH, Olsberg. Autor ist Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH. JS Research GmbH erhält für Erstellung, Aufbereitung und Verbreitung dieser Veröffentlichung eine Vergütung über SRC swiss resource capital AG. SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen Investor-Relations-/Beratervertrag mit Discovery Silver Corp. Hieraus kann ein Interessenkonflikt entstehen, weil eine positive Darstellung des besprochenen Unternehmens im Interesse des Auftraggebers liegen kann. Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist gemäß § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt.

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